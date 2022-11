Nač měnit to, co se osvědčilo? Vojenští piloti se budou nadále cvičit na letounech z Vodochod, LOM Praha kupuje čtyři nové L-39NG

Delfín, Albatros či Alca. Na proudové letouny z dílny Aera Vodochody sází česká, respektive československá armáda již hezkou řádku desetiletí. A bude tomu tak i nadále. Dokládá to mimo jiné čerstvě podepsaný kontrakt mezi vedením zmíněné společnosti a státním podnikem LOM Praha, který spadá pod Ministerstvo obrany ČR a jehož prostřednictvím armáda zajišťuje mimo jiné výcvik svých pilotů na letišti v Pardubicích.

Smlouva počítá s dodávkou čtyř podzvukových letadel L-39NG, jež představují nástupce zmíněných Albatrosů, přičemž první stroj by měli vojáci obdržet nejpozději 28 měsíců od začátku její platnosti. Hodnotu kontraktu ani jedna ze stran neuvedla, podle serveru E15 by se každopádně měla pohybovat na úrovni 2,1 miliardy korun.

„Důvodem pořízení L-39NG je zajištění kontinuity výcviku pilotů taktického letectva na podzvukových strojích ve výcvikovém centru státního podniku. Stávajícím Albatrosům L-39C, které provozuje Centrum leteckého výcviku LOM Praha již osmnáct let, končí technická životnost. Pořízení nových letounů je zároveň výrazem podpory a spolupráce v rámci českého obranného průmyslu,“ nechal se slyšet ředitel státního podniku Jiří Protiva.

Kromě samotné čtveřice zbrusu nových cvičných strojů zajistí Aero Vodochody armádě rovněž pozáruční podporu a vybavení. To zahrnuje speciální a výškovou výstroj, úvodní výcvik pilotů i pozemního personálu či počáteční sadu náhradních dílů. Pakliže se navíc letadla osvědčí, může LOM Praha využít smluvní opci na dodávku dalších čtyř letounů.

„Výborné zkušenosti a pozitivní zpětná vazba od domácích uživatelů jsou vždy tou nejlepší referencí pro každého výrobce, proto je státní podnik LOM Praha pro nás velmi důležitý zákazník. Velice si ceníme toho, že piloti Armády České republiky budou pokračovat ve výcviku na našich letounech L-39NG v Centru leteckého výcviku, který provozuje LOM Praha,“ podotkl z pozice prezidenta Aera Vodochody Viktor Sotona.

Nejen pro piloty NATO

Přestože pořizované letouny, jejichž prototyp se prvně vznesl do vzduchu před čtyřmi roky, jsou určeny především pro účely výcviku českých vojenských pilotů, do budoucna se počítá i s tím, že by na nich mohli zdokonalovat své pilotní dovednosti také letci z jiných zemí zapojených do programu NATO Flight Training Europe.

Ba co víc, stroje L-39NG by se v brzké době měly objevit i v barvách vietnamských vzdušných sil. Počátkem minulého roku totiž zástupci Aera Vodochody, respektive společnosti Omnipol, jež tuzemského výrobce letecké techniky spoluvlastní, uzavřeli s Hanojí smlouvu na dodávku celé jedné letky jejích nejnovějších proudových letadel, tedy konkrétně 12 kusů. Dle dřívějších informací by je Vietnam měl do služby nasadit nejpozději v roce 2024. Stejný počet letadel si u tuzemské společnosti letos objednalo také Maďarsko.

Vývoj spolkl miliardu

Vývoj letounů L-39NG trval přibližně 10 let a vyšel zhruba na jednu miliardu korun. Na první pohled si jsou ,Engéčko‘ a starší Albatros, jichž ve Vodochodech vyrobili na tři tisíce kusů, velmi podobné, několik odlišností by se ale přeci jen našlo. Na rozdíl od svého předchůdce se musí nový letoun obejít bez takzvaných koncových vřeten, tedy palivových nádrží umístěných na konci křídel. Ty jsou v případě stroje L-39NG integrované.

Jiná je i pohonná jednotka. Motor FJ44–4M je o poznání lehčí než ten, který se montoval do Albatrosů, a také značně úspornější. Kromě toho L-39NG disponuje moderní avionikou i lepšími aerodynamickými vlastnostmi. Díky využití kompozitních materiálů váží pouhých 3,2 tuny, což je o zhruba 250 kilogramů méně než v případě ,céčkové‘ verze Albatrosu.