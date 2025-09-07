Nová nabídka streamovacích služeb: Charlie Sheen, novinka s Markem Ruffalem či znovuzrození Dextera

Vlčí král
Drew Ferran se coby dědic vlkodlačího trůnu vrací v nové řadě úspěšného animovaného seriálu. Z temných koutů světa Westland povstávají nové hrozby, kterým musí hlavní hrdina čelit. Zvládne se s nimi vypořádat?
Alias Charlie Sheen
Jedna z největších televizních hvězd počátku milénia se po letech rozhodla vyjádřit ke svému bujarému životu. Charlie Sheen, jenž kraloval sledovanosti díky seriálu Dva a půl chlapa, se vyjádří k drogám, sexu, terapiím i vyhazovu ze zmíněného projektu. V dokumentu vystoupí také tvůrce Dva a půl chlapa Chuck Lorre, Sheenův kolega Jon Cryer a další.
Jednotka
Tom Brandis (Mark Ruffalo) dříve působil jako kněz. Nyní je z něj však velitel zásahovky ve Filadelfii, jehož novým úkolem je zastavit loupežné řádění jistého Robbieho (Tom Phelprey). A rozhodně se nebude jednat o nic jednoduchého, neboť tento Robbie vede dvojí život a loupí kvůli své rodině. Seriál má na svědomí tvůrce oceňované Mare z Easttownu Brad Ingelsby, takže se zcela jistě můžeme těšit na skvělou podívanou.
Jen vraždy v budově
Vrátný v budově je nalezen mrtev a trio podcasterů se pouští do vyšetřování vraždy. Postupně se dostávají do spletité sítě mafiánů a bohatých magnátů. Vedle ústřední trojice Steve Martin, Martin Short a Selena Gomez se objeví například Logan Lerman či dvojnásobní držitelé Oscarů Christoph Waltz a Renée Zellweger.
Přítelkyně
Laura (Robin Wright) má vše – kariéru, skvělého manžela a neméně super syna. Když ale právě syn představí svoji novou přítelkyni (Olivia Cooke), propadne Laura panice a paranoii. Potenciální snachu vnímá jako hrozbu, což komplikuje i vztahy se synem. Psychologické drama začíná.
Dexter: Vzkříšení
Dexter Morgan, který přežil postřelení z rukou syna Harrisona, se v New Yorku probouzí z kómatu. Spolu s ním se na scénu vrací starý známý Angelo Batista, jehož doplní nově příchozí magnát Leon Prater a tajemná Charley. Čeká nás napětí, černý humor a komplikované rodinné vztahy. V hlavních rolích doplní Michaela C. Halla například Uma Thurman či Peter Dinklage.