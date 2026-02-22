Menu Zavřít

Nová nabídka streamovacích služeb: Další Bridgertonovi, Monarch či noví Šmoulové

Ondřej Novotný
Dnes
Monarch: Odkaz monster
Autor: Apple TV+

Netflix a HBO Max patří v tuzemsku mezi nejpopulárnější streamovací platformy a každý měsíc nás zásobují desítkami nových seriálů a filmů. Proto přinášíme pravidelný přehled několika nejočekávanějších projektů, které si na obou službách můžete užít v průběhu následujícího týdne. Společně s nimi pak zařazujeme také ostatní streamovací platformy. Další tipy i spoustu zajímavostí ze světa seriálů najdete každý den na serveru Edna.cz, který stejně jako Euro.cz patří do portfolia vydavatelství Internet Info. A co si tedy na Netflixu a ostatních platformách pustit v týdnu od 23. února?

Bridgertonovi

Další část čtvrté řady romantického hitu je tady. Benedict se musí vyrovnat s vlastními předsudky a ujasnit si, jestli se Sophií zůstane. Romantická linka se vyostřuje a do děje vstupují další postavy, které mohou Benedictovou láskou ještě zamíchat. Jak se druhorozený Bridgerton rozhodne?

Bridgertonovi se na Netflix vrátí 26. února. Zdroj: Youtube.com

Scrubs: Doktůrci

Legendární sitcom se po letech vrací. J.D., Turk a Elliot už nejsou žádní doktůrci, ale zkušení lékaři a kolikrát i mentoři mladších kolegů. V jádru nicméně zůstali stále těmi praštěnými hrdiny, které jsme si zamilovali. Nyní řeší vyhoření, generační střet či problémy s byrokracií. Vše však se svým typickým humorem. 

Velký revival Scrubs proběhne na Disney+ rovněž 26. února. Zdroj: Youtube.com

Monarch: Odkaz monster

Po šokujícím odhalení rodinného tajemství z konce minulé řady se Keiko Miura, Cate Randa a May Olowe-Hewitt ocitají v centru dalšího kataklyzmatického střetu. Ve světě se probouzí nejmocnější titán vůbec – jakýsi bůh těchto stvoření. A organizace Monarch musí využít všech dostupných prostředků, aby jej zastavila. Spojí se Kong a Godzilla v další bitvě? 

školení AI

Gojiru, Konga a další titány uvidíme na Apple TV+ 27. února. Zdroj: Youtube.com

Šmoulové

Taťka Šmoula je unesen ze Šmoulí vesničky. Jeho přátelé to nechtějí nechat jen tak, proto se pod vedením Šmoulinky vydávají jej zachránit. Jenže, tentokrát je nečeká jen klasický nepřítel Gargamel, ale i jeho bratr, čaroděj Razamel. Velké dobrodružství začíná.

Šmoulové se na SkyShowtime objeví 26. února. Zdroj: Youtube.com

Survivor

Už popáté se na Dominikánskou republiku vypraví výběr béčkových celebrit a soutěžících „z lidu“. Pod vedením moderátora Ondřeje Novotného budou soupeřit dva týmy o přežití v divočině, ale rovněž tvořit aliance a vyřazovat nepohodlné soutěžící. Těšte se například na bývalou hvězdu Ulice Vendulu Wronku Fialovou nebo na člena Mužketýrů Ondřeje Kubinu.

Drsná reality show odstartuje 23. února. Zdroj: Youtube.com
