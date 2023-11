Na lovu českých zákoutí s aplikací Placehunter: Chce být ,Uberem na výlety‘, o profláknutá místa ale nestojí

Když přijde na výlety, můžeme s trochou nadsázky říct, že existují pouze dva typy lidí. Ti, co jsou posedlí jejich plánováním, a ti, kteří by tento proces nejraději přeskočili. My se v redakci za fanatiky do organizace zrovna dvakrát nepovažujeme, a tak jsme se v době, kdy není čas ztrácet čas, rozhodli ušetřit také nervy a nechali jsme si poradit od české aplikace Placehunter, která slibuje tipy na neotřelá místa nejen v Česku, ale také v zahraničí.

Tisíce turisticky profláknutých lokací od ní rozhodně nečekejte. Už od začátku se autoři drží myšlenky, že nabízet budou jen taková místa, jež by sami a bez rozmyslu doporučili svým kamarádům. „Naším cílem není zahltit mapu špendlíky s místy, ale nabídnout pečlivě vybraný a zpracovaný obsah, na úkor kvantity. Ostatně, jak často jezdíte na výlety a kolik let byste potřebovali na to, abyste alespoň polovinu míst navštívili?“ ptá se redakce Euro.cz řečnicky vývojář Jaroslav Janouš, který Placehunter založil s influencerkou Eliškou Hudcovou. S tou cestovatelům aktuálně nabízí kolem 900 tipů.

Začít s projektem se partneři rozhodli během covidu, kdy se cestování do zahraničí značně ztížilo. Zároveň ale zbyl dostatek času pro poznávání tuzemských zákoutí. „Zjistili jsme, že naplánovat výlet, který za něco stojí, je časově náročné. S každým dalším se plánování toho příštího prodlužovalo. Jednou na Šumavě nás napadlo vytvořit aplikaci, která by shromáždila ta nejlepší místa v Česku,“ konstatuje spoluzakladatel. A právě na Šumavu jsme se s Placehunterem rozhodli vyrazit také my. A to v jeho plné prémiové palbě.

Je libo rande nebo výlet s dětmi?

Idea aplikace nám začala být jasná už pár minut po její instalaci. Nabízených míst totiž skutečně není tolik, kolik jsme čekali. Nenašli jsme tam třeba Černé a Čertovo jezero, které se paradoxně nacházelo jen kousek od našeho ubytování v Železné rudě. Menší počet míst na druhou stranu vykompenzoval jejich detailní popis, který kromě základní charakteristiky obsahuje také informace týkající se fyzické, časové i finanční náročnosti, což proces plánování výrazně ulehčuje.





V Placehunteru navíc mysleli i na podobně nerozhodné jedince, jako jsme my. Aplikace totiž umožňuje hledat místa nejen na základě polohy na mapě, ale také podle toho, na co má dotyčný zrovna chuť. Od přírody přes památky až po architekturu či místa jako stvořená pro focení dronem. Využít lze i filtrování na základě povahy výletu – rozdílná místa vám aplikace nabídne v případě romantické schůzky, vycházky s dětmi či dobrodružství s partou přátel.

„Při spuštění aplikace v roce 2021 jsme s Eliškou všechna místa osobně navštívili. Jedině tak jsme byli schopni garantovat ověřený a uvěřitelný zážitek a informace, které v aplikaci najdete,“ vypráví nám Janouš, jenž po dvou letech už disponuje celým týmem cestovatelů a fotografů, kteří mu s mapováním pomáhají. „Díky tomu je Placehunter víc než jen špendlík na mapě s popisem z Wikipedie,“ říká.

O tom, jaký typ výletu absolvujeme, jsme v redakci příliš dlouho nepolemizovali a s ohledem na zbarvující se listí, teplé podzimní počasí a scenérie, které nabízí jihozápadní část České republiky, jsme rovnou zvolili cestu za přírodou. Tu jsme vedli podél údolí Roklanského potoka poblíž města Modravy směrem k Tříjezerní slati, což jsou tři přístupná rašeliništní jezírka jako stvořená pro fotku na Instagram. Ostatně jako valná většina Placehunterem nabízených míst.

Za moderní technologie!

Ačkoli jsme to původně neplánovali, procházku jsme nakonec prodloužili ještě o hradlový most v Rechli vedoucí přes řeku Vydru. Ten nám aplikace sama nabídla v rámci dvanáctikilometrového okruhu a s možností automatického přesměrování na Mapy.cz, díky kterým jsme měli jistotu, že nesejdeme z trasy.

