Nová nabídka streamovacích služeb: Útěk, Vězeň nebo Bouřlivé výšiny

Utajené legendy
Velká Británie se v devadesátých letech stala semeništěm drog a jejich dealerů. V novém seriálu Neila Forsytha uvidíme partu obyčejných úředníků, jež se na vlastní pěst postavila drogovým gangům. Hlavní role v novém krimi si střihli Tom Burke a Steve Coogan.
Bouřlivé výšiny
Na pustých vřesovištích se rodí nejslavnější láska. Catherine Earnshaw a Heathcliff jsou spojeni vášní, která nemá obdoby. Jenže, jejich lásku provázejí také nenávistné scény překračující hranice života a smrti. Dokáží se vyrovnat se svou prapodivnou minulostí?
SOS
Dva kolegové přežijí pád letadla a uváznou na opuštěném ostrově. Nyní musí překonat staré křivdy a spolupracovat. Jenže jejich kooperace se okamžitě mění v souboj vůle a důvtipu. V hlavních rolích hororové komedie se objevují Dylan O' Brien a Rachel McAdams.
Prisoner
Zásadová dozorkyně Amber má eskortovat nebezpečného vězně Tibora k soudu, aby mohl svědčit proti zločineckému syndikátu Pegasus. Jejich konvoj je ovšem přepaden a Amber s Tiborem musí spolupracovat, aby přežili. Nemohou věřit takřka nikomu a v patách jsou jim navíc členové mocného syndikátu…
Útěk
Desetiletý Saša utekl z domova, protože na něj padlo podezření, že s kamarády podpálil stodolu, a navíc úpí ze strachu z despotického otce. O pár let starší Ruda napadl vychovatele ve výchovném ústavu a je rovněž na útěku. Oba chlapci se potkají v zahradním domku Sašova dědy, kde mladší hoch zjistí, že požár stodoly má na svědomí Ruda. Začíná zvláštní sled událostí. Snímek vychází z knižní předlohy Oty Hofmana, autora legendárních Návštěvníků.