Nejvytíženější mezinárodní leteckou trasou roku 2024 byla ta mezi Hongkongem a Tchaj-pejí, aerolinky tam přepravily na sedm milionů lidí

Že se nejfrekventovanější letecké trasy nacházejí v oblasti jihovýchodní Asie, je tak nějak již pravidlem. A ani právě skončený rok 2024 nebyl v tomto ohledu žádnou výjimkou. Podle žebříčku společnosti OAG, která shromažďuje a analyzuje data o cestování po celém světě, se vůbec nejvíce létalo na mezinárodní lince mezi Hongkongem a Tchaj-pejí na Tchaj-wanu. Celkový počet cestujících na základě prodaných sedadel se zde vyšplhal na 6,78 milionu osob.

Druhé místo patří lince z egyptské Káhiry do Džiddy v Saúdské Arábii, jež je jednou z mála výjimek mimo zmiňovaný region. A naopak třetí nejvytíženější trasa z jihokorejského Soulu do japonského Tokia opět potvrzuje, že jihovýchodní Asie je v této oblasti lídrem. Nehledě na to, že v Jižní Koreji vloni cestovalo nejvíce lidí i vnitrostátními linkami.

Stále za předpandemickými hodnotami

Trasa z Hongkongu do Tchaj-peje nebyla v roce 2024 nejfrekventovanější poprvé. Tímto prvenstvím se pyšnila i v roce 2019, tedy těsně před covidovou pandemií. Tehdy zde ale letadla přepravila ještě o 15 procent cestujících více. Naproti tomu druhá nejvytíženější trasa z Káhiry do Džiddy zaznamenala oproti roku 2019 dvaašedesátiprocentní nárůst, z čehož vyplývá, že zde loni cestovalo 5,47 milionu lidí. Ještě víc se ale zvýšil počet cestujících na v pořadí třetí nejfrekventovanější lince ze Soulu na letiště Narita v Tokiu. Konkrétně se v letadlech mezi těmito destinacemi vystřídalo 5,41 milionu pasažérů.





„Vzhledem k tomu, že se čínský mezinárodní trh zotavuje jen pomalu, letecké společnosti musely přidělit letadla na jiné trhy. A Japonsko je v současnosti velmi oblíbenou destinací,“ řekl CNBC John Grant, vedoucí analytik v OAG. A dodal, že na trh vstoupilo i několik nových dopravců, včetně leteckých společností jako Eastar a Air Japan. A protože je letiště Haneda víceméně plné, musely se nové lety přesunout právě do Narity.

O tři procenta méně pasažérů než v roce 2019 pak přepravily letecké společnosti v roce 2024 mezi Singapurem a Kuala Lumpur. Trasa se tak s 5,38 milionu cestujících z loňského prvního místa propadla na čtvrtou příčku. A těsně se do první desítky dostala i jedna linka z Evropy do Spojených států. Jedná se konkrétně o trasu z londýnského Heathrow na letiště JFK v New Yorku, kde se obsazenost za poslední rok zvýšila o tři procenta. Celkem zde tedy cestovaly čtyři miliony lidí.

Vnitrostátním letům dominuje Jižní Korea

Vnitrostátní linky jsou z hlediska počtu obsazených sedadel vytíženější než mezinárodní trasy. Nejrušněji loni bylo na spojnici jihokorejského Soulu s ostrovem Jeju. Celkem tu měly cestující v roce 2024 k dispozici 14,2 milionu sedadel, což podle OAG odpovídá zhruba 39 tisícům míst denně. Před pandemií koronaviru ale byla obsazenost ještě o 19 procent vyšší.

Další dvě nejvytíženější trasy loňského roku se nacházejí v Japonsku a spojují Sapporo a Fukuoku s Tokiem. Na první z nich cestovalo 11,9 milionu pasažérů, v rámci té druhé pak přibližně o 600 tisíc osob méně. Dále následovaly Vietnam, Austrálie a Saúdská Arábie, která je v celé desítce jedinou výjimkou mimo asijsko-pacifický region. V žebříčku ale nechybí ani třetí japonská trasa (Tokio–Okinawa), jedna v Indii (Bombaj–Dillí) a dvě v Číně (Peking–Šanghaj, Kanton–Šanghaj).

Nejvytíženější mezinárodní letecké trasy

Pořadí Trasa Počet cestujících (v milionech) 1. Hongkong–Tchaj-pej 6,78 2. Káhira–Džidda 5,47 3. Soul (Incheon) – Tokio (Narita) 5,41 4. Kuala Lumpur – Singapur 5,38 5. Soul (Incheon) – Osaka 4,98 6. Dubaj–Rijád 4,31 7. Bangkok–Hongkong 4,20 8 Jakarta–Singapur 4,07 9. Bangkok–Singapur 4,03 10. New York (JFK) – Londýn (Heathrow) 4,01

Zdroj: OAG

Nejvytíženější vnitrostátní letecké trasy

Pořadí Trasa Počet cestujících (v milionech) 1. Jeju-Soul Gimpo 14,2 2. Sapporo-Tokio (Haneda) 11,9 3. Fukuoka-Tokio (Haneda) 11,3 4. Hanoj-Ho Či Minovo Město 10,6 5. Melbourne-Sydney 9,2 6. Džidda-Rijád 8,7 7. Tokio (Haneda)-Okinawa 8 8 Bombaj-Dilí 7,9 9. Peking-Šanghaj 7,7 10. Kanton-Šanghaj 7

Zdroj: OAG