Nová nabídka streamovacích služeb: Filmoví Peaky Blinders, Nikdo 2 či další Neporazitelný

Gangy z Birminghamu: Nesmrtelný muž
Tommy Shelby se během druhé světové války vrací do Birminghamu. Tam jej začnou pronásledovat přízraky minulosti i zcela nová hrozba. Je nejvyšší čas rozhodnout nejen o osudu tohoto druhého největšího města v Anglii, ale i celého rodu Shelbyů. Je na to Tommy připraven?
Řád
Zkušený agent FBI Terry Husk (Jude Law) se vydává po stopách extremistické skupiny, která v osmdesátých letech organizuje loupeže a teroristické útoky. Postupně zjišťuje, že za těmito akcemi stojí nebezpečná sekta v čele s charismatickým lídrem. Zvládne ho Terry dopadnout?
Neporazitelný
Po porážce Conquesta se Mark Grayson vrací ke spořádanému životu. Hrozba útoku z planety Viltrum ale přetrvává, což jej nakonec přiměje přidat se ke svému otci Nolanovi a jeho skupině bojovníků. Na scénu rovněž přichází i Damien Darkblood a jeho pekelný pán. Nová řada slibuje další dávku brutality a impozantních kosmických soubojů. Navíc konečně dorazí i ústřední padouch celé ságy – vládce Thragg.
Nikdo 2
Hutch Mansell se nadále snaží žít klidný rodinný život. Minulost si jej ale najde i během dovolené, kde musí čelit zkorumpované policii i kruté zločinecké vládkyni. Jeho rodina každopádně tentokrát nehodlá zůstávat stranou, což se nakonec může ukázat jako rozhodující faktor. V hlavních rolích Bob Odenkirk, Sharon Stone či Colin Hanks.
Řepka: Hříšník
Jeden z nejslavnějších českých fotbalistů, ale také rapl, trestanec a špatný vzor. To všechno je Tomáš Řepka, který kromě domácí ligy slavil úspěchy i v Anglii a Itálii. Režisér Petr Větrovský po snímcích o Janu Kollerovi a Martinu Škrtelovi nachystal další portrét fotbalové ikony, přičemž během tří let z Řepky vytáhl spoustu informací. Uvidíme tedy věci, které známý hříšník nikomu dříve neprozradil.