Menu Zavřít

Nová nabídka streamovacích služeb: JFK mladší, komedie s Pechlátem či 28 let poté

Light
Ondřej Novotný
Dnes
Naked Gun
Autor: Paramount Pictures

Netflix a HBO Max patří v tuzemsku mezi nejpopulárnější streamovací platformy a každý měsíc nás zásobují desítkami nových seriálů a filmů. Proto přinášíme pravidelný přehled několika nejočekávanějších projektů, které si na obou službách můžete užít v průběhu následujícího týdne. Společně s nimi pak zařazujeme také ostatní streamovací platformy. Další tipy i spoustu zajímavostí ze světa seriálů najdete každý den na serveru Edna.cz, který stejně jako Euro.cz patří do portfolia vydavatelství Internet Info. A co si tedy na Netflixu a ostatních platformách pustit v týdnu od 16. února?

Neporazitelní

Jeden z nejúspěšnějších českých filmů posledních měsíců ukazuje trojici mužů, kteří přetvořili tuzemský para hokej. Jejich inspirativní cesta začíná u samotného dna tohoto sportu a končí na vrcholu, během kterého si parta nadšených parasportovců pod jejich vedením dokráčí pro světovou medaili. V hlavních rolích excelují Hynek Čermák, Ivan Trojan, Tomáš Havlínek či Vanda Hybnerová. 

Příběh parahokejistů na Netflix dorazí 18. února. Zdroj: Youtube.com

Portobello

Nová minisérie sleduje moderátora Enza Tortoru, jenž patřil mezi hvězdy italské televize. Pak byl ale zatčen, souzen a zaznamenal profesní pád. Důvodem bylo jeho napojení na organizovaný zločin. 

Nový seriál debutuje 20. února na HBO Max. Zdroj: Youtube.com

Jeho poslední slova

Jennifer Garner se na Apple TV+ vrací s úspěšným projektem, v němž nejprve hledala svého manžela, aby jej následně objevila. Nyní se bude s celou svou rodinou, tedy mužem i dcerou,snažit sžít. To vše ve chvíli, kdy na povrch vyplují zlověstné okolnosti, jež jejího manžela pronásledují. 

UXDay26

Jennifer Garner se na Apple TV+ vrátí 20. února. Zdroj: Youtube.com

Bláznivá střela

Frank Drebin Jr. (Liam Neeson) je synem slavného protagonisty předcházejících dílů. V novém dobrodružství, které je podobně ztřeštěné jako Nielsenovy originály, půjde znovu o záchranu světa. Tentokrát však Drebin bude mít k dispozici i krásnou spojenkyni, kterou si střihla Pamela Anderson.

Nová Bláznivá střela na SkyShowtime dorazí 19. února. Zdroj: Youtube.com

Bohyně Slavie

Slavia Praha v poslední době dominuje tuzemskému fotbalu a daří se i jejímu ženskému týmu. Nový dokument z produkce OnePlay odhalí, kterak se řada hráček k fotbalovému řemeslu dostala a sleduje jejich cestu na vrchol. Představí se například hvězdy Votíková či Svitková.

Fotbalistky Slavie více poznáme na OnePlay 20. února. Zdroj: Youtube.com
  • Našli jste v článku chybu?

Témata:

Anketa

Jaký je váš odhad ceny bitcoinu pro rok 2026?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Retro kvíz: Vzpomínáte, jaké náklaďáky jezdily po Československu v období socialismu?
1/12 otázek
Spustit kvíz