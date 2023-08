Nadzvukové lety pro každého. Nový zážitek z cestování chce společnost Boom Supersonic zpřístupnit masám do šesti let

Nadzvukovým letadlem na dovolenou? Do konce dekády možná ano. Společnost Boom Supersonic, která stojí za letounem Overture, chce nadzvukové lety učinit přístupnými do roku 2029. Ty by se navíc místo výsady malé hrstky společnosti (jak tomu bylo v minulosti) měly stát prostředkem, který bude dostupný širší populaci. „Stanovili jsme si opravdu velký a odvážný cíl – vytvořit první nadzvukové letadlo, jímž budou moci létat desítky milionů lidí,“ říká pro CNN Blake Scholl, zakladatel a generální ředitel zmíněné firmy.

Overture je navržen tak aby přepravil až 80 cestujících, a to dvakrát rychleji než běžné dopravní letadlo typu Boeing 787 či Airbus A350. O polovinu pak bude vyšší i nadmořská výška, ve které se bude pohybovat. Díky těmto faktorům bude letadlo schopné cestovat mezi Londýnem a New Yorkem za pouhé tři a půl hodiny.

S prvním letem společnost počítá už v roce 2026, přičemž k certifikaci letounu by mělo dojít o dva roky později. Hned poté bude stroj připraven k uvedení do běžného provozu. Má to ale jeden háček – letadlo zatím stále neexistuje. Tedy alespoň ne na fyzické úrovni, neboť první z nich má vyjet z továrny až za tři roky.

Fakt, že se nachází pouze ,na papíře‘, nicméně aerolinky neodradil od prvních kontraktů. Overture si prozatím objednaly tři letecké společnosti, konkrétně United Airlines, American Airlines a Japan Airlines, které si dohromady zarezervovaly 130 kusů.





Příliš ambiciózní plán

I sám Scholl uznává, že plán na zpřístupnění takového stroje je velmi ambiciózní. Zároveň ale podle něj pro Overture hraje fakt, že na rozdíl od elektrických letadel či těch s kolmým vzletem nepotřebuje k certifikaci zcela nový soubor pravidel. „Je to prostě jen další dopravní letadlo, jen létá jinou rychlostí,“ komentuje s tím, že pro něj platí také stejné předpisy a bezpečnostní normy: „Jen musíme dokázat, že je dodržujeme.“

Začátkem letoška zahájil Boom Supersonic stavbu supertovárny o rozloze 62 akrů, jež má být hotová v polovině příštího roku. Nacházet se bude ve městě Greensboro v Severní Karolíně a sloužit bude jak pro sestavování letounů, tak k jejich následnému testování. V červenci pak společnost oznámila, že uzavřela dohody s dodavateli leteckých dílů, jako je Aernnova, Leonardo a Aciturri. „Široká veřejnost možná všechna tato jména nezná, ale jsou to stejní lidé, kteří pracují s velkými letadly Boeing a Airbus,“ tvrdí Scholl s tím, že každou součástku navrhují podle nejvyšších možných bezpečnostních standardů.

Zvláště důkladnou pozornost je v případě Overture zapotřebí věnovat motoru. Ten koneckonců musí nadzvukové letadlo pohánět rychleji než jiné letouny, což vyžaduje odlišnou konstrukci. Konkrétně tento, který nese název Symphony, společnost navrhovala ve spolupráci s firmou Florida Turbine Technologies, jejíž inženýři pracovali třeba na pohonných jednotkách nadzvukových stíhacích letounů Lockheed Martin F-22 a F-35. Původně se na zhotovování motorů měla podílet společnost Rolls-Royce, ta ale loni od projektu odstoupila.

Rychlý, ale tichý

Kromě rychlosti je Symphony navržen také se zvláštním důrazem na hluk. Právě ten představoval jednu z největších nevýhod britsko-francouzského letounu Concorde – jednoho ze dvou komerčních nadzvukových letadel, která kdy byla uvedena do provozu. Druhým byl ruský Tupolev Tu-144. Ani s jedním z nich se už na nebi potkat nelze, definitivně vyřazeny byly v letech 2003 a 1999.

„Musí být efektivní při nadzvukovém letu, ale zároveň tichý při vzletu a přistání,“ vysvětluje Scholl a doplňuje, že motor je rovněž navržen tak, aby fungoval s udržitelným leteckým palivem (SAF), jehož výrobní metody dle Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA) slibují omezení emisí uhlíku až o 80 procent. Nulových emisí chce pak společnost Boom dosáhnout do roku 2040.

Myšlenku udržitelného nadzvukového letadla může být nicméně složité zrealizovat už jen proto, že oproti konvenčním dopravním letounům budou tyto stroje spalovat relativně více pohonných hmot. To současně znamená i více emisí přepočítaných na jednoho cestujícího – tím spíš s ohledem na relativně omezenou kapacitu.

Další problém může představovat sonický třesk, který současné předpisy nad pevninou zakazují. To jinými slovy znamená, že nadzvukovou rychlostí bude moci Overture, stejně jako před ním Concorde, létat pouze nad oceány. A ačkoli aktuálně NASA pracuje na nadzvukovém letadle, jehož sonický třesk bude mnohem méně nápadný, práce nedokončí dostatečně včas na to, aby z nových poznatků mohl Boom těžit. Tedy alespoň ne v případě Overture. „Budeme se snažit z úsilí NASA poučit. Je to ale něco, s čím nepočítáme pro naše první letadlo, protože je to v rozporu s naším pravidlem o nulových změnách v předpisech,“ objasňuje Scholl.

Jen aby se vyplatil…

Dle vedoucího konzultanta letecké poradenské společnosti Cirium Richarda Evanse bude šance na úspěch každé letecké společnosti provozující Overture záviset na tom, jak často hodlá nadzvukový letoun využívat. Klasické dálkové letadlo totiž běžně nalétá čtyři až pět tisíc hodin ročně. „Je to nutné kvůli amortizaci obrovských nákladů na vlastnictví tohoto typu,“ konstatuje s tím, že v případě nadzvukového letadla je za něj reálnější vytížení kolem tisíce hodin ročně. „Letouny Boomu budou pravděpodobně omezeny na relativně malý počet vysoce výnosných linek, což činí takový cíl extrémně náročným,“ doplňuje.

Jistý si není ani časem, který si Boom na komercializaci nového letadla vyhradil. Overture srovnává se zpožděným Boeingem 777–9, který měl být původně uveden do provozu v roce 2020. Aktuálně se počítá s pětiletým zpožděním, to i přesto že se jedná ,pouze‘ o jinou variantu již stávajícího letadla.

Skeptičtí jsou lidé z oboru také kvůli omezené kapacitě sedadel, která bude menší i oproti již zmíněnému Concordu. „Chceme postavit letadlo, které bude mít vynikající úroveň pohodlí. Způsob, jakým jsme k tomu přistupovali, je vidět už v okamžiku, kdy cestující vstoupí na palubu: naše nástupní dveře jsou o jeden palec vyšší než u úzkotrupých letadel a o deset palců vyšší než u Concordu. Přední kabina má to, čemu říkám katedrální stropy. Ty jsou přes dva metry vysoké. A na každé straně uličky jsou dvě sedadla s velkými okny,“ popisuje Scholl a na závěr dodává, že novým letounem chce lidem přinést přímo fantastický způsob létání.