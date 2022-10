Přelezli plot a utekli z továrny na iPhony. Zaměstnanci Foxconnu v Číně prchají před strachem z covidu

Zabarikádované dveře, na ulicích zátarasy s ostrými hroty, týdny strávené za tučné poplatky na hotelových pokojích, hlad a improvizovaná lůžka na parkovištích. Realita čínských lockdownů majících za úkol zcela vymýtit onemocnění covid-19 z populace je pro většinu Evropanů představitelná jen obtížně. Týká se ale i zaměstnanců firem dodávajících zboží do našich končin.

Sociální sítě v neděli obletěl videozáznam pracovníků továrny na montáž iPhonů, kteří fabriku zoufale opouštějí. Místní úřady je do ní zavřely poté, co se v budově prokázala přítomnost viru. Závod ve městě Čeng-čou, ze kterého se dle BBC deset lidí osvobodilo skokem přes plot, vlastní společnost Foxconn a je největší výrobní halou na iPhony v zemi.

„Už se do Foxconnu nikdy nevrátím, chovají se nelidsky,“ řekl Financial Times jeden z uprchlíků. Přes plot se dostal v neděli ve dvě hodiny ráno a domů půjde pěšky 200 kilometrů, aby ho policie nechytila v dopravě.

Celkově bylo minulý týden v desetimilionovém Čeng-čou ohlášeno 167 lokálně přenosných infekcí. To je o 70 víc než v předchozím období, a tak město muselo částečně do karantény.

Kolik případů nemoci se prokázalo konkrétně v závodech Foxconnu, není jasné, ale dle nařízení prezidenta Si Ťin-pchinga to stačilo k tomu, aby byli všichni zaměstnanci, jichž je dle Reuters zhruba 200 tisíc, přinuceni zůstat uvnitř. Ještě před týdnem přitom vedení společnosti, které sídlí na Tchaj-wanu, tvrdilo, že jim v odchodu bránit nebude.

Zákaz obědů

Dvaadvacetiletý dělník, příjmením Xia, se Financial Times svěřil, že na ubytovně, kde měli být drženi, panoval chaos. „Přeskočili jsme plastový plot a kovový plot, abychom se dostali z kampusu,“ vysvětlil. Už minulý týden jim Foxconn kupříkladu zakázal se stravovat ve společné jídelně – každý si musel odnést jídlo do pokoje, kde si ho o samotě mohl vybalit.

Zaměstnanci firmy také tvrdili, že oblast kolem továrny byla na několik dní uzamčena, přičemž pracovníci pozitivní na koronavirus byli podrobováni každodennímu testování a samozřejmě nesměli opustit karanténu. V době jejich úprku už na ubytovnách docházel zdravotnický materiál i potraviny.

Společnost ve stejnou chvíli tisku sdělovala, že normální výrobu nijak nenarušuje, jelikož dělníci uvnitř závodu musí pracovat na navýšení produkce nového modelu telefonu – iPhonu 14.

„Vláda souhlasila s obnovením obědů, aby zvýšila pohodlí a spokojenost zaměstnanců,“ uvedl dále Foxconn v prohlášení. Nakonec mluvčí firmy dodal, že závod spolupracuje s vládou na zajištění dopravy pro ty, kteří se chtějí vrátit domů a odbýt si karanténu tam. Na část pracovníků totiž nezbyly postele, a tak kempovali kolem továrny. Nicméně po nejnovějších událostech už firma na otázky světových médií nereagovala.

Areál každoročně vyprodukuje elektroniku v hodnotě 32 miliard dolarů a patří k největším exportérům Číny. Pochází odtud 70 procent všech iPhonů prodávaných ve světě a 45 procent celkového obratu tchajwanské společnosti. Právě problémy s koronavirem by ale podle Reuters mohly srazit listopadovou produkci továrny až o 30 procent.

Žádná změna v dohledu

Politika nulového covidu, kterou prosazuje prezident Si, umožňuje městům potlačit šíření infekce za každou cenu a jakýmkoli způsobem – což může zahrnovat všechno od pravidelného testování přes omezení cestování až po instalaci plotů do ulic a uzamčení obyvatel ve školách nebo v panelácích.

Řada lidí doufala, že Si do konce roku ze své funkce odstoupí, ale na nedávném, v pořadí již dvacátém sjezdu komunistické strany dal jasně najevo, že v dohledné době nic takového neplánuje, ba naopak. Devětašedesátiletý politiky tak od svých spolustraníků získal dosud bezprecedentní třetí mandát v roli generálního tajemníka partaje a bude znovu zvolen hlavou státu. To znamená, že strategie nulového covidu bude pokračovat i nadále.

„Není zde žádný náznak toho, že by Čína v blízké budoucnosti upustila od své politiky nulové tolerance covidu. Do roku 2024 to na žádné smysluplné uvolnění opatření nevypadá,“ ocitoval server CNN analytika společnosti Capital Economics Juliana Evans-Pritcharda.

Čína přitom svou strategií brzdí především vlastní ekonomiku. HDP sice během léta narostl o skoro čtyři procenta, analytiky to ale neuklidňuje. Autonomní oblast Hongkong navíc už od jara opouštějí jak korporace, tak expati.

Vedení komunistické strany si vytyčilo za cíl do konce roku dosáhnout 5,5procentního růstu tamního hospodářství. Takové plány jsou každopádně realitě na kilometry vzdálené. Dle expertů poroste ekonomika letos nanejvýš 2,5procentním tempem, přičemž bude nadále bojovat se slabým jüanem, odlivem investorů a neustálými výpadky dodavatelského řetězce.