Na začátku byla parta kamarádů a malý festival. Teď je z českého Let It Rollu největší drum and bassová akce na světě

Do dlouho očekávaného dvojkoncertu britské hudební hvězdy Eda Sheerana, jenž se koncem července uskuteční na letišti v Hradci Králové, zbývají pouhé týdny. Ovšem doslova jen několik desítek hodin poté se v Česku rozjede další významná kulturní akce. Akce, která je ve skutečnosti největším festivalem svého druhu na světě. Řeč je pochopitelně o v pořadí již patnáctém ročníku tradičního Let it Rollu.

Historie tohoto drum and bassového festivalu sahá, technicky vzato, až do listopadu roku 2002. Právě tehdy se totiž v pražském klubu Mlejn uskutečnila jeho vůbec první – byť rozhodně ne festivalová – edice. Na akci vystoupili dýdžejové Yukimura, Suki, Rave Boy a další. A protože se event vydařil, v následujících letech uspořádali organizátoři další. A pak další. A pak znovu.

V takovéto podobě se jelo až do roku 2008. V něm pak došlo ke změně. „Bylo nebylo, před dávnými lety se parta kamarádů, kteří měli rádi elektronickou hudbu zvanou drum and bass, rozhodla, že si udělají malý festival. A jak se rozhodli, tak udělali. A tak vznikl Let It Roll,“ přibližuje pro redakci Euro.cz s trochou nadsázky Jan Vondráček, jeden z jeho spoluorganizátorů.

„Ale teď vážně. Žádná větší ambice v tom na začátku nebyla. Byly to ,průkopnické‘ roky a tahle hudba byla teprve v plenkách. Chtěli jsme dělat festival žánru, který nás bavil, a začali jsme ho dělat rok co rok, až se z něj stal největší drum and bass festival na světě. Byli jsme v té době jedni z prvních a vydrželi u toho,“ říká dále.





Z patnácti lidí jsou během dvou měsíců tři tisíce

Ačkoliv je pro Vondráčka a jeho kolegy pořádání Let It Rollu především zábavou a koníčkem, skrývá se za tím vším i hromada práce. A také vynaložené energie, nervů a lidí: „To, co nás spojuje, je láska k hudbě. A hlavně nám to umožňuje dělat to, co nás nejvíc baví a čemu opravdu rozumíme.“

Z oné party kámošů se postupem stala dobře fungující firma, která se zaměřuje na žánrové hudební akce na profesionální úrovni. „Samozřejmě nás na této cestě provázela řada omylů a chyb, ale právě o tom to bylo. Postupné budování a posouvání hranic, učení se z vlastních nezdarů, a to vše vykoupené šťastnými úsměvy našich přátel a návštěvníků. Stále se učíme, a to nás neustále posouvá,“ zdůrazňuje Vondráček, podle kterého základní organizační tým čítá celoročně 15 osob. Ovšem s tím, jak se festival blíží, se jeho počet neustále navyšuje, takže dva měsíce před akcí se přidává dalších 50 pomocníků, zatímco na místě jeho hladký chod zajišťují dokonce až tři tisíce lidí.

Milionové „honoráře“

Během dosavadních 14 ročníků se na Let It Rollu představila celá plejáda světoznámých interpretů. Na kterého z nich jsou pořadatelé nejvíce pyšní?

„Velkou výzvou pro nás bylo udělat v roce 2022 koncert Pendulum live. Nejsme festival, kde by běžně vystupovaly živé kapely. V tomto žánru se pohybují producenti, DJs, MCs, a ti využívají úplně jiný technický set-up než živé kapely. Museli jsme tomu uzpůsobit hlavní stage, která je mimochodem unikátní i v rámci světové festivalové scény. Tento rok je šířka pódia 60 metrů a výška 20 metrů,“ prozrazuje Vondráček, dle něhož mají Pendulum zároveň velmi komplexní technické a logistické požadavky, kvůli kterým musel spolu s týmem jejich vystoupení uzpůsobit set-up celého festivalu. „Navíc to byl rozpočtově nejdražší interpret, jakého jsme do té doby dělali,“ dodává.

