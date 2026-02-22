Nová nabídka streamovacích služeb: Další Bridgertonovi, Monarch či noví Šmoulové

Bridgertonovi
Další část čtvrté řady romantického hitu je tady. Benedict se musí vyrovnat s vlastními předsudky a ujasnit si, jestli se Sophií zůstane. Romantická linka se vyostřuje a do děje vstupují další postavy, které mohou Benedictovou láskou ještě zamíchat. Jak se druhorozený Bridgerton rozhodne?
Scrubs: Doktůrci
Legendární sitcom se po letech vrací. J.D., Turk a Elliot už nejsou žádní doktůrci, ale zkušení lékaři a kolikrát i mentoři mladších kolegů. V jádru nicméně zůstali stále těmi praštěnými hrdiny, které jsme si zamilovali. Nyní řeší vyhoření, generační střet či problémy s byrokracií. Vše však se svým typickým humorem.
Monarch: Odkaz monster
Po šokujícím odhalení rodinného tajemství z konce minulé řady se Keiko Miura, Cate Randa a May Olowe-Hewitt ocitají v centru dalšího kataklyzmatického střetu. Ve světě se probouzí nejmocnější titán vůbec – jakýsi bůh těchto stvoření. A organizace Monarch musí využít všech dostupných prostředků, aby jej zastavila. Spojí se Kong a Godzilla v další bitvě?
Šmoulové
Taťka Šmoula je unesen ze Šmoulí vesničky. Jeho přátelé to nechtějí nechat jen tak, proto se pod vedením Šmoulinky vydávají jej zachránit. Jenže, tentokrát je nečeká jen klasický nepřítel Gargamel, ale i jeho bratr, čaroděj Razamel. Velké dobrodružství začíná.
Survivor
Už popáté se na Dominikánskou republiku vypraví výběr béčkových celebrit a soutěžících „z lidu“. Pod vedením moderátora Ondřeje Novotného budou soupeřit dva týmy o přežití v divočině, ale rovněž tvořit aliance a vyřazovat nepohodlné soutěžící. Těšte se například na bývalou hvězdu Ulice Vendulu Wronku Fialovou nebo na člena Mužketýrů Ondřeje Kubinu.