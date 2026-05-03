Menu Zavřít

Nová nabídka streamovacích služeb: Útěk, Vězeň nebo Bouřlivé výšiny

Light
Ondřej Novotný
Dnes
Wuthering Heights
Autor: Warner Bros.

Netflix a HBO Max patří v tuzemsku mezi nejpopulárnější streamovací platformy a každý měsíc nás zásobují desítkami nových seriálů a filmů. Proto přinášíme pravidelný přehled několika nejočekávanějších projektů, které si na obou službách můžete užít v průběhu následujícího týdne. Společně s nimi pak zařazujeme také ostatní streamovací platformy. Další tipy i spoustu zajímavostí ze světa seriálů najdete každý den na serveru Edna.cz, který stejně jako Euro.cz patří do portfolia vydavatelství Internet Info. A co si tedy na Netflixu a ostatních platformách pustit v týdnu od 4. května?

Utajené legendy

Velká Británie se v devadesátých letech stala semeništěm drog a jejich dealerů. V novém seriálu Neila Forsytha uvidíme partu obyčejných úředníků, jež se na vlastní pěst postavila drogovým gangům. Hlavní role v novém krimi si střihli Tom Burke a Steve Coogan. 

Utajené legendy na Netflixu odstartují 7. května. Zdroj: Youtube.com

Bouřlivé výšiny

Na pustých vřesovištích se rodí nejslavnější láska. Catherine Earnshaw a Heathcliff jsou spojeni vášní, která nemá obdoby. Jenže, jejich lásku provázejí také nenávistné scény překračující hranice života a smrti. Dokáží se vyrovnat se svou prapodivnou minulostí?

Bouřlivé výšiny jsou již dostupné na HBO Max. Zdroj: Youtube.com

SOS

Dva kolegové přežijí pád letadla a uváznou na opuštěném ostrově. Nyní musí překonat staré křivdy a spolupracovat. Jenže jejich kooperace se okamžitě mění v souboj vůle a důvtipu. V hlavních rolích hororové komedie se objevují Dylan O' Brien a Rachel McAdams.

CF26

Příběh trosečníků na Disney+ dorazí 7. května. Zdroj: Youtube.com

Prisoner

Zásadová dozorkyně Amber má eskortovat nebezpečného vězně Tibora k soudu, aby mohl svědčit proti zločineckému syndikátu Pegasus. Jejich konvoj je ovšem přepaden a Amber s Tiborem musí spolupracovat, aby přežili. Nemohou věřit takřka nikomu a v patách jsou jim navíc členové mocného syndikátu…

Nový svižný thriller z produkce Sky se na SkyShowtime objeví 7. května. Zdroj: Youtube.com

Útěk

Desetiletý Saša utekl z domova, protože na něj padlo podezření, že s kamarády podpálil stodolu, a navíc úpí ze strachu z despotického otce. O pár let starší Ruda napadl vychovatele ve výchovném ústavu a je rovněž na útěku. Oba chlapci se potkají v zahradním domku Sašova dědy, kde mladší hoch zjistí, že požár stodoly má na svědomí Ruda. Začíná zvláštní sled událostí. Snímek vychází z knižní předlohy Oty Hofmana, autora legendárních Návštěvníků. 

Útěk debutuje na OnePlay 7. května. Zdroj: Youtube.com
  • Našli jste v článku chybu?

Témata:

Anketa

Kterou sociální síť máte nejraději?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Retro kvíz: Státovky, koruny či haléře. Poznáte české a československé bankovky a mince?
1/15 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články


1. 5. 2026

Taylor Swift chce chránit svůj hlas a fotku před zneužitím od umělé inteligence. Inspirovala se u Matthewa McConaugheyho

30. 4. 2026

Místo Dubaje třeba Indonésie. Čeští investoři do nemovitostí se kvůli válce v Íránu poohlížejí i po dalších destinacích

30. 4. 2026

Práce na dálku funguje, důvěru si ale musíte vybudovat osobně, říká o australskému trhu Hájek z FLO. Dodavatel je tam spíš obchodní parťák

30. 4. 2026

OPEC přichází o klíčového hráče. Odchod Emirátů z kartelu může zahýbat cenami ropy i politikou Donalda Trumpa

29. 4. 2026

Technologičtí giganti lijí do umělé inteligence stovky miliard a propouštějí ve velkém, v Česku se zatím nástup AI projevuje „potichu“

29. 4. 2026

Okamžik, kdy se Coubertinova myšlenka přetavila ve skutečnost. V dubnu před 130 lety hostily Athény první novodobé olympijské hry

29. 4. 2026

Naděje pro neslyšící děti? Americké úřady schválily unikátní genovou terapii, která má vést k obnovení sluchu

29. 4. 2026

V Česku vloni zkrachovalo nejvíce firem od covidu. I letošek bude pro mnoho z nich kritický, tvrdí experti

29. 4. 2026

„Zakázali mi v e-shopu agenta“. Jak začínají pracovat AI boti, kteří nakoupí místo nás