A vzhledem k tomu, že bychom jakožto typičtí elektronikou posedlí mileniálové bez GPS netrefili ani za roh, využili jsme její pomoc už při cestě na počáteční bod naší stezky. Ostatně možnost navigace nám nabídl sám Placehunter, který trasu do mapy zadal za nás. Nechyběly ani informace týkající se cen za parkování.

A na své bychom si ve finále přišli i za předpokladu, že bychom neměli zabalenou svačinu. Placehunter se totiž rozhodl navázat spolupráci s gastromapou Lukáše Hejlíka, a tak jsme pod každým jednotlivým místem našli i doporučení na ověřené restaurace, kavárny a hospody v našem okolí. Na druhou stranu je nutné počítat s tím, že při návštěvě těchto míst si člověk za gastrozážitek dost možná připlatí.

Nám ale vzhledem k nutnosti noclehu hrálo do karet spíše partnerství, jež cestovatelská aplikace uzavřela s portálem zážitkového ubytování Amazing Places, který v Placehunteru aktuálně drží deset procent. Konkrétně my hlavy nakonec složili v moderně zařízeném apartmánu Javor 04, kterému i přes umístění v centru Železné rudy nescházela útulná atmosféra. Tu kromě vestavěného krbu dokreslovaly třeba dřevěné komponenty. Po nachozených kilometrech jsme navíc ocenili i možnost ohřát se ve vířivce a hned několika saunách.

Stejná cílovka i vzájemné sympatie

K propojení s portálem Petra Kotíka dle Janouše došlo zcela přirozeně ze vzájemných sympatií. Smysl tento krok navíc dával i strategicky, ostatně oba projekty se zaměřují na stejnou cílovou skupinu – ty, kteří rádi objevují netradiční věci a při tom nepočítají každou korunu. „Spolupráce s Amazing Places nám doplňuje cestovatelský trojúhelník v rovině ubytování, a krásně nám tak zapadá do celého konceptu,“ míní Janouš, který spolupráci s tímto online katalogem vnímá také jako silnou marketingovou podporu.

Tu Placehunteru minimálně z počátku zajistila rovněž sama spoluzakladatelka Hudcová, která je na sociálních sítích známá právě svou zálibou v cestování, zatímco Janouš má zase díky své firmě edgy.digital zkušenosti z oblasti mobilních aplikací. „Našim ultimátním cílem je udělat z Placehunteru volbu číslo jedna, když plánujete víkendový výlet, dovolenou, nebo jen program na volné odpoledne, a to křížově napříč zeměmi i uživateli,“ prohlašuje Janouš, jehož aplikace k říjnu evidovala na 160 tisíc instalací.

A přestože zatím aktivně cílí výhradně na české publikum, na výlet se s nimi každý měsíc vydávají tisíce uživatelů, mezi nimiž jsou lidé ze 40 zemí světa. Ostatně, aplikaci už je možné používat i v anglickém jazyce a plánovat s ní také výlety na Slovensku, v Rakousku, Itálii a ve Slovinsku. Brzy by se k těmto zemím navíc podle Janouše mělo přidat i Švýcarsko: „Vstup na další trhy v rovině aktivní komunikace je krok dva, který dříve či později plánujeme, ale zatím na to nejsme připraveni.“

Tento rok čekají oba zakladatelé stoprocentní nárůst obratu, vstup investora je za ně ale přesto nevyhnutelný – i proto, že celý projekt původně rozjížděli výhradně z vlastních zdrojů. Potřebná částka se pravděpodobně bude pohybovat v nižších stovkách tisíc eur. Ty hodlají použít třeba na úpravu konceptu aplikace, která by měla být efektivněji škálovatelná.

Jednou výraznou změnou ale prošla už před prázdninami, kdy její tvůrci vydali novou verzi. V rámci té přidali celou řadu funkcí a došlo rovněž ke kompletnímu redesignu. „Placehunter není jen digitální seznam míst, ale komplexní platforma, kde se dozvíte vše, co s výletem souvisí,“ uzavírá Janouš.

A my mu po vlastní zkušenosti dáváme za pravdu. Na druhou stranu jsme se ale přesvědčili o tom, že ať je popis zvoleného místa sebekonkrétnější, není od věci z aplikace na chvíli vylézt a minimálně v případě míst omezených vstupem zkontrolovat novinky na oficiálních webových stránkách, na které Placehunter dokonce odkazuje.

My se při plánování výletů spoléhali čistě na aplikaci, a tak jsme informace o rekonstrukci a uzavření vlčího výběhu v Srní zjistili až po příjezdu na místo. Zároveň jsme ale díky aplikaci po cestě domů zcela náhodou objevili vodní hrad Švihov, kolem kterého bychom jinak pravděpodobně projeli bez povšimnutí. Což je bezesporu bod k dobru.