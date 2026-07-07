Nenápadná hala u Brna chrlí 1,5 milionu rolí toaletního papíru denně. Nahlédli jsme do továrny firmy Moracell

Na první pohled nenápadná průmyslová hala v Žabčicích nedaleko Brna skrývá skutečný unikát. V jejích útrobách totiž společnost Moracell vyrábí přes milion a půl rolí toaletního papíru a kuchyňských utěrek denně, a to především svých značek Velvet a Big Soft. Zhruba sedmdesát procent těchto výrobků zůstává v České republice, zbytek míří do Rakouska, Slovenska, Maďarska či Nizozemí.
V žabčickém areálu o rozloze zhruba 50 tisíc metrů čtverečních fungují celkem tři výrobní linky. Díky vysoké míře automatizace a robotizace u nich ale nenajdete žádné obrovské zástupy zaměstnanců – každou z linek obsluhuje pouhých pět lidí, kteří především dohlížejí na to, aby všechny stroje fungovaly tak, jak mají. Celkově pak ve firmě pracuje zhruba 150 zaměstnanců.
Pily, baličky, roboti
Chloubou Moracellu je nejnovější výrobní linka číslo tři, kterou firma zprovoznila v půlce letošního dubna. Výjimečná je především tím, že dokáže zpracovat těžko uvěřitelných 600 metrů papíru za minutu, což je téměř dvojnásobná rychlost oproti oběma předchozím zařízením. Pokročilá technologie ale samozřejmě není levná, společnost za novou linku a výstavbu potřebné haly utratila zhruba 15 milionů eur, tedy asi 365 milionů korun.
Samotný proces výroby toaletního papíru začíná u obřích papírových kotoučů, takzvaných jumborolí, které do Žabčic přijíždějí od dodavatelů. Každá z nich váží stovky kilogramů, ale stačí, aby je zaměstnanci „nasadili“ na začátek výrobní linky, a o zbytek se už postará automatizovaný systém.
Papír se nejprve odvíjí, podle potřeby embosuje, tedy opatřuje charakteristickým vzorem, a následně se navíjí na dlouhé válce označované jako logy. Ty svým tvarem připomínají mohutné doutníky a představují mezistupeň mezi obrovskou rolí papíru a jednotlivými rolemi, které už znají zákazníci z obchodů.
Logy následně putují k pilám, které je během několika okamžiků rozřežou na hotové role toaletního papíru nebo kuchyňských utěrek. Odtud výrobky pokračují přímo do balicí části linky – nejprve vznikají běžná spotřebitelská balení prodávaná v obchodních řetězcích, následně je další stroj seskupí do větších balíků určených pro snadnější přepravu.
Poslední část výroby už připomíná spíše choreografii průmyslových robotů. Robotické rameno skládá balíky na palety podle přesně daného schématu, aby byla zajištěna jejich stabilita při přepravě. Hotovou paletu pak automatická linka pevně obalí strečovou fólií a připraví k expedici. Z výrobní haly míří kompletně zabalený produkt nejprve do sousedního skladu Moracellu, následně do distribučních skladů prodejců a poté už konečně na pulty obchodů.
Výroba probíhá téměř nepřetržitě
Nová výrobní linka není jen rychlejší než její dvě starší sestry. Zatímco ty mají vždy jen jednu pilu, jednu baličku, jednu pytlovačku a jednoho paletizačního robota, nejnovější přírůstek je ve všech těchto částech zdvojený, díky čemuž dokáže vysokou rychlost zpracování využít naplno.
„Na starších linkách bychom sice také mohli nastavit rychlost až 600 metrů papíru za minutu, ale nedávalo by to smysl. Navazující zařízení by už totiž toto tempo nezvládla, proto jsme u nové linky vše zdvojili. Teprve díky tomu dokáže vyrábět papír rychlostí, pro kterou byla navržena,“ vysvětluje redakci Euro.cz na místě generální ředitel Moracellu Andrej Zimányi.
Nová linka zvýšila celkovou výrobní kapacitu závodu o přibližně 70 procent, tedy asi o 20 tisíc tun výrobků ročně. Takto vysoké tempo je přitom možné jen díky tomu, že všechna tři zařízení jedou nepřetržitě čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu. Každý den tedy ze závodu odjíždí přibližně osm set až tisíc palet toaletního papíru a kuchyňských utěrek, přičemž na každé z nich může být uloženo bezmála dva tisíce rolí.
