Nejlepší bude, když nás stát nechá dělat svoji práci, říká v podcastu Litvinová z Letušky.cz. Spolu s manželem naučila Čechy kupovat letenky online

Váš rodinný podnik – Asiana Group, pod který Letuška spadá –, vygeneroval ještě před pandemií v tržbách 425 milionů korun a měl více než 20milionovou EBITDU. Ta se sice vloni zmenšila na nějakých 13,5 milionu (omluvte prosím chybu v podcastu, kde se mylně hovoří o částce 135 milionů korun – pozn. red.), ale například časopis Forbes vás – i vzhledem k tomu, že zaměstnáváte ke stovce lidí – vyhodnotil jako 127. největší rodinnou firmu v Česku. To se asi poslouchá hezky, že? Popište mi trochu více začátky vaší společnosti. Jak jste se k podnikání dostala?

Samozřejmě každá pochvala se poslouchá hezky. S manželem jsme začínali před 30 lety, když jsme zcela změnili směr našich profesních životů. Do té doby jsme se pohybovali v akademickém prostředí jako orientalisté a indologové. Když poté padla železná opona, tak jsme naskočili na jinou kolej a začali se věnovat podnikání, o kterém jsme samozřejmě do té doby neměli ani ponětí. Začínali jsme doslova na zelené louce bez jakýchkoliv zkušeností – tedy kromě té malé cestovatelské – a postupně jsme vybudovali cestovní agenturu a kancelář.

Hlavně vytrvalost, tvrdohlavost a hodně práce.

Portál Letuška.cz zní hezky česky, Asiana už tolik ne. Jak se tento název vlastně zrodil?

Letuška byl nápad našeho syna Rostislava. Někdy se k tomu hlásí i můj manžel – ale já tu nejsem soudcem, který by určoval, kdo z nich byl první. (smích) Ale máte pravdu, Letuška je hezká česká doména, zní laskavě a měla velmi úspěšný nástup.

Asiana souvisí s naší původní profesí a s našimi cestovatelskými zkušenostmi, které se týkaly převážně Asie.

Rok 2019 byl pro Letušku rekordní. Tehdy jste zprostředkovali na 394 tisíc letenek za více než čtyři miliardy korun, hned nato ale přišla covidová pandemie. Jaká ve firmě, a vlastně i v rodině během prvních covidových měsíců panovala atmosféra? Obávali jste se toho, co bude s vaším podnikem dále?

To je dobrá otázka, na kterou se sluší odpovědět trochu rozsáhleji. Že něco není v letecké a mezinárodní dopravě v pořádku, jsme tušili už na konci roku 2019. Celé to období se vyznačovalo obrovsky přehřátým trhem letecké dopravy a my už na konci roku pociťovali, že se něco děje. To něco byly především rušené spoje v Číně. V lednu tento trend pokračoval a v únoru už bylo všechno jasné – tehdy už jsme věděli, co se tam přihodilo. No a v březnu pak přišel totální lockdown.

Ne že bychom na něj byli připraveni a dopředu věděli, co se stane, ale byli jsme připraveni technologicky. To znamená, že jsme všechny naše kolegy mohli okamžitě převést do režimu práce z domova, všichni k tomu měli vše, co potřebovali. A protože tehdy nikdo netušil, co se bude dít dále, tak jsme začali tím nejjednodušším, a sice osekáním všech zbytných nákladů.

