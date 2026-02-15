Nová nabídka streamovacích služeb: JFK mladší, komedie s Pechlátem či 28 let poté

Neporazitelní
Jeden z nejúspěšnějších českých filmů posledních měsíců ukazuje trojici mužů, kteří přetvořili tuzemský para hokej. Jejich inspirativní cesta začíná u samotného dna tohoto sportu a končí na vrcholu, během kterého si parta nadšených parasportovců pod jejich vedením dokráčí pro světovou medaili. V hlavních rolích excelují Hynek Čermák, Ivan Trojan, Tomáš Havlínek či Vanda Hybnerová.
Portobello
Nová minisérie sleduje moderátora Enza Tortoru, jenž patřil mezi hvězdy italské televize. Pak byl ale zatčen, souzen a zaznamenal profesní pád. Důvodem bylo jeho napojení na organizovaný zločin.
Jeho poslední slova
Jennifer Garner se na Apple TV+ vrací s úspěšným projektem, v němž nejprve hledala svého manžela, aby jej následně objevila. Nyní se bude s celou svou rodinou, tedy mužem i dcerou,snažit sžít. To vše ve chvíli, kdy na povrch vyplují zlověstné okolnosti, jež jejího manžela pronásledují.
Bláznivá střela
Frank Drebin Jr. (Liam Neeson) je synem slavného protagonisty předcházejících dílů. V novém dobrodružství, které je podobně ztřeštěné jako Nielsenovy originály, půjde znovu o záchranu světa. Tentokrát však Drebin bude mít k dispozici i krásnou spojenkyni, kterou si střihla Pamela Anderson.
Bohyně Slavie
Slavia Praha v poslední době dominuje tuzemskému fotbalu a daří se i jejímu ženskému týmu. Nový dokument z produkce OnePlay odhalí, kterak se řada hráček k fotbalovému řemeslu dostala a sleduje jejich cestu na vrchol. Představí se například hvězdy Votíková či Svitková.