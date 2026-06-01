Česká letní klasika: Cesta do Chorvatska se letos prodraží, řidiči musejí počítat s výrazně vyšší cenou nafty mimo ČR

Jako každý rok se i s letošním začátkem léta velké množství Čechů vydává na dovolenou do přímořských destinací v Chorvatsku. A ačkoliv do země na Balkánském poloostrově samozřejmě směřují autobusové, vlakové a letecké linky, podstatná část lidí volí dopravu autem. Ta se ale oproti loňskému roku značně prodraží, a to hlavně kvůli nárůstu cen pohonných hmot, který způsobily americko-izraelské útoky na Írán.
„Zatímco loni v květnu se mohli čeští řidiči radovat z cen paliv, které meziročně poklesly o čtyři koruny, letos je situace vzhledem k dění na Blízkém východě zcela opačná. Litr benzínu i nafty je více než o osm korun dražší než před rokem,“ řekl Damir Duraković, generální ředitel společnosti Axigon, autorizovaného distributora tankovacích karet Shell a EuroOil.
Jezdíte na letní dovolenou do Chorvatska?
Ke zdražení cen paliv došlo ve všech zemích Evropské unie. V mezinárodním srovnání je na tom ale Česko stále poměrně dobře, jelikož litr nafty u nás v druhé polovině května stál v průměru 40,7 koruny, což je přibližně o 5,5 koruny méně, než jaký je průměr v členských státech EU. V rámci Evropy je v Česku levnější i benzín, kdy litr stojí 42,4 koruny, což je o zhruba 3,4 koruny pod průměrem sedmadvacítky.
Naftu natankujte v Česku
Co výše uvedené údaje znamenají pro plánované cesty do Chorvatska? Obzvláště pokud máte dieselový motor, závěr je jasný – natankujte si plnou nádrž ještě před opuštěním České republiky. Hned v sousedním Rakousku totiž stojí litr nafty v přepočtu zhruba 46,6 Kč, což je o přibližně 5,9 koruny více. Na Slovensku je pak nafta dražší asi o 90 haléřů, v Maďarsku o 1,3 koruny, ve Slovinsku o 1,7 koruny a v samotném Chorvatsku o zhruba 3,5 Kč.
U benzínu už se situace liší podle jednotlivých průjezdních zemí. V Chorvatsku či Slovinsku je litr benzínu levnější zhruba o korunu, v Maďarsku pak dokonce o dvě. Stále ale platí, že dražší tankování řidiče čeká třeba v Rakousku, přibližně o 1,7 koruny za litr. A i na Slovensku je Natural 95 dražší, zhruba o 80 haléřů.
Z hlediska meziročního srovnání je jasné, že cesta do Chorvatska bude letos stát podstatně více než loni – bez ohledu na to, kde a co natankujeme. Podle údajů webu Fuel-prices.eu v Rakousku zdražil benzín za posledních 12 měsíců o více než pětinu a nafta dokonce o zhruba 30 procent, ve Slovinsku se cena obou pohonných hmot taktéž zvýšila o pětinu, zatímco v Chorvatsku je to 17, respektive 28 procent.
Útěchou pro české řidiče může být alespoň fakt, že zejména na západě kontinentu jsou ceny pohonných hmot ještě podstatně vyšší. „V jiných státech Evropy paliva zdražila ještě výrazněji a celkově se cenový rozptyl mezi nejlevnějšími a nejdražšími zeměmi dále rozevřel. Zatímco loni se ceny nafty pohybovaly v relativně úzkém pásmu od 30 do necelých 42 korun, letos má nejdražší Nizozemsko s průměrnou cenou 55,6 koruny za litr o více než 26 korun vyšší cenu než nejlevnější Malta,“ dodal Duraković.
Dálniční známky téměř nezdražily
Kromě samotné ceny pohonných hmot je pro řidiče bezpochyby zásadní rovněž cena za dálniční známky. I u nich v některých případech došlo ke zdražení, byť naštěstí jen v malé míře. Třeba v Rakousku letos jednodenní dálniční známka pro osobní auto stojí 9,6 eura (asi 233 korun), desetidenní pak 12,8 eura (zhruba 311 korun), přičemž oba kupóny jsou meziročně dražší v přepočtu o méně než 10 korun. K poměrně mírnému nárůstu cen došlo také v Maďarsku, kde nyní jednodenní známka stojí 5 550 forintů (přibližně 380 korun) a desetidenní 6 900 forintů (necelých 473 korun).
Ve Slovinsku se sice ceny oproti loňsku nezvýšily, i tak je ale v zemi dálniční známka poměrně nákladná. Jednodenní kupón zde totiž nekoupíte, řidiči mají na výběr buď ze sedmidenní známky za 16 eur (asi 388 korun) nebo známky měsíční, která stojí jednou tolik (přibližně 777 korun). Na Slovensku pak rovněž nezdražovali – jednodenní známka tam stojí 8,1 eura (zhruba 197 korun), zatímco desetidenní 10,8 eura (asi 262 korun).
Samotné Chorvatsko dálniční známku nenabízí, v zemi se platí mýtné podle počtu ujetých kilometrů. U běžného osobního auta se v hlavní sezóně od června do září cena pohybuje okolo sedmi eur za sto kilometrů. Třeba od hraničního přechodu se Slovinskem Gruškovje/Macelj, který patří u českých turistů k těm nejvyužívanějším, stojí cesta do Zadaru 24 eur (přibližně 583 korun), do Šibeníku 28,5 eura (asi 692 korun), do Puly 26,9 eura (653 korun) a do Makarské dokonce 36,1 eura (zhruba 877 korun).
Cesta z Prahy do Šibeniku vyjde na osm tisíc
Z výše uvedeného jasně vyplývá, že celkové náklady na cestu do Chorvatska autem rozhodně nejsou zanedbatelné. Jen za dálniční známky (mimo té české) a mýto za zpáteční cestu do Šibeniku zaplatíte za jedno auto zhruba dva tisíce korun, přičemž konkrétní částka závisí hlavně na tom, zda pojedete přes Rakousko a Slovinsko, nebo přes Slovensko a Maďarsko.
Cesta z Prahy do zmíněného Šibeniku je dlouhá asi tisíc kilometrů, takže při spotřebě sedmi litrů na sto kilometrů a průměrné ceně okolo 42 korun za litr utratíte za paliva zhruba šest tisíc korun. I pokud tedy vůbec nezapočítáme opotřebení vozu, náklady na jedno auto za zpáteční cestu dosáhnou přibližně osmi tisíc korun.