Také na letošní ročník si organizátoři připravili pro své návštěvníky jedno velké lákadlo, a sice v podobě anglické hudební skupiny Rudimental, o kterou vedení festivalu dlouhodobě usilovalo. Kolik si takovíto umělci za jedno vystoupení účtují?

„V případě podobných kapel nejde jen o jejich honorář za vystoupení, ale zároveň i o náklady spojené s celkovou produkcí, které jsou výraznou součástí rozpočtu – to je i technika, logistika, pomocný personál, hospitality a tak dále,“ počítá Vondráček a doplňuje: „Vzhledem k tomu, že již 20 let bookujeme všechny umělce v tomto hudebním žánru, budujeme s nimi i jejich agenty dlouhodobé vztahy. Nicméně stále se jedná o milionové částky.“

Očekává se 25 tisíc lidí

Vondráček věří, že Rudimental a spol. přitáhnou letos od 1. do 3. srpna na letiště do Milovic kolem 25 tisíc tanečníků. Většina z nich přitom bude pocházet ze zahraničí (na festival se sjíždí lidé z 82 zemí světa – pozn. red). Což však podle něj rozhodně neznamená, že by v Česku poptávka po žánru drum and bass nebyla dostatečně vysoká. Ve skutečnosti je tomu prý naopak, přičemž trend posledních let je v tomto ohledu spíše rostoucí.

„Česká republika je jednou z jeho velmocí,“ prohlašuje sebevědomě. „Že je drum and bass čím dál populárnější, lze demonstrovat i výběrem hudby při našem vítězství na MS v hokeji, kdy první dva tracky, které se na oslavu na stadionu a v přímém přenosu do celého světa hrály, byly drum and bass. Zároveň roste i počet festivalů tohoto žánru jak u nás, tak i ve světě,“ pochvaluje si Vondráček s tím, že konkrétně Let It Roll se začíná vždy připravovat minimálně rok a půl dopředu.

Finančně „v normálu“ až za rok

V předcovidových dobách byl festival ekonomicky stabilní. Období po pandemii je trochu ale dle pořadatelů jako na horské dráze. „Už během pandemie jsme společně s dalšími organizátory upozorňovali na to, že její dopady budou trvat několik let a že první rok, kdy se reálně mohou věci vrátit do nějaké nové stabilní polohy, bude rok 2025. A zdá se, že tato predikce byla velmi přesná,“ míní Vondráček.

„První ročník po pandemii v roce 2022 ekonomicky zásadně ovlivnila skutečnost, že oproti roku 2019 zcela skokově narostly náklady festivalu, jenže většinu festivalových vstupenek jsme prodali v cenách předpandemických. Paradoxně jsme tak v roce 2022 festival vyprodali, ale jen tak tak pokryli jeho náklady. V roce 2023 pokračoval skokový růst cen a do toho přišel zásadní zásah na straně poptávky, kterou významně oslabily úsporné balíčky vlád po celé Evropě. Pevně však věřím, že ročník 2025 už bude klidnější a trh se ustálí v něčem, co bude novým normálním stavem,“ prohlašuje optimisticky.

Ještě předtím je každopádně na řadě ročník letošní. A během něj čeká na všechny drum and bassové fandy mířící do milovického areálu hned několik zajímavých změn. Tak například došlo k úpravě natočení hudebních pódií – čistě pro větší zvukový komfort. Další novinkou pak mají být tři unikátní show, do nichž jsou zapojeni vyhlášení drum and bassoví hudebníci i přední čeští a zahraniční stage designéři. „Dnes už je zároveň víceméně samozřejmostí účast kompletní světové špičky tohoto žánru, což je více než 200 vystupujících umělců na pěti pódiích,“ láká Vondráček.

A na co se mohou fanoušci těšit v letech příštích? „I do budoucna chystáme několik zásadních novinek. Jednou z nich by měla být změna místa konání festivalu. Chtěli bychom se z milovického letiště posunout do přívětivějších prostor, ideálně s kvalitním zázemím, přírodou a vodní plochou. Hledáme lokalitu, kde bychom mohli dlouhodobě budovat unikátní festivalové místo, kam se budou naši návštěvníci rádi vracet, a dostat ho na mapu českých i světových festivalů,“ poodhaluje Vondráček na závěr.