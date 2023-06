Na náš marketplace už napojujeme stovky obchodníků. Dobírku jsme zavedli výhradně kvůli Čechům, říká Półchłopek z Allegra

Od spuštění portálu Allegro.cz uběhlo zatím jen pár týdnů, přesto – jaká jsou čísla návštěvnosti za tohle krátké období?

V první fázi spuštění platformy se soustředíme především na oslovování a napojení českých obchodníků. Zákazníkům chceme nabídnout ten nejširší výběr produktů od větších i menších lokálních prodejců tak, aby na Allegru našli zboží v různých cenových relacích a mohli nakoupit vše potřebné pod jedinou střechou. Těší nás, že Češi obchodní potenciál a sílu platformy již od počátku jasně vnímají. Hned v prvních týdnech od spuštění evidujeme z jejich strany velký zájem, a postupně tak napojujeme stovky nových prodejců.

S jakými cíli Allegro na český trh vstupuje? Kde by, co se finančních výsledků týče, chtělo být za rok touto dobou? S kolika uživateli denně počítáte?

Na český trh přinášíme roky prověřený obchodní model, který se v zemích, kde jej zákazníci již znají, těší obrovské oblibě. Zároveň vidíme, že síla marketplace roste nejen napříč zeměmi, ale také napříč různými e-commerce hráči, což nás utvrzuje v tom, že jde o atraktivní prodejní kanál pro obě strany – tedy zákazníky i obchodníky. I proto věříme, že v Česku může Allegro výrazně podpořit růst celého odvětví, z čehož budou těžit prodejci i zákazníci.

Doufáme, že pro české zákazníky bude příchod Allegra vítanou novinkou, která jim přinese úplně nové možnosti a zpříjemní, urychlí i zjednoduší nakupování na internetu. Naší dlouhodobou ambicí je vybudovat preferovanou online nákupní destinaci pro zákazníky i obchodníky v celém regionu střední a východní Evropy. Nyní jsme zároveň připraveni přizvat na tuto cestu i tisíce českých prodejců.

Daří-li se obchodníkům, daří se celé platformě

Kolik podobných online tržišť je český trh schopen podle vás uživit? Svůj marketplace tu přeci jen vedle Mall.cz provozují už Alza, Heureka a nově třeba také Kaufland…

Konkurenci je potřeba vnímat pozitivně, zákazník z ní totiž může jedině profitovat. Více hráčů na trhu většinou znamená širší výběr zboží, vyšší pohodlí při nákupu, zajímavější ceny a také celkově více investic do digitálního obchodu. To vše ve výsledku přináší nejen lepší zákaznickou nabídku, ale také další inovace na trhu, z čehož nakonec profituje opět nakupující i obchodník.

Od počátku vnímáme český trh jako prostředí, ve kterém má náš roky rozvíjený marketplace model obrovský potenciál. Jde totiž o otevřenou platformu, která umožňuje jak velkým a zavedeným prodejcům, tak malým či právě začínajícím obchodníkům snadno a rychle růst, a to nejen díky dosahu na miliony nových zákazníků, ale také prostřednictvím pokročilých nástrojů pro zefektivnění marketingových aktivit a zvyšování prodejů.

Ve srovnání s výše uvedenými online tržišti, jaké výhody může Allegro prodejcům nabídnout? Proč by měli své produkty prodávat právě zde?

Hlavním posláním Allegro týmu je nejen nové prodejce na platformu pozvat, ale také se postarat o to, aby na ní byli úspěšní. Filozofie naší společnosti je totiž velmi jednoduchá: pokud se daří obchodníkovi, daří se i celé platformě. Naše tržiště není stavěno pouze s ohledem na koncové zákazníky, ale také na obchodníky, kteří pro jsou pro nás stejně důležití.

Marketplace model představuje infrastrukturu spojující tisíce malých, středních i velkých obchodníků s miliony zákazníků a poskytující prodejcům přístup k řadě pokročilých nástrojů, marketingové podpoře i množství vzdělávacích webinářů, výukových programů a online kurzů. Zároveň dokážeme prodejcům zajistit výhodné smlouvy s kvalitními dopravci a postarat se o spoustu dalších provozních věcí, přičemž e-shop tak získává dostatek prostoru věnovat se pouze prodeji.

Zalistování na Allegro.cz je pro obchodníka zdarma – za vystavení produktů ani působení na tržišti neúčtujeme žádné fixní poplatky. Prodejci platí pouze za zrealizované prodeje, přičemž v rámci Uvítacího programu jim umožňujeme využít do konce září až stoprocentní slevu a prodávat tak zcela bezplatně. Kromě toho mají k dispozici také služby našich integračních partnerů a mohou na jednom místě spravovat nabídky napříč všemi svými prodejními kanály.

Z dlouhodobější perspektivy pak nabízí Allegro obchodníkům příležitost podílet se na budování největší e-commerce platformy v celém regionu střední a východní Evropy. Vizí naší platformy je ,zalistovat jednou a prodávat všude‘. Českým obchodníkům díky tomu umíme zpřístupnit další trhy z jednoho jediného místa, které již využívají pro lokální prodej.

Co musí každý takový prodejce udělat, aby mohl své zboží na Allegru prodávat? Jak probíhá registrace a jak dlouho tento proces vlastně zabere?

Na platformu se mohou obchodníci zaregistrovat pomocí jednoduchého a přehledného formuláře. Nejprve si na ní založí obchodní účet a připraví jej k zalistování prvních nabídek. To mohou provést v několika snadných krocích. Zaprvé vytvořit si účet a vybrat, k čemu jej chtějí využívat, zadruhé nastavit způsob, kterým jim budou vypláceny finance z uskutečněných prodejů, a zatřetí ověřit údaje o své společnosti.

Vedení účtu je na platformě zdarma. Obchodníci si však mohou zvolit i jedno z placených předplatných a využívat tak množství nástrojů pro podporu prodejů. Až do konce září mohou prodejci využít výhod Uvítacího programu, mezi které patří až nulaprocentní provize z prodeje veškerého zboží.

Dobírka jako česká specialita

Máte dlouholeté zkušenosti ze zahraničí. Jak moc se český zákazník od jiného evropského spotřebitele liší? Pojí se s ním nějaká specifika?

Některé základní věci zůstávají, bez ohledu na původ zákazníka, neměnné – spotřebitelé hledají širokou nabídku, atraktivní ceny a vysoce kvalitní služby. To jsou aspekty, které jsou pro zákazníka důležité vždy, nehledě na to, o jakou zemi se jedná. Každý národ se však samozřejmě vyznačuje i určitými specifiky. I proto jsme se nesnažili platformu zkopírovat jedna ku jedné, ale naopak vnímat potřeby trhu a přizpůsobit se.

Jako jeden příklad lze uvést výběr platebních metod – s ohledem na nákupní zvyklosti českých zákazníků jsme na platformu přidali možnost platby na dobírku, která je na jiných trzích spíše raritou. Co se týče preferencí v konkrétních kategoriích zboží, ty nám potvrdí či vyvrátí teprve následující týdny a měsíce. Na Allegru čeští zákazníci nakoupí opravdu takřka cokoli, včetně elektroniky, oděvů či potřeb do domácnosti, a víme, že zvláště u některých kategorií přinášíme na trh šíři, která byla dosud nevídaná – ať už je to auto-moto, či třeba dům a zahrada. Máme navíc velkou výhodu, že jsme v jedné rodině s Mallem a CZC, tedy značkami, které český trh skvěle znají. Nezačínáme na zelené louce a máme dobré povědomí o tom, jak český zákazník vypadá a co vyžaduje.

Naleznete ještě nějaké další příklady toho, jak moc muselo Allegro přizpůsobit Čechům své služby na míru?

Každý trh, samozřejmě, má vlastní specifika, které bylo potřeba při vytváření lokalizované domény zohlednit. Českým preferencím jsme tak uzpůsobili například nabídku logistických řešení, kdy jsme schopni zdejším obchodníkům nabídnout přepravu prostřednictvím lokálního dopravce WE|DO či společnosti Zásilkovna, která se těší mezi českými zákazníky dlouhodobě velké oblibě. Partnerství máme však uzavřena i s dalšími prověřenými společnostmi, jako je DHL či DPD.

