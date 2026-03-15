Nová nabídka streamovacích služeb: Filmoví Peaky Blinders, Nikdo 2 či další Neporazitelný

Ondřej Novotný
Včera
Netflix a HBO Max patří v tuzemsku mezi nejpopulárnější streamovací platformy a každý měsíc nás zásobují desítkami nových seriálů a filmů. Proto přinášíme pravidelný přehled několika nejočekávanějších projektů, které si na obou službách můžete užít v průběhu následujícího týdne. Společně s nimi pak zařazujeme také ostatní streamovací platformy. Další tipy i spoustu zajímavostí ze světa seriálů najdete každý den na serveru Edna.cz, který stejně jako Euro.cz patří do portfolia vydavatelství Internet Info. A co si tedy na Netflixu a ostatních platformách pustit v týdnu od 16. března?

Gangy z Birminghamu: Nesmrtelný muž

Tommy Shelby se během druhé světové války vrací do Birminghamu. Tam jej začnou pronásledovat přízraky minulosti i zcela nová hrozba. Je nejvyšší čas rozhodnout nejen o osudu tohoto druhého největšího města v Anglii, ale i celého rodu Shelbyů. Je na to Tommy připraven?

Tommyho příběh se na Netflixu uzavře 20. března. Zdroj: Youtube.com

Řád

Zkušený agent FBI Terry Husk (Jude Law) se vydává po stopách extremistické skupiny, která v osmdesátých letech organizuje loupeže a teroristické útoky. Postupně zjišťuje, že za těmito akcemi stojí nebezpečná sekta v čele s charismatickým lídrem. Zvládne ho Terry dopadnout?

Řád nastane na HBO Max 20. března. Zdroj: Youtube.com

Neporazitelný

Po porážce Conquesta se Mark Grayson vrací ke spořádanému životu. Hrozba útoku z planety Viltrum ale přetrvává, což jej nakonec přiměje přidat se ke svému otci Nolanovi a jeho skupině bojovníků. Na scénu rovněž přichází i Damien Darkblood a jeho pekelný pán. Nová řada slibuje další dávku brutality a impozantních kosmických soubojů. Navíc konečně dorazí i ústřední padouch celé ságy  vládce Thragg. 

Mark Grayson se na Amazon Prime Video vrátí 18. března. Zdroj: Youtube.com

Nikdo 2

Hutch Mansell se nadále snaží žít klidný rodinný život. Minulost si jej ale najde i během dovolené, kde musí čelit zkorumpované policii i kruté zločinecké vládkyni. Jeho rodina každopádně tentokrát nehodlá zůstávat stranou, což se nakonec může ukázat jako rozhodující faktor. V hlavních rolích Bob Odenkirk, Sharon Stone či Colin Hanks. 

Bob Odenkirk vtrhne s dalším dílem na SkyShowtime 21. března. Zdroj: Youtube.com

Řepka: Hříšník

Jeden z nejslavnějších českých fotbalistů, ale také rapl, trestanec a špatný vzor. To všechno je Tomáš Řepka, který kromě domácí ligy slavil úspěchy i v Anglii a Itálii. Režisér Petr Větrovský po snímcích o Janu Kollerovi a Martinu Škrtelovi nachystal další portrét fotbalové ikony, přičemž během tří let z Řepky vytáhl spoustu informací. Uvidíme tedy věci, které známý hříšník nikomu dříve neprozradil.

Film o fotbalovém rebelovi uvidíme na OnePlay od 19. března. Zdroj: Youtube.com
