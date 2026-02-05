Menu Zavřít

Elektrobusů v českých městech přibývá. A díky nově rozděleným dotacím by se jejich flotila měla rozšiřovat i nadále

Jan Boháč
Dnes
Elektrobus Dopravního podniku hlavního města Prahy
Autor: DPP – Jakub Lachout
  • Počet dopravních podniků nasazujících do pravidelného provozu elektrobusy se napříč Českem zvyšuje
  • Rozsáhlou flotilu elektrických autobusů vlastní například v Ostravě, Praze či Hradci Králové. Některá města pak na ně dokonce spoléhají výhradně
  • Ve srovnání se zbytkem Evropské unie se každopádně Česko, co se nově registrovaných elektrobusů týče, stále nachází na podprůměrných hodnotách

Postupný přechod na elektromobilitu se rozhodně netýká jen osobních aut, ale i hromadné dopravy. Svědčí o tom mimo jiné statistiky tuzemských dopravních podniků, podle kterých elektrobusů brázdících ulice zdejších měst rok co rok přibývá. Důvod tohoto kroku je přitom jasný – elektrobusy neprodukují emise zdraví škodlivých látek, díky čemuž omezují znečištění ovzduší, a zároveň mají relativně tichý pohon, což přispívá ke snížení hlučnosti.

Podle nejnovějších dat serveru Čistá doprava bylo na konci roku 2025 v Česku provozováno celkem 252 elektrobusů. Jen vloni jich do flotily dopravních podniků přibylo třiačtyřicet, což odpovídá 5,2procentnímu podílu mezi všemi nově registrovanými autobusy. 

Ovšem i když počet vozidel městské hromadné dopravy spoléhajících se na elektřinu přibývá, v evropském srovnání zůstává Česko pozadu. Podíl nově registrovaných elektrobusů v zemích EU se totiž vloni meziročně zvýšil z původních 18,4 na 23,8 procenta. Největším trhem je Německo, kde se jejich registrace více než zdvojnásobily. K výraznému růstu každopádně došlo i v Itálii, Švédsku či v Belgii.

Smlouva na dodání až stovky elektrobusů

Vůbec největší flotilu v Česku provozuje s celkovými 33 elektrobusy Dopravní podnik Ostrava (DPO). Další by navíc měly přibýt co nevidět, neboť vedení DPO loni v prosinci vypsalo výběrové řízení na nákup až 70 nových vozů. Předpokládaná hodnota této zakázky je zhruba jedna miliarda korun bez DPH, nákup má být spolufinancován s pomocí prostředků z Evropské unie.

Hned za Ostravou se z hlediska počtu elektrobusů nachází česká metropole. Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) v současnosti vlastní 32 elektrobusů, přičemž ty nejnovější byly do provozu nasazeny teprve v prosinci loňského roku. Praha má zároveň uzavřenou rámcovou smlouvu na nákup dalších až 82 elektrobusů SOR ENS 12 (prvních 18 už bylo dodáno), z nichž minimálně čtrnáct by mělo dorazit ještě v průběhu letoška.

Plně elektrickou flotilu mají třeba v Hranicích

Kromě rekordmanů na celkový počet elektrobusů v Česku existují i města, která jich sice mají méně, ale i tak jim to k zajištění kompletního provozu MHD bohatě stačí. Vůbec prvním takovým městem se už v roce 2017 staly Hranice v Olomouckém kraji, jež mají celkem šest elektrobusů. O pár měsíců později je následoval nedaleký Nový Jičín, který vlastní elektrobusy tři.

Značnou část provozu MHD zajišťují elektrické autobusy v jihočeském Písku, kde jich mají celkem pět. O poznání více, konkrétně dvacet, již už od roku 2018 provozuje Dopravní podnik města Hradce Králové, osmnácti disponuje Kladno, zatímco v Českých Budějovicích jezdí v barvách tamního dopravního podniku aktuálně jedenáct elektrobusů.

K tomu je potřeba zohlednit fakt, že celá řada dalších tuzemských měst autobusy spoléhající se na elektrický pohon v současnosti v omezeném rozsahu testuje. Minimálně jeden takový vůz si za tímto účelem pořídili například v Olomouci, Liberci nebo ve Zlíně. Oproti tomu v Plzni, Brně nebo v Pardubicích si v minulosti vždy vystačili jen s vypůjčeným kusem.

Města vyhlížejí dotace

Z předchozích řádků jasně vyplývá, že elektrobusy se v českých městech postupně zabydlují. Plány dopravních podniků napříč republikou počítají v následujících letech s nákupem desítek takových vozů, a to i díky nedávno schváleným dotacím ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP), které mají podpořit právě ekologičtější MHD.

MM26_socky

Vůbec největší částku, celkem 800 milionů korun, obdrží od SFŽP Dopravní podnik hlavního města Prahy. Liberec spolu s Jabloncem nad Nisou, respektive tamní společný dopravní podnik získá na elektrobusy 330milionový příspěvek, zatímco Ostrava a Olomouc mohou počítat s 270, respektive 210 miliony korun. Děčín dostane 136 milionů, Pardubice pak o další milion méně. Dopravní společnost Zlín – Otrokovice se může těšit na sumu 96 milionů korun, Dopravnímu podniku měst Mostu a Litvínova bylo přiřknuto 64 milionů, kdežto jihočeský Tábor se dočká celkem 63 milionů korun.

Vzhledem k tomu, že dotace byly přiděleny teprve před necelým měsícem, zatím nelze určit, kolik nových elektrobusů si za ně dopravní podniky nakonec skutečně koupí. Pořizovací cena jednoho vozu je ale třeba u zakázky pro DPP asi 14 milionů korun, takže s ohledem na celkovou výši dotací je zřejmé, že počet elektrobusů v českých městech v nejbližších letech s největší pravděpodobností vzroste poměrně výrazně. 

Témata:

