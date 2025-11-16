Menu Zavřít

Nová nabídka streamovacích služeb: Drsný Joel Edgerton, návrat Landmana či další dobrodružství Marka Walhberga

Landman S2
Autor: Paramount+

Netflix a HBO Max patří v tuzemsku mezi nejpopulárnější streamovací platformy a každý měsíc nás zásobují desítkami nových seriálů a filmů. Proto přinášíme pravidelný přehled několika nejočekávanějších projektů, které si na obou službách můžete užít v průběhu následujícího týdne. Společně s nimi pak zařazujeme také ostatní streamovací platformy. Další tipy i spoustu zajímavostí ze světa seriálů najdete každý den na serveru Edna.cz, který stejně jako Euro.cz patří do portfolia vydavatelství Internet Info. A co si tedy na Netflixu a ostatních platformách pustit v týdnu od 17. listopadu?

Sny o vlacích

Robert Grainier pracuje jako dřevorubec na stavbě pacifické železnice. Ve snímku Sny o vlacích sledujeme celý jeho život od dětství, kdy snil o tom, že vlaky dobudou svět, přes vztah s krásnou Gladys, až po bolestivé ztráty a hlubokou reflexi. Film se zaměřuje na budování železniční trati a má za cíl zachytit brutalitu rozšiřování vlivu bílého muže na začátku 20. století. V hlavních rolích se představí Joel Edgerton a Felicity Jones.

Edgerton představí svůj film na Netflixu 21. listopadu. Zdroj: Youtube.com

Red One

The Rock a Chris Evans jsou tu, aby zachránili Vánoce. Callum Drift je šéf ochranky na Severním pólu, odkud právě zmizel Santa (J.K. Simmons). Drift musí spojit síly s námezdním lovcem Jackem O'Malleym, aby Otce Vánoc našel. A nejde o nic menšího, než o záchranu světa a tím i nejhezčích svátků v roce.

I Red One dorazí na obrazovky HBO Max 21. listopadu. Zdroj: Youtube.com

English Teacher

Evan Marquez učí v texaském Austinu a snaží se zvládnout tlak vyvíjený od šéfů i politiků. Při výkonu svého povolání čelí současné až moc korektní době, neustálým stížnostem rodičů či generačním rozdílům kantorů. Novinka se na učitelskou branži kouká satirickým okem a snaží se dělat si srandu i z aktuálního světového dění. 

Učitel angličtiny se na Disney+ vrátí 19. listopadu Zdroj: Youtube.com

Mighty Nein

Po úspěchu jednoho zpracování D&D kampaně nazvaného Legends of Vox Machina přichází další, podobně laděná šílenost. Parta vyvrhelů zvaná Mighty Nein nemá menší cíl než záchranu světa Exandria. Mocný artefakt totiž padl do rukou ještě větším bídákům, kteří hrozí zničením reality. To ale ještě netuší, kdo jim stojí v cestě. 

Do světa D&D se na Amazon Prime Video vrátíme 19. listopadu. Zdroj: Youtube.com

Family Plan 2

Dva roky po úspěšné jedničce se rodinná akční komedie vrací s pokračováním. Bývalý nájemný vrah Dan bere manželku s dětmi do Evropy, aby si užili Vánoce. Jako na potvoru si ale i zde řada lidí vzpomene, co dělal Dan dřív, a dobrodružství je rázem na světě. Rodinku čekají bankovní loupeže, automobilové honičky a řada hádek.

Mark Wahlberg s rodinou vyrazí na dovolenou 21. listopadu na Apple TV+. Zdroj: Youtube.com

Landman

Po smrti Montyho Millera se Tommy Norris ujímá vedení M-Tex Oil a čelí konkurenci i zločincům. V jednu chvíli se spojí s mocným bossem Galinem, což ale rozhodně nebude bez rizik. Do byznysu postupně proniká i Cami, které ale chybí zkušenosti, a tak i ona pozná drsné zákulisí těžby ropy. V další řadě seriálu Taylora Sheridana se vrátí hvězdy Billy Bob Thornton a Demi Moore, k nimž přibývají Sam Elliott a Andy García. 

Druhou řadu Landmana nabídne SkyShowtime od 21. listopadu. Zdroj: Youtube.com