Největší zájem je o třívrstvý papír
Přestože Zimányi ve firmě působí už dvě desetiletí, kromě automatizace podle něj odvětví žádnou větší revolucí neprošlo. Největší tuzemský výrobce toaletního papíru a papírové hygieny ostatně už od spuštění výroby sází především na produkty z čisté celulózy, a této strategie se drží dodnes. Vedle klasických bílých papírů se sice na trhu objevují také nejrůznější varianty s vůněmi nebo potisky, ty ale v odvětví hrají spíše vedlejší roli.
„Parfémované výrobky své místo na trhu určitě mají. Nedávno jsme třeba uvedli novinku Velvet Ritual s příjemnou vůní v orientálním stylu, a reakce zákazníků jsou velmi pozitivní. Je tedy vidět, že část lidí ráda zkouší i něco jiného než klasický bílý papír. Obecně se ale nedá říct, že by zájem o parfémovaný toaletní papír nějak rychle rostl,“ shrnuje Zimányi.
Podobný vývoj je patrný také u počtu vrstev. Ještě před několika lety zákazníci ve velkém přecházeli na třívrstvé nebo čtyřvrstvé výrobky, v poslední době se ale tento trend mírně zpomalil. „Současná ekonomická situace není pro řadu domácností jednoduchá a lidé více přemýšlejí nad výdaji. Přesto je dnes trojvrstvý toaletní papír stále naším nejprodávanějším výrobkem,“ doplňuje šéf Moracellu.
Česká výroba jako konkurenční výhoda
Ačkoliv zprovoznění nové výrobní linky představuje pro žabčickou společnost na její cestě k růstu významný milník, vyhráno firma ani zdaleka nemá. Jednou z největších aktuálních výzev jsou výrazně rostoucí náklady na dopravu a některé vstupní suroviny, za čímž podle Zimányiho stojí hlavně konflikt na Blízkém východě: „Kvůli válce v Íránu zdražil obalový materiál, tedy granulát, a nahoru šla i cena celulózy, z níž se vyrábí papír. Dopravní náklady nám vzrostly téměř o dvacet procent a obalové materiály asi o patnáct. To jsou věci, jež dnes ovlivňují celé odvětví.“
Nepříznivé geopolitické události posledních let, jako třeba pandemie covidu či invaze na Ukrajinu, ale zároveň ukazují, že vedle ceny a kvality zboží je dnes stále důležitější také dostupnost. A právě v tomto ohledu má Moracell oproti své konkurenci výhodu, protože je jedinou velkou firmou, která vyrábí toaletní papír přímo v Česku. Pokud tedy nastanou problémy v dopravě nebo na hranicích, společnost dokáže podle Zimányiho na situaci zareagovat pružněji, a navíc má i rozsáhlé skladové zásoby – celý sklad se otočí přibližně jednou za třicet dní.
Další nová linka?
Od navýšené výrobní kapacity si vedení Moracellu slibuje pochopitelně rychlejší růst, a to především v okolních zemích. Na ně se firma soustředí hlavně proto, že doprava objemného, ale relativně levného zboží se na větší vzdálenosti přestává ekonomicky vyplácet. „Říká se, že toaletní papír má smysl převážet zhruba do vzdálenosti pěti set kilometrů. Proto se chceme soustředit hlavně na expanzi do Rakouska, Slovenska a Maďarska. Nejdůležitější zemí je pro nás ale stále Česká republika, kde jsme s asi 25procentním podílem jedničkou na trhu, i tady ovšem vidíme prostor k dalšímu růstu,“ objasňuje Zimányi.
Spolu s kolegy už navíc přemýšlí nad dalším rozvojem výrobního areálu. Firma má připravený prostor pro případnou instalaci čtvrté výrobní linky a také místo pro rozšíření skladových kapacit. Na realizaci těchto plánů ale podle jejího šéfa zatím není důvod spěchat. „Díky třetí lince máme nyní velkou novou kapacitu, kterou musíme nejprve naplno využít. Až potom bude dávat smysl uvažovat o dalších investicích,“ uzavírá.