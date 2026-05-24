Menu Zavřít

Nová nabídka streamovacích služeb: Noir Spider-Man, Rick & Morty či finále Panství Downton

Light
Ondřej Novotný
Dnes
Noir Spider-Man
Autor: Amazon MGM Studios

Netflix a HBO Max patří v tuzemsku mezi nejpopulárnější streamovací platformy a každý měsíc nás zásobují desítkami nových seriálů a filmů. Proto přinášíme pravidelný přehled několika nejočekávanějších projektů, které si na obou službách můžete užít v průběhu následujícího týdne. Společně s nimi pak zařazujeme také ostatní streamovací platformy. Další tipy i spoustu zajímavostí ze světa seriálů najdete každý den na serveru Edna.cz, který stejně jako Euro.cz patří do portfolia vydavatelství Internet Info. A co si tedy na Netflixu a ostatních platformách pustit v týdnu od 25. května?

My Two Cents

Zero a jeho kamarád Cinghiale společně provozují malý bar a horko těžko jej drží nad vodou. Mají neustálé finanční potíže a navíc se potýkají s krizí středního věku. Když se vrátí někdo z jejich společné minulosti, musí řešit staré rány i otázku toho, co bude dál. 

Nový italský animák uvidíme na Netflixu od 27. května. Zdroj: Youtube.com

Rick & Morty

Ztřeštěná dvojice se vrací, aby s celou svou rodinou opět zažila řadu absurdních multivesmírných dobrodružství. Devátá řada podle tvůrců slibuje návrat k epizodickým příběhům, které více sledují vývoj vztahu Ricka a Mortyho. 

Rick a Morty se na HBO Max vrátí 25. května. Zdroj: Youtube.com

Spider-Noir

Ve filmu Spider-Man: Paralelní světy namluvil herec Nicolas Cage noirovou verzi pavoučího hrdiny z alternativního vesmíru. Nyní se v hraném projektu Cage vrací jako Ben Reilly, který už kostým pavouka pověsil na hřebík a nyní v New Yorku 30. let pracuje coby soukromý detektiv. Vlivem nejrůznějších okolností se ale brzy vrací do akce. Amazon přichází s dvojí možností sledování noirového seriálu – v barvě i v černobílé verzi. 

Noirový pavouk dorazí na Amazon Prime Video 27. května. Zdroj: Youtube.com

Panství Downton: Velké finále

Do třicátých let zavítáme i v projektu, jenž slouží jako celkové finále oblíbeného seriálu a filmové série Panství Downton. Na prahu této dekády se Mary ocitne uprostřed veřejného skandálu. A aby toho nebylo málo, rodinu navíc zasáhnou finanční potíže. Crawleyovi stojí na prahu změn, přičemž na nový život se chystá i jejich personál. Čeká nás velkolepý příběh.

Finále Panství Downton na SkyShowtime dorazí 25. května. Zdroj: Youtube.com

B.R.I.

Elitní jednotka B.R.I. se vrací a vrhá se do víru těch nejnebezpečnějších případů. Po vraždě dvou policistů z protidrogového oddělení se Saïd se svým týmem pouští do boje s evropskou drogovou sítí. Čelit musí nejen brutálním gangsterům, ale i zkorumpovanému komisaři. 

Úspěšný francouzský seriál se na Canal+ vrátí 29. května. Zdroj: Youtube.com
  • Našli jste v článku chybu?

Témata:

Anketa

Měli by zaměstnavatelé povinně uvádět mzdu už v pracovním inzerátu?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Kvíz: Rozumíte řeči peněz? Co znamená, když se řekne pětka, kilo, babka nebo měďák?
1/15 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články


22. 5. 2026

Bude život ve městech snesitelnější? Australští vědci vyvinuli unikátní střešní nátěr, který ochlazuje budovy a získává vodu ze vzduchu

22. 5. 2026

Technologické akcie letí vzhůru válkám a inflaci navzdory. Veteráni z Wall Street varují před opakováním „dot-com bubliny“ z roku 1999

22. 5. 2026

Brusel chce, aby firmy zveřejňovaly v inzerátech výši mzdy. V případě nerovnosti v odměnách hrozí i spory o doplacení příjmů

21. 5. 2026

Chystá se největší IPO historie. Rekordní vstup SpaceX na burzu může Muska přiblížit statusu prvního světového bilionáře

21. 5. 2026

Podíleli se na budování Rohliku i Trezoru. Teď chce pražské designové studio TRAU pomáhat prorazit českým startupům v Americe

21. 5. 2026

Portin Invest prodává retail parky téměř za osm miliard. Kapitál přesune do nové generace velkých projektů, chystá jich přes padesát

20. 5. 2026

Řehákovo Direct Fidoo vloni zpracovalo transakce za více než čtyři miliardy korun. Teď platforma prochází zásadní proměnou

20. 5. 2026

Aby kratší jízda stála jako „MHDéčko“. Lime v Praze výrazně zlevňuje, ze svých elektrokol chce udělat běžnou součást každodenní dopravy

20. 5. 2026

Od experimentů k reálným stavbám. S pomocí 3D tisku betonu vznikají projekty i u nás, v Japonsku pomáhá řešit nedostatek pracovní síly