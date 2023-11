Šéfkuchař Kosiner a investor Zikmunda vrací českým knedlíkům zašlou slávu. Se svou firmou hodlají pomocí Rohlíku expandovat do Německa

Česká gastronomie se postupně proměňuje a modernizuje a kromě známých šéfkuchařů k tomu přispívají také poctiví výrobci potravinářských produktů. K těm patří i společnost Knedlíky Láznička, která – jak vyplývá z jejího názvu – se už více než dekádu snaží zlepšit pověst klasických českých knedlíků i jejich odlehčených nebo netradičních variant. A soudě podle každoročního růstu se jí to daří, přestože má za sebou náročné covidové období a vyšší ceny si před zákazníky musela nějaký čas obhajovat.

Firma byla založena v roce 2012 a dnes ji vede Vladimír Zikmunda společně se šéfkuchařem Petrem Kosinerem. Oba jsou současně společníky. Každý z nich má na starosti jinou část podnikání, ale klíčová je jejich velmi těsná spolupráce.

S nápadem na založení společnosti přišel Kosiner, pro kterého byly knedlíky vždy srdeční záležitostí. Odhodlal se k němu poté, co se již „nemohl dále dívat na jejich nízkou kvalitu v maloobchodě ani stravovacích zařízeních“. Sám vymyslel i název značky, a to podle své přezdívky z vojenské služby, kde si rád zpíval písničku Švihák lázeňský od Jiřího Schelingera.

Základem každého knedlíku je čerstvě umletá mouka, kterou pro firmu Knedlíky Láznička na zakázku melou ve mlýně specializovaném na nejnáročnější klientelu. Zdroj: Knedlíky Láznička

„V restauracích a jídelnách udělali z knedlíků levnou, tuctovou přílohu, která za doprovodu univerzální hnědé omáčky chutnala opravdu jen málokomu. A přesně to byla příležitost pro poctivé knedlíkové řemeslo. My jsme tento pokrm vyšperkovali a, jak s oblibou říkáme, povýšili na umění,“ popisuje šéfkuchař.





Cena je vyšší, ale odpovídá kvalitě

Protože úspěch není jen o nápadech, spojil se Kosiner s bývalým IT specialistou Zikmundou, který do firmy přispěl nejen finančně, nýbrž i svými strategickými a obchodními dovednostmi. Důležité je, že oba mají stejný cíl: vrátit knedlíkům zašlou slávu, neustále vylepšovat receptury a také rozšiřovat nabídku. A každým rokem se mu blíží. Už nyní mají v sortimentu více než stovku druhů, přesto si dávají záležet i na nejjednodušších přílohových knedlících, které u klientů stále vítězí.

„Dali jsme knedlíku z naší výroby ten nejlepší základ a na něm jsme začali stavět. Zpočátku jsme samozřejmě také občas improvizovali ohledně strategie, ale v recepturách nikdy,“ vzpomíná Zikmunda s tím, že problémem kvalitních knedlíků je samozřejmě vyšší cena, na kterou potenciální zákazníci zpočátku přistupovali spíš neochotně. Svoji roli v tom sehrály i předchozí negativní zkušenosti s řadou dodavatelů.

Kvalitní lokální suroviny, precizní ruční zpracování a hlavně skvělá chuť ale nakonec zákazníky přesvědčily, přičemž jejich přízeň neutichá ani po letech. Ba naopak, klientská základna se neustále rozšiřuje.

Počet prodaných balení není až tak vypovídající, protože jsou určené pro různé B2B distributory a obsahují různý počet knedlíků. Lépe růst ilustrují tržby, které ještě v roce 2019 činily 8,2 milionu korun, zatímco vloni už to bylo bezmála o polovinu více. A co se letošních odhadů týče, ty se blíží dokonce až 15milionové hranici.

