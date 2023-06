Největší kampus v Evropě. V litevském Vilniusu staví obrovský areál, jenž má pomoci tamním technologickým firmám

Litevská metropole Vilnius má ambici stát se nejvýznamnějším technologickým městem v celém Pobaltí. Společnost Tech Zity zde totiž buduje obrovský kampus za 100 milionů eur (téměř 2,4 miliardy korun) s rozlohou 55 tisíc metrů čtverečních. Po dokončení výstavby má v lokalitě pracovat až pět tisíc zaměstnanců.

Celý návrh je inspirován britskými renovačními projekty, jako je elektrárna Battersea nebo galerie umění Tate Modern. Tech Zity chce zrekonstruovat několik bývalých textilních továren v průmyslové části vilniuské čtvrti Naujamiestis (česky Nové Město). Architekti přitom hodlají zachovat i mnohé industriální prvky, takže budoucí nájemníci budou chodit po původních podlahách, zatímco stropy jejich kanceláři budou ve výšce minimálně sedmi metrů.

Litevské technologické firmy rostou

Jedním z hlavních cílů projektu je vytvoření atraktivního prostředí, jež má povzbudit litevské zaměstnance, aby se po skončení protipandemických opatření vrátili zpět do kanceláří svých firem. Technologické společnosti se totiž stále častěji odklánějí od trendu práce z domova, který do velké míry nastartoval právě covid.

Nový projekt by měl poskytnout i další vzpruhu pro litevské technologické odvětví. „Ještě před 30 lety zaměstnával tento trh po celé zemi asi jen 200 lidí, nyní už jich ale je 18 tisíc. Je to výsledek deseti let vytrvalé práce mnoha aktivních mladých obyvatel, kteří každý den budují nové společnosti,“ řekl CNBC zakladatel Tech Zity Darius Zakaitis.

Vilnius, který je druhým největším městem v pobaltských státech, je přitom už v současnosti domovem mnoha úspěšných technologických společností. Mezi ně patří i několik významných jednorožců, jako je třeba prodejce použitého oblečení Vinted nebo firma Nord zabývající se kybernetickou bezpečností. Nord má k dispozici vlastní areál o rozloze 300 metrů čtverečních asi 300 metrů od Tech Zity, zatímco sídlo Vinted se nachází ještě o kousek blíž.

Součástí nového kampusu budou kromě kanceláří také prostory pro společné bydlení, restaurace a bary nebo kulturní a vzdělávací zařízení. „Vilnius si udržuje pevnou pozici na evropské technologické scéně díky rychlým inovacím a vizionářským podnikům, jako je právě Tech Zity. Naše město je navíc plné perspektivních podnikatelů, nadnárodních talentů a ambiciózních investorů, díky čemuž jsme se rozrostli na moderní technologické centrum,“ uvedl v prohlášení starosta metropole Valdas Benkunskas.

Pro litevské technologické společnosti je zásadním bodem orientace na zahraniční trh, kde často vydělávají i 99 procent veškerých svých tržeb. Dění v zemi tak podle Benkunskase připomíná situaci v Izraeli, odkud pochází řada významných technologií, jako je třeba Mobileye zabývající se autonomním řízením či mapová aplikace Waze.

V plánu je další rozšíření kampusu

Tech Zity, jež v současné době zabírá rozlohu zhruba 20 tisíc metrů čtverečních, se časem plánuje rozšířit až na čtyřnásobek. Firma se přitom rozhodně neobává toho, že by její nové budovy nenašly dost nájemců. „Litevci jsou velmi produktivní a vysoce kvalifikovaní lidé, kteří často velmi urputně budují své vlastní společnosti,“ dodal Zakaitis. Po dokončení tak má být celý areál rozsáhlejší než pařížská Stanice F, což je v současnosti největší startupový kampus v celé Evropě.

Navzdory nedávným úspěchům ale Litva stále není technologickým gigantem, který by mohl soupeřit třeba s Velkou Británií, Francií nebo Německem. V roce 2022 totiž tamní technologické společnosti získaly investice v celkové hodnotě zhruba 222 milionů eur (přes 5,2 miliardy korun), což je ve srovnání se západoevropskými státy výrazně méně.

Podle místních podnikatelů se každopádně situace zlepšuje a zájem ze strany investorů rizikového kapitálu postupně narůstá. „Všechny nejlepší společnosti na trhu nyní přicházejí do Litvy a mluví se startupy, andělskými investory a kýmkoli jiným o případných investicích,“ uvedl Tom Okman, generální ředitel a spoluzakladatel Nord Security.