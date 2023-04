Noc v kontejneru i sto let staré trafačce. Proč by ne? Glamping nemusí být praktický, důležitá je autentičnost

Stanování je bezva. Když je vám dvacet a nemáte problémy se zády. Ale čím je člověk starší, tím více si uvědomuje, že si kromě přírody chce užít i určitou dávku pohodlí. A nemyslím tím zrovna Hilton. Naprosto stačí matrace, tekoucí voda a v chladnějších měsících aspoň trochu tepla. V době, kdy je možné klonovat krávy a ,žít‘ v metaverzu, mě zkrátka nikdo nepřesvědčí o tom, že pravé dobrodružství lze zažít jen ve spacáku, na karimatce a ideálně s kameny zaraženými mezi žebry.

Lidí, kteří to pochopili, v posledních letech přibývá. A možná právě to je důvod, proč se do popředí zájmů dostává glamping. Tedy zážitek, který v sobě často mísí obojí – jak spojení s přírodou, tak určitý komfort. Minimálně ve srovnání se stanem. Protože z vlastní zkušenosti v redakci víme, že ani v případě glampingu není pohodlí naprostou jistotou. Tedy alespoň ne v takové formě, jak ho známe z domova. Ba naopak může někdy záměrně i nezáměrně chybět. Mnohem silnější zážitek tak ve finále plyne z nevšednosti, originality a pocitu, že tato místa mají duši.

Třeba jako Rocksky House – původně lodní kontejner, který už třetím rokem plní funkci minimalistického domku na kolečkách. Černý plechový částečně prosklený kvádr zvenku nenabízí nic extra, uvnitř ale člověk najde základ toho, co v každém běžném bytě. Nechybí toaleta, kuchyňská linka ani manželská postel. „Projektem se snažíme ukázat zatím alternativní, časem snad běžné, pohyblivé řešení pro občasné přežívání v přírodě,“ vypráví nám majitel Jiří Rokoský, který se do projektu pustil společně se svou přítelkyní Eliškou vlastně tak trochu omylem.

„Náhodou jsem během covidu na YouTube narazil na pořad, v němž moderátor navštěvuje malinkaté domky po celém světě a natáčí rozhovory s jejich majiteli. Eliška mě neustále varovala větou: ,Ať tě to ani nenapadne‘,“ směje se Jiří, který jednoho dne objednal vyřazený lodní kontejner a během pouhého roku z něj společně vytvořili Rocksky House. Od koupelny se sprchovým koutem přes ,obývák‘ s krbovými kamny až po okna spojující podlahu se stropem. Vše poskládané jen v několik metrů dlouhé nudli. A co je hlavní… od A do Z vlastníma rukama.

Kus přírody v ložnici

Filozofii, v jaké majitelé příbytek postavili, jsme pochopili hned po příjezdu na místo nedaleko Humpolce, kde se Rocksky House nachází. Stojí na samotě na rozhraní lesa a louky, kompletně off-grid – bez napojení na jakékoli sítě. I tak ale návštěvníkům nabízí takový luxus, jakým je elektřina, toaleta a teplá tekoucí voda. A to konkrétně díky solárním panelům a nádrži na dešťovou vodu. „Propagujeme myšlenku malého mobilního prostoru, tedy tiny house, s co největší šetrností vůči okolí,“ vysvětluje Rokoský.

Ale jak už to tak v přírodě bývá, všechno má svůj koloběh. A tak kde není slunce, nemůžeme čekat ani světlo. Což v případě solárních panelů platí doslova. Vzhledem k jejich menší kapacitě se tak teplými žárovkami proložený interiér může zejména během zimních měsíců ponořit do naprosté tmy a kvůli elektricky poháněnému čerpadlu spolu s útulnou atmosférou návštěvníky připravit také o benefit v podobě tekoucí vody. Pravděpodobnost, že se tak stane, pak mohou zvýšit i neekologicky smýšlející či nedbalí lidé, kteří místo navštíví před vámi a tenké zimní zásoby bez rozmyslu vyplýtvají.

My jsme se bez elektřiny ocitli kvůli spadlému ochrannému jističi. Vzhledem k chladnému počasí s minimem slunečního svinu jsme ale chybějící elektřinu považovali za důsledek vyčerpaných zásob a brali ho jako přirozenou součást celého zážitku, který dojem z pobytu mohl pokazit jen stěží. Výpadek elektřiny vem čert. Hlavně když v kamnech plápolá oheň a vy se probouzíte s pohledem na východem zbarvené nebe a pasoucí se stádo srn, od kterých vaši provizorní ložnici dělí jen okno působící dojmem skleněné stěny. Díky té se k přírodě cítíte být ještě o kus blíž. A pokud ani to není dost, stačí vyjít na verandu. V ten okamžik veškeré clony zmizí a vy se stanete součástí dech beroucí scenérie.

