Naděje pro lidi s poraněnou páteří? Nové neinvazivní zařízení Arc-Ex jim díky stimulaci nervů může změnit život

Poranění páteře je většinou velmi závažný problém, který má zcela zásadní dopad na každodenní život daného člověka. A ačkoliv některým lidem mohou pomoci rehabilitační cvičení, často se stává, že i po jejich absolvování se určité části těla naneštěstí rozpohybovat nepodaří. Vědci z celého světa se už proto dlouhou dobu snaží přijít na řešení, jež by dokázalo poškozené míšní nervy nějakým způsobem „opravit“ či nahradit.

Velmi nadějného pokroku dosáhl podle Guardianu tým odborníků ze společnosti Onward Medical. Ten vynalezl unikátní zařízení, které umí stimulovat míšní nervy elektrickými pulzy. Novinka jménem Arc-Ex používá elektrody, jež jsou umístěny na kůži v blízkosti části míchy odpovědné za ovládání konkrétního pohybu nebo funkce.

Outstream Placeholder

Elektrická stimulace podle vědců pomáhá nervům, které po zranění zůstaly nedotčené, s vysíláním signálů do dalších částí těla. To by nakonec mělo vést alespoň k částečné obnově komunikace mezi mozkem a paralyzovanými končetinami.





Stimulace nejlépe funguje s rehabilitací

Účinnost nového zařízení nyní potvrdila i mezinárodní studie. Ta došla k závěru, že většina pacientů, kteří po poranění míchy ztratili částečně, nebo úplně schopnost ovládat své ruce a paže, nad nimi díky Arc-Ex znovu získala cit a kontrolu. Zlepšení sice mnohdy byla pouze malá, podle lékařů ale přesto mají schopnost změnit lidem život.

„Toto zařízení lidem skutečně usnadňuje pohyb, a to včetně pacientů, kteří zcela ztratili schopnost pohybu v rukou a pažích. Přínosy Arc-Ex se navíc kumulují, když tuto stimulaci páteře spojíme s intenzivní rehabilitací rukou a paží. Zlepšení ale rozhodně pozorujeme i ve chvíli, kdy je stimulátor vypnutý,“ řekl fyziolog a neurovědec Chet Moritz z oddělení rehabilitační medicíny na Washingtonské univerzitě v Seattlu.

Jeho slova potvrdila také účastnice studie Melanie Riedová, která si zlomila vaz, když před 14 lety spadla z koně. „Moje levá ruka je po rehabilitaci mnohem schopnější. Díky tomu mohu pracovat na tabletu nebo telefonu, zvládnu si zapnout bezpečnostní pás nebo dát vlasy do culíku, což jsem dříve nedokázala. Všichni si myslí, že po poranění páteře lidé znovu chtějí především umět chodit. Ale pokud jste tetraplegik nebo kvadruplegik, nejdůležitější je pro vás právě rozpohybování rukou. I drobná zlepšení vám přitom mohou doslova změnit život,“ vysvětlila Riedová.

Léčba je zcela bezpečná

Podle doktorky Mariel Purcellové patřilo k zásadním závěrům studie i to, že nová léčba je pro pacienty zcela bezpečná. Kromě toho lékaři zároveň zjistili, že stimulace většinou funguje nejlépe, když je zahájena co možná nejdříve po poranění. „U nedávno zraněných pacientů, kteří zároveň absolvují standardní rehabilitaci, může mít neinvazivní stimulace míchy skutečně zásadní přínos. V současnosti neexistuje žádná léčba s podobně dobrými výsledky,“ uvedla lékařka, která vedla skotskou část studie.

Zmíněný výzkum absolvovalo na 60 pacientů ze 14 různých zemí. Celkem 43 z nich přitom po jejím skončení vykazovalo zlepšení síly a funkce dříve nepohyblivých končetin, dalších 52 lidí pak lékařům potvrdilo, že u nich došlo ke zlepšení kvality života. I díky těmto slibným výsledkům vedení Onward Medical doufá, že Arc-Ex by mohl být schválen ve Spojených státech amerických už letos a brzy poté také v Evropě.

Podle zmíněné společnosti je navíc stávající zařízení jen první verzí sama sebe a její vědci budou i nadále intenzivně pracovat na jeho dalších vylepšeních, což by mohlo pacientům v budoucnu umožnit také chůzi. „Je důležité zdůraznit, že zatím nemáme k dispozici hotový lék. Jsme ale na začátku cesty, která činí plné zotavení ze zranění páteře zcela reálnou možností,“ uzavřel spoluzakladatel Onward Medical Grégoire Courtine.