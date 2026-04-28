Obchodníkům se blýská na jednodušší časy. Český fintech vyvinul appku, která promění jakýkoliv mobil v platební terminál

„Platba pouze hotově“. Věta, která dnes dokáže spolehlivě odradit od nákupu nemalé procento lidí. Na jednu stranu není divu, technologie existuje desítky let, „tak v čem je problém?“ řekne si nejspíš otrávený zákazník.
Problém samozřejmě je, že tradiční hardwarové terminály zvyšují podnikatelům náklady a komplikují provoz, neboť zejména v případě větších firem, které potřebují platby propojit s vlastními systémy, může zavedení s ohledem na získání nutných certifikátů trvat i déle než rok a vyjít na stovky tisíc korun. To vše navíc v době, kdy počet bezkontaktních plateb neustále roste – dle dat Evropské centrální banky se jen v první polovině loňského roku zvýšil o 12 procent.
Jednou z cest, jak výše popsanou situaci řešit, představují takzvané softwarové terminály. Ty mohou existovat například v podobě mobilní aplikace, kterou lze stáhnout do každého chytrého telefonu a která z něj de facto platební terminál sama vytvoří. Jednu takovou přitom vyvinul právě i pražský startup Tapaya spoluzakladatelů Laury Ďorďové, Romana Kuchaříka a Petra Zahradníka.
Investoři startupu posílají první milion eur
Tapaya existuje teprve od loňského roku. Tým, který za firmou stojí, má nicméně s budováním a certifikací platebních produktů, bohaté zkušenosti a již nyní na zdejším trhu zavádí první integrace. Ba co víc, zaujal i investory.
„Tapaya je přesně ten typ firmy, o které se často říká, že ve střední a východní Evropě nemá šanci vzniknout – technologicky hluboký fintech, postavený od základů a schopný uspět i na globálním trhu. Už dnes ji firmy oslovují jako náhradu za zavedená SDK (jediného vývojářského balíčku, pozn. red.) řešení v reálném provozu. Investiční kolo vedené z Londýna za účasti Passion Capital i přijetí do programu Mastercard Lighthouse hned v prvním roce fungování jsou jasným důkazem toho, kam se fintech ve střední Evropě posouvá,“ říká Michal Ciffra, partner DEPO Ventures a spoluzakladatel fintechového akcelerátoru The FinTechers, jehož byla Tapaya součástí.
Spolu s DEPO Ventures a britským Passion Capital firmu finančně podpořil i lotyšský BADideas.fund. Konkrétně od nich Tapaya na dokončení formálních certifikací podle globálního bezpečnostního standardu PCI MPoC a dodatečný vývoj vlastní infrastruktury získala v rámci pre-seed kola jeden milion eur, tedy zhruba 24,5 milionu korun.
Od nuly k první transakci za půl hodiny
Své řešení Tapaya nabízí jako hotový balíček pro přijímání plateb (takzvaný drop-in payment acceptance), který prostřednictvím předpřipravených vývojářských nástrojů a webové platformy umožňuje klientům přidat bezkontaktní platby do jejich aplikací pro Android, iOS, ale i do běžných chytrých telefonů nebo tabletů.
To jinými slovy znamená, že vývojářský tým nemusí stavět platební infrastrukturu od nuly, jak tomu v takových případech obvykle bývá. Ve skutečnosti celý proces integrace až po první transakci – právě s ohledem na fakt, že odpadá nutnost složitě vyjednávat se zpracovateli plateb nebo řešit přísné bankovní a bezpečnostní předpisy – zabere pouhou půlhodinu.
„Chceme, aby přijímání plateb bylo stejně jednoduché jako rozsvítit světlo. Desítky let to znamenalo spoléhat na fyzický hardware. Museli jste ho koupit, nosit s sebou, zapojit a pak složitě párovat transakce. Obchodníky už tato složitost unavuje. Zatímco zbytek byznysu se už dávno přesunul do softwaru, platby zůstaly zaseknuté v hardwaru. Tapaya tuto bariéru odstraňuje – celou platební infrastrukturu jsme zabalili do jediného vývojářského balíčku, takže programátoři mohou platby integrovat do aplikace stejně snadno jako jakoukoliv jinou funkci,“ vysvětluje Ďorďová, šéfka zmíněného startupu.
Poradí si s Mastercard, Visou i PayPalem
Při navrhování platformy dbal pražský tým na to, aby si v ní mohl uživatel řadu věcí přizpůsobit tak, jak potřebuje. Jako taková disponuje funkcemi správy technického napojení i přehlednou analytikou prodejů.
Co se jednotlivých platebních metod týče, zahrnuje jak klasické karty Mastercard, Visa či Amex, tak přímé bankovní převody mezi účty. Stejně tak je možné do ní zaintegrovat služby typu PayPal či Blik. Cena služby se odvíjí od konkrétního byznys modelu. V rámci základního balíčku si Tapaya účtuje 0,2 procenta za transakci, nejdražší varianta, která počítá s licencí na celý rok, pak vyjde na částku 20 tisíc eur (přibližně 485 tisíc korun).