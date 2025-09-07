Menu Zavřít

Nová nabídka streamovacích služeb: Charlie Sheen, novinka s Markem Ruffalem či znovuzrození Dextera

Ondřej Novotný
Včera
Charlie Sheen
Autor: Netflix

Netflix a HBO Max patří v tuzemsku mezi nejpopulárnější streamovací platformy a každý měsíc nás zásobují desítkami nových seriálů a filmů. Proto přinášíme pravidelný přehled několika nejočekávanějších projektů, které si na obou službách můžete užít v průběhu následujícího týdne. Společně s nimi pak zařazujeme také ostatní streamovací platformy. Další tipy i spoustu zajímavostí ze světa seriálů najdete každý den na serveru Edna.cz, který stejně jako Euro.cz patří do portfolia vydavatelství Internet Info. A co si tedy na Netflixu a ostatních platformách pustit v týdnu od 8. září?

Vlčí král

Drew Ferran se coby dědic vlkodlačího trůnu vrací v nové řadě úspěšného animovaného seriálu. Z temných koutů světa Westland povstávají nové hrozby, kterým musí hlavní hrdina čelit. Zvládne se s nimi vypořádat?

Vlčí král se na Netflix vrátí 11. září. Zdroj: Youtube.com

Alias Charlie Sheen

Jedna z největších televizních hvězd počátku milénia se po letech rozhodla vyjádřit ke svému bujarému životu. Charlie Sheen, jenž kraloval sledovanosti díky seriálu Dva a půl chlapa, se vyjádří k drogám, sexu, terapiím i vyhazovu ze zmíněného projektu. V dokumentu vystoupí také tvůrce Dva a půl chlapa Chuck Lorre, Sheenův kolega Jon Cryer a další. 

Do Charlieho soukromí nahlédneme na Netflixu 10. září. Zdroj: Youtube.com

Jednotka

Tom Brandis (Mark Ruffalo) dříve působil jako kněz. Nyní je z něj však velitel zásahovky ve Filadelfii, jehož novým úkolem je zastavit loupežné řádění jistého Robbieho (Tom Phelprey). A rozhodně se nebude jednat o nic jednoduchého, neboť tento Robbie vede dvojí život a loupí kvůli své rodině. Seriál má na svědomí tvůrce oceňované Mare z Easttownu Brad Ingelsby, takže se zcela jistě můžeme těšit na skvělou podívanou.

Novinka Marka Ruffala dorazí na HBO Max 8. září. Zdroj: Youtube.com

Jen vraždy v budově

Vrátný v budově je nalezen mrtev a trio podcasterů se pouští do vyšetřování vraždy. Postupně se dostávají do spletité sítě mafiánů a bohatých magnátů. Vedle ústřední trojice Steve Martin, Martin Short a Selena Gomez se objeví například Logan Lerman či dvojnásobní držitelé Oscarů Christoph Waltz a Renée Zellweger.

Další řadu oblíbeného seriálu uvidíme na Disney+ 9. září. Zdroj: Youtube.com

Přítelkyně

Laura (Robin Wright) má vše  kariéru, skvělého manžela a neméně super syna. Když ale právě syn představí svoji novou přítelkyni (Olivia Cooke), propadne Laura panice a paranoii. Potenciální snachu vnímá jako hrozbu, což komplikuje i vztahy se synem. Psychologické drama začíná.

Nový seriál s Robin Wright debutuje na Amazon Prime Video 10. září. Zdroj: Youtube.com

Dexter: Vzkříšení

Dexter Morgan, který přežil postřelení z rukou syna Harrisona, se v New Yorku probouzí z kómatu. Spolu s ním se na scénu vrací starý známý Angelo Batista, jehož doplní nově příchozí magnát Leon Prater a tajemná Charley. Čeká nás napětí, černý humor a komplikované rodinné vztahy. V hlavních rolích doplní Michaela C. Halla například Uma Thurman či Peter Dinklage. 

Dextera na SkyShowtime znovu uvidíme od 12. září. Zdroj: Youtube.com
