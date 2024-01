Od Rakouska po Turecko. Na zimní dovolenou do zahraničí ročně vyrazí na 600 tisíc Čechů, vyšší ceny kompenzují kratšími pobyty

Ačkoli zájem o lyžařské pobyty na horách předcovidových hodnot ještě stále nedosáhl, Čechů, kteří tímto způsobem tráví zimní dovolenou, každým rokem přibývá. A čím dál oblíbenější jsou také cesty do zahraničí. Ostatně, podle Asociace cestovních kanceláří České republiky (AČCKA) si lyžařský zájezd do ciziny od zdejších cestovních agentur letos zakoupilo o sedm procent více klientů než loni.

Konkrétně třeba v případě společnosti Nev-Dama je zájem o dovolenou v Alpách meziročně dokonce o desetinu vyšší. „V letošní sezóně předpokládáme, že se znovu dostaneme nad hranici 100 tisíc klientů za sezonu,“ informuje její mluvčí Jan Bezděk. U cestovní agentury Invia je pak rozdíl ještě patrnější. „Evidujeme meziroční nárůst zájmu o zahraniční lyžařské pobyty o 15 procent,“ uvádí pro Euro.cz obchodní ředitel společnosti Roman Šafařík.

Nejvíce lidí dle něj letos zamíří do Itálie, která láká více než třetinu klientů zmíněné cestovní agentury. Zhruba 25 procent turistů vycestuje do Rakouska a přibližně stejné množství zájemců zůstává v tuzemsku, kde zpravidla volí Krkonoše, Jeseníky a Šumavu. V Itálii je nejžádanějším alpským střediskem Araba/Marmolada, dále Monte Bondone a Tonale / Ponte di Legno. V Rakousku vítězí Kaprun / Zell am See a Salzburgsko či Schladming/Dachstein.

Na lyže letadlem i vlakem

Podle AČCKA vyrazí do zahraničí lyžovat ročně kolem 600 tisíc Čechů. Ti nejčastěji volí vlastní dopravu a vedle uvedených destinací vybírají také ze středisek ve Francii a Švýcarsku, které dle asociace nabízejí nejvyšší kvalitu lyžování, avšak za vyšší cenu. Tyto oblasti jsou dosažitelné také letecky, přičemž s ohledem na železniční spojení Česka se Švýcarskem se pomalu zvyšuje poptávka i po tomto druhu přepravy.





„Rostoucí prodeje vítají i Slovinsko a Polsko, jejichž střediska prošla značnou modernizací. V menší míře pak cestují čeští lyžaři do horských oblastí v Bulharsku, Severní Makedonii, Andoře, Gruzii či Turecku, nebo dokonce do Kanady a Kyrgyzstánu,“ komentuje redakci výkonná ředitelka AČCKA Kateřina Chaloupková.

Turecké lyžařské zájezdy mohou nově absolvovat také klienti Invie. Ty přímým letem do oblasti Kayseri dopraví tuzemská aerolinka SmartWings. „Turecko sice není známou lyžařskou destinací, ale je dobré zmínit, že oblast, kam povezeme klienty, je v nadmořské výšce 2200 metrů, lanovky a sjezdovky designovali alpští specialisté, a tak resort nabízí lyžařské vyžití, které si v ničem nezadá s lyžováním v Rakousku či Itálii,“ přibližuje Šafařík s tím, že cena leteckého zájezdu začíná již na 15 tisících na osobu za týden v hotelu s polopenzí, přičemž kromě přepravy je v ceně také šestidenní skipas.

Pro srovnání, zimní dovolenou v některém z výše uvedených italských středisek, jež splňuje stejné parametry týkající se jídla a délky pobytu, lze u dotčené agentury aktuálně zakoupit od zhruba sedmi tisíc za osobu. V ceně ale není zahrnuta doprava ani skipas.

Ten například v areálu Tonale / Ponte di Legno vychází na 280 eur (zhruba 6900 korun) – alespoň za předpokladu, že jej dotyčný pořídí na místě a k tomu v období od 20. 1. do 10. 3. V případě online nákupu pak může ušetřit i desítky eur. Co se týče výdajů za cestu, pokud klient vyrazí do zmíněného skiareálu, čeká ho útrata za více než 700 ujetých kilometrů, a to pouze jedním směrem.

A jakou alternativu nabízejí české hory? Týden v Železné rudě poblíž Špičáku může rodina s dítětem do dvou let strávit ve čtyřhvězdičkovém hotelu za méně než 17 tisíc. Tedy v případě, že si vystačí se snídaní a k tomu zaplatí skipas, který dospělého na šest dní vyjde na více než čtyři tisíce korun. Podobné ubytování v Srní pak stojí zhruba 23 tisíc.

Dražší skipas i cesta

Z výše nastíněných příkladů jasně vyplývá, že ceny tuzemských a zahraničních zájezdů mohou vycházet velmi podobně. „Finančně je hlavním rozdílem mezi lyžařským pobytem v Česku a zahraničí doprava. Samozřejmě rozsahem a kvalitou sjezdovek vítězí Alpy,“ komentuje Chaloupková.

Rostoucí ceny za dopravu a skipas u zahraničních dovolených pak zájemci typicky kompenzují kratším pobytem. A tak zatímco ještě před covidem si lidé běžné kupovali pobyty na šest až sedm nocí, dnes podle AČCKA vedou tří- až pětidenní zájezdy. To ostatně potvrzují i data Invie, z nichž vyplývá, že u zahraniční dovolené Češi nejčastěji upřednostňují čtyřdenní pobyt, který volí pětina klientů. Následují pobyty na tři, respektive pět dní, zatímco na ty osmidenní a šestidenní shodně vyráží 16 procent zájemců.