„Dbáme na to, že vše pochází z Česka. Základem je čerstvě umletá mouka, kterou nám na zakázku melou ve mlýně specializovaném na nejnáročnější klientelu. Na chuti a vůni výsledného knedlíku to okamžitě poznáte. Maso si zase necháváme připravit od místního řezníka přesně podle našich požadavků,“ prozrazuje Kosiner a dodává, že na borůvkové knedlíky odebírají ovoce z farmy, která patří Karlu Rodenovi, zatímco na knedlíky jahodové používají výpěstky z Kunratic nebo Vraňan. A pokud jde o pečivo, jež je nezbytnou součástí mnoha knedlíků, to si pečou sami podle své vlastní receptury.

Tradice, sezónní nabídka, nebo experimenty?

V počtu prodaných kusů jasně vedou přílohové knedlíky, tedy houskové, bramborové a karlovarské. Léto si ale podle Kosinera Češi nedokážou představit spíše bez těch ovocných, zatímco na podzim zase roste poptávka po specialitách ke svatomartinské huse nebo zvěřině. A co se období po Novém roku týče, tehdy jsou lidé ochotnější zkoušet novinky, které jsou v souladu se zdravým životním stylem.

Pestrou nabídku a moderní odlehčené knedlíky zmiňuje i Zikmunda, který ví, jak důležité je nabízet víc než jen českou klasiku. Na své si podle něj přijdou rovněž lidé, kteří pečlivě hlídají přísun kalorií: „Představte si třeba dýňové nočky, cizrnové knedlíčky, květákové šušle, batátové halušky s pohankovou moukou nebo bramborový knedlík s medvědím česnekem. Ano, dnes už to zdaleka není jen o tradičním houskovém a bramborovém knedlíku nebo těch ovocných. Navíc umíme i tematické knedlíky na míru na nejrůznější cateringové akce.“

Zájem o prémiové potraviny roste i v době nejistoty

Kromě restaurací a cateringem zajištěných eventů jsou Knedlíky Láznička k dostání také online, a to například na internetovém tržišti Rohlík.cz nebo na platformě Scuk. Tento typ prodeje dominoval během covidových opatření, kdy jiné obchodní kanály propadly, protože hotely a restaurace byly zavřené. I loni ale Rohlík tvořil zhruba 60 procent tržeb.

„Během covidu mezi našimi zákazníky převážily domácnosti, které hojně nakupovaly na e-shopech, a cateringové společnosti. Ukázalo nám to, že spolupráci v online prostředí má smysl prohlubovat. Rok na to se obrat začal opět zvedat a vzestupný trend pokračuje i nadále,“ komentuje výsledky hospodaření v náročném období Zikmunda.

Ten si v současnosti zároveň všímá, že lidé více zvažují, na co své prostředky vynaloží. Zájem o kvalitní produkty ale podle něj spíše roste. A to i v gastronomii. „Náš knedlíkový fanklub se rozrůstá a vyžaduje cíleně naše výrobky. To je krásný výsledek naší práce, za který jsme moc rádi. A myslím, že nám v tom pomohlo také vydání Velké knedlíkové kuchařky, kterou jsme vytvořili právě v době pandemie,“ míní.

Svůj díl nicméně dozajista sehrál i fakt, že se jejich firma pravidelně dobře umisťuje v různých potravinářských soutěžích. Jde především o ocenění Česká chuťovka a Dětská chuťovka, kde je hlavním hodnoticím kritériem právě chuť. Ty Zikmunda vnímá jako silnou marketingovou vizitku, která rozhodně napomáhá růstu prodejů a která je pro zákazníky mnohdy důležitější než řada jiných udělovaných značek, jimž strávníci zase tolik nerozumí.

A protože pozice Knedlíků na tuzemském trhu je již – i vzhledem k výše nastíněným skutečnostem – dostatečně silná, rozhodli se oba pánové zkusit štěstí také za jeho hranicemi. V následujících dvou letech se tedy společně s Rohlíkem chystají prorazit v Německu, které je podle nich podobnou knedlíkovou velmocí jako Česko.

„V kultuře stravování našich severozápadních sousedů má tato pochoutka značnou oblibu, proto jsme se rozhodli začít právě tam. I při větších objemech prodejů si ale přejeme, aby naše knedlíky zůstaly záležitostí ruční výroby, protože to je kouzlo, které jim průmyslové stroje nikdy nedají,“ uzavírá Zikmunda.