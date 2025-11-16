Nová nabídka streamovacích služeb: Drsný Joel Edgerton, návrat Landmana či další dobrodružství Marka Walhberga

Sny o vlacích
Robert Grainier pracuje jako dřevorubec na stavbě pacifické železnice. Ve snímku Sny o vlacích sledujeme celý jeho život od dětství, kdy snil o tom, že vlaky dobudou svět, přes vztah s krásnou Gladys, až po bolestivé ztráty a hlubokou reflexi. Film se zaměřuje na budování železniční trati a má za cíl zachytit brutalitu rozšiřování vlivu bílého muže na začátku 20. století. V hlavních rolích se představí Joel Edgerton a Felicity Jones.
Red One
The Rock a Chris Evans jsou tu, aby zachránili Vánoce. Callum Drift je šéf ochranky na Severním pólu, odkud právě zmizel Santa (J.K. Simmons). Drift musí spojit síly s námezdním lovcem Jackem O'Malleym, aby Otce Vánoc našel. A nejde o nic menšího, než o záchranu světa a tím i nejhezčích svátků v roce.
English Teacher
Evan Marquez učí v texaském Austinu a snaží se zvládnout tlak vyvíjený od šéfů i politiků. Při výkonu svého povolání čelí současné až moc korektní době, neustálým stížnostem rodičů či generačním rozdílům kantorů. Novinka se na učitelskou branži kouká satirickým okem a snaží se dělat si srandu i z aktuálního světového dění.
Mighty Nein
Po úspěchu jednoho zpracování D&D kampaně nazvaného Legends of Vox Machina přichází další, podobně laděná šílenost. Parta vyvrhelů zvaná Mighty Nein nemá menší cíl než záchranu světa Exandria. Mocný artefakt totiž padl do rukou ještě větším bídákům, kteří hrozí zničením reality. To ale ještě netuší, kdo jim stojí v cestě.
Family Plan 2
Dva roky po úspěšné jedničce se rodinná akční komedie vrací s pokračováním. Bývalý nájemný vrah Dan bere manželku s dětmi do Evropy, aby si užili Vánoce. Jako na potvoru si ale i zde řada lidí vzpomene, co dělal Dan dřív, a dobrodružství je rázem na světě. Rodinku čekají bankovní loupeže, automobilové honičky a řada hádek.
Landman
Po smrti Montyho Millera se Tommy Norris ujímá vedení M-Tex Oil a čelí konkurenci i zločincům. V jednu chvíli se spojí s mocným bossem Galinem, což ale rozhodně nebude bez rizik. Do byznysu postupně proniká i Cami, které ale chybí zkušenosti, a tak i ona pozná drsné zákulisí těžby ropy. V další řadě seriálu Taylora Sheridana se vrátí hvězdy Billy Bob Thornton a Demi Moore, k nimž přibývají Sam Elliott a Andy García.