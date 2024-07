Nové spojení Německa a Dánska dosáhlo významného milníku. Tunel pod Fehmarnskou úžinou má být hotový už za pět let

Stavba nejdelšího ponořeného tunelu na světě, který v současnosti vzniká mezi německým ostrovem Fehmarn a dánským Lollandem, pokračuje už čtvrtým rokem bez jakýchkoliv závažnějších komplikací. Dělníci navíc nyní dosáhli významného milníku, jímž bylo dokončení první tunelové části, která bude následně uložena pod hladinu Baltského moře. Jednalo se dokonce o tak důležitou událost, že se slavnostního ceremoniálu zúčastnil i dánský král Frederik X.

Právě jeho přítomnost podle CNN dokazuje, jak moc je tento mimořádný projekt s rozpočtem přes sedm miliard eur (zhruba 175 miliard korun) pro obě země zásadní. Celkem 18 kilometrů dlouhý tunel pod Fehmarnskou úžinou má totiž po svém dokončení v roce 2029 výrazně zkrátit cestovní dobu mezi Německem a celou Skandinávií.

Outstream Placeholder

Dosud se cestující přes moře přepravují trajektem mezi městy Rødby a Puttgarden, což trvá zhruba tři čtvrtě hodiny. Součástí tunelu ale bude dálnice i železnice, přičemž auta mají úžinu překonat za zhruba deset minut a vlaky ještě o tři minuty rychleji. Další čas navíc lidé ušetří díky tomu, že nebudou muset čekat na trajekt.





Vlaky mají přebrat cestující letadlům

Podstatné zrychlení dopravy je jedním z klíčových záměrů celého projektu. Potvrzuje to i Jens Ole Kaslund, technický ředitel dánské státní společnosti Femern A/S, jež má výstavbu na starosti. „Pokud byste dnes jeli vlakem z Kodaně do Hamburku, zabralo by vám to asi čtyři a půl hodiny. Po dokončení bude ale stejná cesta trvat jen zhruba dvě a půl hodiny,“ řekl Kaslund.

Díky této výrazné časové úspoře představitelé Femern A/S doufají, že mnoho lidí vymění neekologická letadla na svých cestách mezi Kodaní a Hamburkem za vlak. „Dnes hodně lidí mezi těmito dvěma městy létá, ale v budoucnu bude určitě lepší jet vlakem,“ dodal Kaslund.

Zprovoznění tunelu pod Fehmarnskou úžinou kromě osobních vlaků a aut pomůže také vlakům nákladním a kamionům. Těm totiž poskytne zcela novou trasu, která zkrátí dopravu mezi Skandinávským poloostrovem a střední Evropou o zhruba 160 kilometrů. I v tomto případě tedy časová úspora dosáhne několika hodin.

Tunel pomůže také zahraničním firmám

V současnosti probíhají stavební práce hned na několika částech projektu. Rychlým tempem pokračuje třeba hloubení příkopu, do něhož bude tunel umístěn. Nejnáročnější ale bude výroba tunelových částí. Za účelem jejich co nejrychlejšího sestavení už dělníci poblíž staveniště vybudovali rozsáhlou továrnu se třemi halami a šesti výrobními linkami.

Tunelových sekcí vážících zhruba 73 tisíc tun bude pod mořem celkem 89, přičemž každá z nich má být 217 metrů dlouhá, 42 metrů široká a devět metrů vysoká. Jejich jednotlivé části budou umístěny těsně pod mořským dnem, v nejhlubším místě tedy asi 40 metrů pod hladinou. Umístění všech sekcí na své místo má trvat zhruba tři roky. Takto rozsáhlá stavební činnost si samozřejmě vyžádá spoustu zaměstnanců, kterých má být až půl třetího tisíce.

Celá stavba nepřinese pracovní příležitosti jen firmám z okolí, těžit z ní podle odborníků budou i společnosti, které sídlí stovky kilometrů daleko. „Tunel pod Fehmarnskou úžinou vytvoří strategický koridor mezi Skandinávií a střední Evropou. Modernizace železnice povede k tomu, že se na ni přesune více nákladu ze silnic, což podpoří způsob dopravy šetrný ke klimatu. Přeshraniční propojení navíc považujeme za nástroj pro vytváření růstu a pracovních míst nejen na lokální, ale i na celostátní úrovni,“ uzavřel Michael Svane z Konfederace dánského průmyslu.