Nejdráže se žije v New Yorku a Singapuru. Životní náklady ale výrazně stouply téměř všude, ukazuje analýza EIU

Podle letošního celosvětového indexu životních nákladů, který zveřejnila Economist Intelligence Unit (EIU), se výdaje na žití v roce 2022 zvýšily o zhruba 8,1 procenta. Mohou za to hlavně dopady ruské války na Ukrajině a přetrvávající účinky pandemie covidu. Průměrný růst cen ve 172 městech účastnících se průzkumu byl podle EIU nejsilnější za posledních 20 let, náklady výrazně vzrostly téměř všude.

„Válka na Ukrajině, západní sankce vůči Rusku a čínská politika nulového výskytu covidu způsobily problémy v dodavatelském řetězci. V kombinaci s rostoucími úrokovými sazbami a posuny směnných kurzů to vyústilo v nárůst životních výdajů po celém světě. Růst cen benzínu ve městech byl obzvláště silný, ale jejich obyvatelé se potýkali také se stále dražšími potravinami, službami i dalším zbožím,“ uvedla ve zprávě Upasana Duttová, vedoucí sekce celosvětových životních nákladů na EIU.

Vede Amerika s Asií

V jakých městech je tedy život v drahém roce nejdražší? Na prvním místě se letos objevil New York, jenž na této pozici zažívá svůj debut. Výrazné zvýšení životních nákladů ve Spojených státech amerických dokládá i to, že v první desítce žebříčku se objevuje také Los Angeles a San Francisco. Všechny tři metropole se přitom loni umístily o několik příček níže, konkrétně třeba New York byl až šestý.

Překvapením naopak není výsledek Singapuru, který se právě s Velkým jablkem, jak se metropoli na severovýchodě USA přezdívá, o první místo dělí. Tento asijský městský stát žebříčku kraloval už mnohokrát, loni skončil ,bronzový‘. Podobně vysoko se pohybuje i izraelský Tel Aviv. Ten byl v roce 2021 první, letos ale spadl až na třetí příčku. Mezi asijskými městy ho pak následuje Hongkong, který je suverénně nejdražší metropolí na celém Dálném východě.

Evropská města se v žebříčku propadají

Dobrou zprávou pro obyvatele Evropy je skutečnost, že města na Starém kontinentu zdražení zasáhlo o něco méně. Stejně jako loni jsou v první desítce čtyři evropské metropole, všechny se ale umístily o několik příček níže. Například Paříž byla loni druhá, letos ovšem klesla na místo osmé. Kromě ní se v první desítce žebříčku objevily i švýcarský Curych a Ženeva a dále také dánská Kodaň a Sydney v Austrálii.

I přes ,lepší‘ výsledky evropských měst se ani jim nevyhnul výrazný nárůst životních nákladů. Mohly za to především zvyšující se ceny pohonných hmot, což je důsledek pokračující ruské války na Ukrajině. Jednotlivé státy v regionu se sice snaží najít alternativní zdroje paliv, výdaje na jeden litr benzinu však vzrostly oproti stejnému období loňského roku průměrně o 22 procent.

Nejvýraznější nárůst životních nákladů každopádně zaznamenali v Rusku, konkrétně v Moskvě a Petrohradu. Obě metropole se umístily zhruba o 80 pozic výše než loni, za což podle analytiků můžou hlavně dopady protiruských sankcí západních zemí. Naopak ukrajinské hlavní město Kyjev letos kvůli válce součástí analýzy nebylo.

Seznam ovlivňují luxusní produkty i běžné zboží

Za účelem vytvoření seznamu porovnává EIU zhruba 400 cen u více než 200 produktů a služeb ve 172 městech a vztahuje je k cenám v New Yorku, který dlouhodobě tvoří jakousi srovnávací základnu. I proto se jeho skóre pokaždé rovná stovce. V rámci hodnocení analytici zkoumají celou řadu různých podniků, jak těch špičkových, tak i levných. Právě díky tomu pak získají představu o pohybu cen za poslední rok.

Svůj vlastní žebříček nejdražších měst světa každoročně zveřejňuje i globální firma zabývající se mobilitou ECA International, která používá mírně odlišnou metodiku. Ta sleduje každodenní výdaje, jako je nájem a náklady na veřejnou dopravu, a nezahrnuje do svých výpočtů luxusní produkty. Její seznam zveřejněný v červnu udělil titul nejdražšího města již třetím rokem v řadě Hongkongu, na druhém místě pak skončil New York.

Nejdražší města za rok 2022

Pořadí Město Stát Skóre 1. New York, Singapur USA, Singapur 100 3. Tel Aviv Izrael 99 4. Hongkong, Los Angeles Čína, USA 98 6. Curych Švýcarsko 94 7. Ženeva Švýcarsko 91 8. San Francisko USA 85 9. Paříž Francie 84 10. Kodaň, Sydney Dánsko, Austrálie 83

Zdroj: Economist Inteligence Unit