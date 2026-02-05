Elektrobusů v českých městech přibývá. A díky nově rozděleným dotacím by se jejich flotila měla rozšiřovat i nadále

Postupný přechod na elektromobilitu se rozhodně netýká jen osobních aut, ale i hromadné dopravy. Svědčí o tom mimo jiné statistiky tuzemských dopravních podniků, podle kterých elektrobusů brázdících ulice zdejších měst rok co rok přibývá. Důvod tohoto kroku je přitom jasný – elektrobusy neprodukují emise zdraví škodlivých látek, díky čemuž omezují znečištění ovzduší, a zároveň mají relativně tichý pohon, což přispívá ke snížení hlučnosti.
Podle nejnovějších dat serveru Čistá doprava bylo na konci roku 2025 v Česku provozováno celkem 252 elektrobusů. Jen vloni jich do flotily dopravních podniků přibylo třiačtyřicet, což odpovídá 5,2procentnímu podílu mezi všemi nově registrovanými autobusy.
Ovšem i když počet vozidel městské hromadné dopravy spoléhajících se na elektřinu přibývá, v evropském srovnání zůstává Česko pozadu. Podíl nově registrovaných elektrobusů v zemích EU se totiž vloni meziročně zvýšil z původních 18,4 na 23,8 procenta. Největším trhem je Německo, kde se jejich registrace více než zdvojnásobily. K výraznému růstu každopádně došlo i v Itálii, Švédsku či v Belgii.
Smlouva na dodání až stovky elektrobusů
Vůbec největší flotilu v Česku provozuje s celkovými 33 elektrobusy Dopravní podnik Ostrava (DPO). Další by navíc měly přibýt co nevidět, neboť vedení DPO loni v prosinci vypsalo výběrové řízení na nákup až 70 nových vozů. Předpokládaná hodnota této zakázky je zhruba jedna miliarda korun bez DPH, nákup má být spolufinancován s pomocí prostředků z Evropské unie.
Hned za Ostravou se z hlediska počtu elektrobusů nachází česká metropole. Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) v současnosti vlastní 32 elektrobusů, přičemž ty nejnovější byly do provozu nasazeny teprve v prosinci loňského roku. Praha má zároveň uzavřenou rámcovou smlouvu na nákup dalších až 82 elektrobusů SOR ENS 12 (prvních 18 už bylo dodáno), z nichž minimálně čtrnáct by mělo dorazit ještě v průběhu letoška.
Plně elektrickou flotilu mají třeba v Hranicích
Kromě rekordmanů na celkový počet elektrobusů v Česku existují i města, která jich sice mají méně, ale i tak jim to k zajištění kompletního provozu MHD bohatě stačí. Vůbec prvním takovým městem se už v roce 2017 staly Hranice v Olomouckém kraji, jež mají celkem šest elektrobusů. O pár měsíců později je následoval nedaleký Nový Jičín, který vlastní elektrobusy tři.
Značnou část provozu MHD zajišťují elektrické autobusy v jihočeském Písku, kde jich mají celkem pět. O poznání více, konkrétně dvacet, již už od roku 2018 provozuje Dopravní podnik města Hradce Králové, osmnácti disponuje Kladno, zatímco v Českých Budějovicích jezdí v barvách tamního dopravního podniku aktuálně jedenáct elektrobusů.
K tomu je potřeba zohlednit fakt, že celá řada dalších tuzemských měst autobusy spoléhající se na elektrický pohon v současnosti v omezeném rozsahu testuje. Minimálně jeden takový vůz si za tímto účelem pořídili například v Olomouci, Liberci nebo ve Zlíně. Oproti tomu v Plzni, Brně nebo v Pardubicích si v minulosti vždy vystačili jen s vypůjčeným kusem.
Města vyhlížejí dotace
Z předchozích řádků jasně vyplývá, že elektrobusy se v českých městech postupně zabydlují. Plány dopravních podniků napříč republikou počítají v následujících letech s nákupem desítek takových vozů, a to i díky nedávno schváleným dotacím ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP), které mají podpořit právě ekologičtější MHD.
Vůbec největší částku, celkem 800 milionů korun, obdrží od SFŽP Dopravní podnik hlavního města Prahy. Liberec spolu s Jabloncem nad Nisou, respektive tamní společný dopravní podnik získá na elektrobusy 330milionový příspěvek, zatímco Ostrava a Olomouc mohou počítat s 270, respektive 210 miliony korun. Děčín dostane 136 milionů, Pardubice pak o další milion méně. Dopravní společnost Zlín – Otrokovice se může těšit na sumu 96 milionů korun, Dopravnímu podniku měst Mostu a Litvínova bylo přiřknuto 64 milionů, kdežto jihočeský Tábor se dočká celkem 63 milionů korun.
Vzhledem k tomu, že dotace byly přiděleny teprve před necelým měsícem, zatím nelze určit, kolik nových elektrobusů si za ně dopravní podniky nakonec skutečně koupí. Pořizovací cena jednoho vozu je ale třeba u zakázky pro DPP asi 14 milionů korun, takže s ohledem na celkovou výši dotací je zřejmé, že počet elektrobusů v českých městech v nejbližších letech s největší pravděpodobností vzroste poměrně výrazně.