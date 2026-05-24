Nová nabídka streamovacích služeb: Noir Spider-Man, Rick & Morty či finále Panství Downton

My Two Cents
Zero a jeho kamarád Cinghiale společně provozují malý bar a horko těžko jej drží nad vodou. Mají neustálé finanční potíže a navíc se potýkají s krizí středního věku. Když se vrátí někdo z jejich společné minulosti, musí řešit staré rány i otázku toho, co bude dál.
Rick & Morty
Ztřeštěná dvojice se vrací, aby s celou svou rodinou opět zažila řadu absurdních multivesmírných dobrodružství. Devátá řada podle tvůrců slibuje návrat k epizodickým příběhům, které více sledují vývoj vztahu Ricka a Mortyho.
Spider-Noir
Ve filmu Spider-Man: Paralelní světy namluvil herec Nicolas Cage noirovou verzi pavoučího hrdiny z alternativního vesmíru. Nyní se v hraném projektu Cage vrací jako Ben Reilly, který už kostým pavouka pověsil na hřebík a nyní v New Yorku 30. let pracuje coby soukromý detektiv. Vlivem nejrůznějších okolností se ale brzy vrací do akce. Amazon přichází s dvojí možností sledování noirového seriálu – v barvě i v černobílé verzi.
Panství Downton: Velké finále
Do třicátých let zavítáme i v projektu, jenž slouží jako celkové finále oblíbeného seriálu a filmové série Panství Downton. Na prahu této dekády se Mary ocitne uprostřed veřejného skandálu. A aby toho nebylo málo, rodinu navíc zasáhnou finanční potíže. Crawleyovi stojí na prahu změn, přičemž na nový život se chystá i jejich personál. Čeká nás velkolepý příběh.
B.R.I.
Elitní jednotka B.R.I. se vrací a vrhá se do víru těch nejnebezpečnějších případů. Po vraždě dvou policistů z protidrogového oddělení se Saïd se svým týmem pouští do boje s evropskou drogovou sítí. Čelit musí nejen brutálním gangsterům, ale i zkorumpovanému komisaři.