Pozornost jsme věnovali také relevanci sortimentu, na kterém s českými prodejci nadále intenzivně pracujeme a který je tak maximálně přizpůsoben českým nákupním trendům. Jsme tedy přesvědčeni, že se nám postupně podaří naplnit očekávání českých spotřebitelů. Celá platforma je navíc koncipována tak, aby byla pro nakupující i obchodníky maximálně uživatelsky přívětivá. Zákazníci mohou využít i naši mobilní aplikaci a nakupovat tak kdykoliv a odkudkoliv.

Spuštění Allegro.cz fungování Mallu ani CZC nijak nenaruší

Zatímco doma Allegro vykázalo vloni v přepočtu 33miliardové tržby a 11,5miliardový EBITDA, Mall by značně ztrátový. Ostatně jako v mnoha letech před tím s výjimkou fiskálního roku 2021. Co je podle vás potřeba udělat pro to, aby se z roků, kdy skončí v černých číslech, stala tradice, a nikoliv rarita?

Allegro nadále úspěšně pokračuje v ozdravování Mall Group a upravená ztráta EBITDA se s každým čtvrtletím dále snižuje. Zároveň vidíme, že to, na co se naše skupina nyní zaměřuje – tedy růst a práce s náklady – začíná nést své ovoce. V rámci polských aktivit jsme udrželi růst GMV a zlepšili zisky, čímž jsme dobře odstartovali letošní rok. Makroekonomická situace v Česku však zůstává i nadále poměrně náročná. Také je třeba mít na paměti, že další rozvoj platformy Allegro.cz vyžaduje i marketingové investice, které ovlivní ziskovost dříve, než do celkových výsledků v Česku promluví nově spuštěný marketplace.

Když vedení Allegra před časem plánovalo expanzi do Česka, bylo od samého počátku jasné, že tak nejdříve učiní prostřednictvím akvizice nějakého zdejšího tržiště?

V rámci našich expanzních plánů jsme vybírali z několika cest, přičemž právě akvizice Mall Group se nakonec ukázala být tou nejefektivnější a nejrozumnější. Důvodem tohoto rozhodnutí bylo především to, že značky Mall a CZC mají mezi českými zákazníky vybudovanou dlouhodobě silnou a důvěryhodnou pozici a zároveň disponují hlubokými vztahy s klíčovými obchodními partnery, což je pro další rozvoj celé naší skupiny zásadní.

Z byznysového hlediska je Česko velmi zajímavým, stabilně rostoucím trhem s vyspělou zákaznickou základnou. Nakupující přesně vědí, co od obchodníků chtějí, a zároveň nejsou příliš ochotni ze svých nároků slevit. Hledají širokou nabídku, výhodné ceny a pohodlné nákupní prostředí, ve kterém se budou snadno orientovat. Jde o prvky, na kterých naše skupina již od počátku model online tržiště staví a které chceme nyní nabídnout i českým zákazníkům. Věříme, že na trhu, který disponuje tisíci menších obchodníků s různými nákupními standardy, spotřebitelé uvítají místo, které jim poskytne vše pod jednou střechou a zároveň jim zajistí vždy maximálně kvalitní nákupní zkušenost.

Když se na tento obchod zpětně podíváte, šli byste do něj znovu?

Ano, záměr, se kterým byla Mall Group kupována, se nezměnil a cena transakce odpovídala tehdejší tržní realitě. Nikdo z nás nemohl předvídat, že do ekonomiky posléze zasáhne válečný konflikt či rekordní míra inflace. Veškeré obchodní aktivity jsou pokaždé určitým rizikem a nemá smysl spekulovat nad tím, jak by se mohly vyvíjet, pokud by se trh formoval jinak, než je tomu dnes. Důležité je umět se přizpůsobit a případně upravit své plány a očekávání aktuální situaci. Spojení s Mall Group nám přineslo to, kvůli čemu jsme transakci realizovali, a nyní se těšíme na novou etapu, v rámci níž se bude Allegro spolupodílet na utváření podoby e-commerce v regionu střední a východní Evropy.

Jaká bude budoucnost Mall.cz, když teď Allegro v Česku otevřelo své vlastní tržiště?

Spuštění platformy Allegro.cz nijak nenarušuje fungování Mallu ani CZC. Obě značky budou nadále samostatně fungovat, přičemž zároveň budou i důležitými obchodníky na Allegro.cz.