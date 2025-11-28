Nejen laciné čokoládové figurky. Češi stále častěji kupují adventní kalendáře s hračkami, kosmetikou i alkoholem

Už v roce 1908 se mnichovský tiskař Gerhard Lang rozhodl, že pro děti vyrobí tištěný adventní kalendář, kterým jim zpříjemní čekání na netrpělivě vyhlížené Vánoce. Jeho nápad se mezi obyvateli bavorské metropole velmi rychle ujal, a když ho Lang během následujících let ještě vylepšil o dodnes používaná otevírací okénka, nic už nestálo v cestě tomu, aby si adventní kalendáře podmanil prakticky celý západní svět. vají nejen nové z
Avšak zatímco ještě před pár desítkami let většina kalendářů obsahovala pouze sladké čokoládové figurky, dnes už je nabídka na trhu mnohonásobně širší, a kromě samotných dětí cílí i na dospělé. Vedle sladkostí lze v současnosti koupit adventní kalendáře s různým zbožím od šperků přes čaje až po dobroty pro domácí mazlíčky. A jak se ukazuje, lidé na tuto širokou nabídku slyší.
Kupujete adventní kalendáře?
Podle analýzy společnosti Market Intelo dosáhl loni globální trh s adventními kalendáři velikosti 1,32 miliardy dolarů (asi 32 miliard korun). Nejvíce oblíbené jsou přitom kalendáře právě v Evropě, kde se velmi daří různým prémiovým verzím zaměřeným hlavně na dospělé, kteří jsou ochotni za toto předvánoční potěšení utratit až několik tisíc korun. Toho si jsou samozřejmě vědomi i podnikatelé, díky čemuž svůj vlastní adventní kalendář čím dál častěji nabízejí jak malé rodinné firmy, tak i velké globální korporace.
Čokoládové kalendáře kupuje polovina Čechů
Rostoucí popularitu adventních kalendářů potvrzují také čeští obchodníci. „Zájem o adventní kalendáře v posledních letech jednoznačně roste. Každou sezónu sledujeme výrazný nárůst poptávky, a loňský rok byl v tomto směru zatím rekordní. Kromě toho se každým rokem rozšiřuje samotná nabídka adventních kalendářů. Na trhu přibývají nejen nové značky, ale i zcela nové kategorie. Zákazníci tedy dnes mají na výběr mnohem pestřejší sortiment, než tomu bylo před několika lety,“ sdělila redakci Euro.cz Eliška Čeřovská, PR manažerka Alzy.
Velmi podobně situaci vnímá také společnost Rohlík podnikatele Tomáše Čupra. „Zájem o adventní kalendáře každým rokem roste. Z původně čistě čokoládové tradice se postupně stal oblíbený dárkový formát napříč kategoriemi. Nabídka se zároveň každoročně rozšiřuje a zákazníci dnes vybírají nejen klasické sladké kalendáře, ale i méně tradiční varianty se snacky, sušeným masem, oříškovými másly, čaji, kosmetikou, alkoholem, hračkami či pamlsky pro domácí mazlíčky,“ uvedla za Rohlík.cz Hana Krevňáková, PR konzultantka ze společnosti Hero & Outlaw.
Stálicí zájmu zákazníků samozřejmě nadále zůstávají klasické čokoládové kalendáře, což kromě údajů Alzy a Rohlíku potvrdil rovněž předloňský průzkum výzkumné agentury ResSOLUTION Group. Podle něj čokoládové kalendáře v Česku kupuje zhruba polovina obyvatel, velmi oblíbené jsou ale i ty s bonbony, hračkami či kosmetikou, které pořizuje okolo 20 procent Čechů.
Zájem je také o luxusnější varianty
Bez ohledu na odvětví je patrné, že lidé stále častěji vyhledávají luxusnější varianty kalendářů. A jejich nabídka se neustále rozšiřuje, takže sehnat prémiové kalendáře s krásným designem a kvalitními sladkostmi od menších českých firem, které stojí i několik tisíc korun, dnes není až tak složité.
Ještě dražší jsou obvykle kalendáře se šperky či parfémy. Třeba ten od francouzské módní společnosti Dior stojí přes 15 tisíc korun. Rakouská šperkařská firma Swarovski pak letos nabízí svůj kalendář dokonce za více než 20 tisíc. Většina Čechů ale samozřejmě kupuje o poznání levnější varianty.
Podle zmíněného průzkumu společnosti ResSOLUTION jde obvykle o částku mezi 200 a 500 korunami. Tu za kalendář utrácí skoro třetina všech, kteří jej pořizují. Druhou nejčastější investicí je 100 až 200 korun. Za více než pětistovku pak kalendáře kupuje asi 23 procent zdejších zákazníků.
Bez ohledu na průměrnou útratu Čechů je ale jasné, že trend adventních kalendářů v příštích letech rozhodně nikam nezmizí. Naopak lze podle odborníků očekávat, že firmy napříč různými odvětvími budou kalendáře před Vánocemi nabízet čím dál tím více.
„Trh s adventními kalendáři prošel v posledním desetiletí pozoruhodnou transformací a vyvinul se z okrajového sezónního produktu v široce rozšířenou tradici napříč různými kulturami a demografickými skupinami. Celý trh je tedy i v nadcházejících letech připraven na trvalý růst, přičemž jeho hodnota by do roku 2033 měla dosáhnout 2,47 miliardy dolarů (asi 52 miliard korun),“ uzavřeli analytici společnosti Market Intelo.