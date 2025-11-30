Nová nabídka streamovacích služeb: Ženský western, Roseovi či Until Dawn

Opuštění
Píše se rok 1854. Ve Washington Territory na Divokém západě žijí dvě zcela odlišné rodiny. Privilegovaná dynastie v čele s matriarchou Constance Van Ness a osiřelé děti a vyhnanci. Jejich osudy se protnou kvůli tomu, co bylo v těchto končinách nejnutnější k přežití – v boji o půdu. Na scéně se navíc objevuje i dvojice zločinců, dávná láska či až hamletovský osud jednoho hrdiny. Zkrátka Divoký západ, jak má být!
Troll 2
Waitsovi odjíždí na výměnný pobyt do Norska, kde se v podstatě ihned potkávají s krvežíznivými gobliny. Jako jediný vidí tuto hrozbu malý Joshua, který je odhodlán s pomocí ducha svého děda rodinu bránit. Na scéně se ale objevuje i nechvalně proslulý troll. Pokračování kultovního béčka slibuje ještě větší podívanou a hodlá si dělat srandu i ze střetu Godzilly a Konga.
Džob
Nerozluční kamarádi Kocourek (Tomáš Vorel Jr.) a Kolman (Jiří Mádl) spolu sprejují už od dob Gymplu. Po letech, co strávili na Vejšce, se graffiti věnují i v Džobu. A spolu s nimi se vrací i další staří známí, například starý Kolman (Jan Kraus), Zrzoun (Filip Vorel) či matka Kocourková (Zuzana Bydžovská). Džob je zakončením trilogie, jež započala už roku 2007 a nad jejíž tvorbou strávil Tomáš Vorel dlouhých 18 let.
Until Dawn
Clover se rok po zmizení své sestry vydává s přáteli do údolí, kde byla viděna naposledy. Při průzkumu návštěvního centra je začne pronásledovat maskovaný vrah a všechny je postupně zabije. Pak se ale Clover i její společníci znovu proberou na začátku téhož večera. Jejich skon se neustále opakuje a pokaždé je děsivější. Clover následně přijde na to, že se nacházejí v časové smyčce, v níž ale mají jen omezený počet úmrtí. A tak začíná boj o přežití.
Roseovi
Theo a Ivy Roseovi mají zdánlivě úžasný život. Pod fasádou dokonalého manželství se ale schyluje k bouří. Theova kariéra upadá a ta Ivyna narůstá, z čehož vyústí rozkol známý jako Válka Roseových. Nová adaptace díla Warrena Adlera navazuje na původní snímek z roku 1989, v němž se objevili Michael Douglas a Kathleen Turner. V hlavních rolích uvidíme Benedicta Cumberbatche a Olivii Colman.
The Iris Affair
Geniální Iris Nixonová rozluští sadu online hádanek a ve Florencii se setká s charismatickým a tajemným podnikatelem Cameronem Beckem. Ten jí nabídne práci na tvorbě tajné technologie. Iris přijímá, avšak postupně odhalí její technologicky nebezpečný potenciál, a tak se jí zmocní a zmizí. Cameron se Iris snaží dopadnout, a tak začíná hra na kočku a myš po celé Itálii. V hlavních rolích nového seriálu se objeví Niamh Algar a Tom Hollander.