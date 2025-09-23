Od investic k luxusním službám. JPMorgan pomůže najít klientům soukromý tryskáč nebo i komorníka

Concierge servis patří v privátním bankovnictví k zavedeným nástrojům, jak si udržet a hýčkat ty nejbohatší klienty. Nyní však J.P. Morgan Private Bank posouvá podobné služby na vyšší úroveň a své klienty chce hýčkat ještě více. Spouští totiž propracovanou platformu s prověřenými partnery, která má nabídnout širokou škálu slev a doporučení – od soukromého letectví až po správu soukromých sbírek.
Tento krok přichází v době, kdy se privátní banky a firmy zaměřené na správu majetku snaží nalézt způsoby, jak klientům poskytovat služby i mimo oblast základního investování a finančního poradenství, které se stává komoditou, uvádí CNBC. Podle J.P. Morgan se ultrabohatí klienti a rodinné kanceláře stále častěji obracejí na své poradce a chtějí po nich i rady nejenom v oblasti financí.
„Mezi klienty sílí trend, že chtějí naše rady mimo tradiční správu majetku. Vnímají J.P. Morgan jako důvěryhodný zdroj právě díky našim klientům,“ zmiňuje William Sinclair z vedení Global Family Office Practice v J.P. Morgan Private Bank.
Prověření partneři a exkluzivní nabídky
Nové služby poskytnou americkým klientům J.P. Morgan Private Bank přístup k síti specializovaných firem, které banka prověřila a vybrala. Navíc nejsou zpoplatněny, přičemž k dispozici jsou exkluzivní nabídky, bezplatné konzultace, zvýhodněné sazby a další výhody.
Nabídka zahrnuje vše od soukromých leteckých programů a luxusního cestování až po personál do domácnosti, správu zdravotní péče a poradenství v oblasti sběratelství. Ultrabohatí investoři a rodinné kanceláře zde najdou i oblíbené programy finančního reportingu, účetnictví, organizaci investic a placení účtů.
Pro cestovní poradenství budou moci klienti využít agenturu Valerie Wilson Travel, kterou J.P. Morgan získala v roce 2022 jako součást akvizice společnosti Frosch. Další jména firem dostupných na platformě banka neuvedla, pouze dodala, že zahrnují široké spektrum poskytovatelů různých služeb.
Od soukromých letadel po správu sbírek
V segmentu soukromého letectví si budou moci klienti vybrat podle svých přání třeba program předplacených letů, částečné vlastnictví nebo charter, případně i přístup k soukromým vrtulníkovým flotilám. Pokud jde o sběratelství, lze získat poradenství ohledně správy, údržby, ocenění či prodeje sbírek, což zahrnuje mimo jiné katalogizaci a restaurování nebo nákupy a prodeje na primárních i sekundárních trzích.
V oblasti personálu do domácnosti získají klienti přístup k náborovým firmám, které se specializují na rodinné kanceláře a domácnosti. Platforma nabídne také služby externího finančního ředitele, finanční správu i nástroje pro reporting, kde si klienti mohou zobrazit všechny své investice na jednom místě.
Mezi nejžádanější služby přitom podle Sinclaira patří soukromé lety a správa placení účtů a mezd zaměstnanců domácnosti. Klienti také často poptávají pomoc při hledání nových plánů zdravotního pojištění. J.P. Morgan také bude tuto nabídku do budoucna rozšiřovat. „Díváme se na oblasti, jako je fyzická bezpečnost, pojištění nebo HR. Ty poptávají naši klienti stále častěji,“ dodala šéfka lifestylových služeb Emily Margolisová.