Kdo glamping někdy vyzkoušel, bude pravděpodobně souhlasit s tím, že adrenalin je něco, co k němu neodmyslitelně patří. Třeba ve formě přespávání v bývalém mysliveckém posedu uprostřed hustého lesa nebo šplhání po žebříku do vysoko položeného domu na stromě. Nehledě na to, že podob má dnešní glamping opravdu mnoho. Prim kromě zmíněných kontejnerů hrají například maringotky, tee-pee, ale také iglú.

Návrat do historie i elektrizující podívaná

Konkrétně Rocksky House od jeho vzniku navštívily už stovky zájemců, díky čemuž se jeho původní investice ve výši 800 tisíc korun majitelům navrátila již po dvou letech. Dlouho se u nich však neohřála a putovala na záchranu 110 let staré trafostanice. Z té pod záštitou brandu Rocksky v Lipnici nad Sázavou vznikl dvoupatrový obytný prostor. Cena přestavby atakovala hranici milionu korun.

Při pohledu na čistě bílou stavbu, na níž se s houstnoucí tmou rozsvěcí neonový nápis Trafajda, se člověku ani nechce věřit, že se původně jedná o více než 50 let chátrající objekt určený k demolici. Nyní je vybaven plnohodnotnou koupelnou, kuchyní i ložnicí s ,domácím kinem‘ a terasou nabízející výhled na lesy a zapadající slunce. Na záda pak návštěvníkům dýchá také historie. Bývalá trafačka se totiž nachází přímo pod hradem Lipnice. „Cítíte, že jste ve 110 let staré trafostanici, ale máte veškerý komfort současnosti,“ přibližuje Rokoský. A má pravdu. Nebýt záměrně ,nepraktického‘ stísněného prostoru, mohla by Trafajda svým vybavením konkurovat i garsonkám v Praze. S praktičností by ale ztratila svůj šarm.

Na původní funkci stanice nás po vstupu upozorňují interaktivní a designové prvky. Jejich pravé kouzlo se však dostaví až po setmění. Ať už jde o žárovku nad schody do ložnice, která se rozsvěcí a zhasíná otáčením kohoutku umístěného na vodovodním potrubí, páku aktivující historická průmyslová světla, nebo plasma kouli, do níž skrze funkční voltmetr po stisknutí tlačítka začne proudit pár stejnosměrných voltů, jedno je jisté: spolu s Trafajdou v noci ožijí i samotní návštěvníci.

A co víc, deset metrů čtverečních se v industriálně-minimalistickém prostoru s neonovým osvětlením najednou zdá skoro jako přirozeně obyvatelný prostor. Tedy za předpokladu, že se člověk obejde bez pohovky a konferenčního stolku. Nebo šatní skříně. Na druhou stranu… k čemu vlastně potřebujeme tolik věcí? „Celý projekt si klade za cíl nastínit principy ekologické, provozní a ekonomické udržitelnosti miniaturního obyvatelného prostoru,“ vypráví nám majitel.

Trafajdu, která je mezi glampingovými místy naprostým nováčkem, mohou zájemci vyzkoušet od začátku dubna, rezervovat si ji stejně jako Rocksky House mohou třeba přes portál Amazing places, a to za necelé čtyři tisíce za noc. „Příjmy z pronájmu zpětně poslouží k úhradě nákladů na rekonstrukci. Výnosy, které náklady převýší, budou využity na záchranu další podobné stavby,“ přibližuje nám majitel s tím, že díky tomuto přístupu se i více jak stoletá zděná stavba může dotýkat principů cirkulární ekonomiky, která je pro glamping tolik typická.

Stejně tak s ním jde ruku v ruce i autentičnost, která bude hrát v následujících letech rozhodující roli. Poté, co se s glampingovými místy v posledních letech roztrhl pytel, přežijí dle Rokoského jen ti, kteří kromě služeb na přijatelné úrovni nabídnou i něco neotřelého. A cosi nám říká, že originální nepraktičnost bude mít ve výsledku větší váhu než elektřina a vysokorychlostní internet…