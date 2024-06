Malá Dubaj v Řecku? Poblíž Athén vyroste chytré město budoucnosti za osm miliard dolarů, má podpořit tamní ekonomiku

Výstavbu futuristických metropolí má většina z nás v posledních letech spojenou hlavně s Čínou, Saúdskou Arábii i Spojenými arabskými emiráty. Nově se k zemím připojí také Řecko. V něm totiž aktuálně roste vůbec největší chytré město budoucnosti v Evropě.

Projekt za osm miliard dolarů (přes 184 miliard korun) odstartoval už před deseti lety, přičemž jeho první fáze má být dokončena v roce 2026. Přilákat má v tu dobu zhruba milion nových turistů, kteří podpoří řeckou ekonomiku 3,3 miliardy eur (téměř 82 miliard korun), uvádí Insider. Jeho úplné dokončení je plánováno na rok 2037.

Čtvrt hodiny na nákup i na pláž

Město Ellinikon se nachází na místě bývalého athénského letiště vzdáleného zhruba 20 minut od Athén. Na jeho pozemku o rozloze 650 akrů se má rozkládat třeba špičkové nákupní centrum, sportovní park i vůbec první řecký mrakodrap Riviera Tower vysoký necelých 200 metrů, jehož součástí bude 180 bytů rozložených do 50 pater.





Dle společnosti Lamda Development, která v lokalitě staví, má projekt spojovat malebné výhledy na pobřeží s technicky chytrou infrastrukturou. Ellinikon koneckonců vychází z koncepce 15minutového města, jehož obyvatelé se do škol, parků, na úřady, do obchodů i na pláž budou moci dostat za méně než čtvrt hodiny. A co víc, v celém komplexu bude rozmístěn software pro dohled nad odpadem, vodou a energiemi.

Outstream Placeholder

„Je to chytré město od začátku do konce,“ nechal se v lednu pro Bloomberg slyšet výkonný ředitel Lamdy Odisseas Athanasiou. Za jednu z priorit si developeři stanovili také regeneraci více než tříkilometrového pobřeží Egejského moře.

Začátky ztížila ekonomická krize

Se stavbou Ellinikonu mělo Řecko původně začít už v roce 2008, její zahájení bylo ale nakonec zpožděno kvůli světové finanční krizi, jejímž vlivem se tamní ekonomika před lety ocitla na pokraji finančního kolapsu. „V počátcích projektu existovala ospravedlnitelná nedůvěra,“ řekl Athanasiou.

Začátek stavby ovšem nekomplikovala jen ekonomická krize, nýbrž i stav, v jakém se přes dvě dekády nepoužívané letiště původně nacházelo. Když Lamda v roce 2014 pozemek koupila, byly jeho části posety troskami – včetně opuštěných letadel. V jiných částech pak žili uprchlíci a migranti bez dokladů. Pobřeží navíc bylo poseto zařízeními pro noční život a dávno zapomenutými sportovišti, popisuje nyní Bloomberg.

„Stavební sektor v Řecku byl kvůli krizi na nejnižší úrovni za posledních deset let. Lidé opouštěli zemi a stavební firmy už nebyly tak silné jako dřív. K tomu se poměrně nedávno přidaly ještě zvýšené náklady na výstavbu v důsledku energetické krize,“ vysvětloval dříve Athanasiou s tím, že ačkoli všechny problémy ustoupily, Lamba se nadále potýkala s nedostatkem pracovních sil.

I tak má ale do konce roku první řecký mrakodrap povyrůst do výšky 100 metrů, přičemž ve stejnou dobu má počet rozestavěných přímořských obytných budov vyskočit na patnáct. Do konce roku příštího pak vznikne sportovní centrum s fotbalovými hřišti, tenisovými kurty a bazény se otevřou veřejnosti. „Do Vánoc roku 2026 chceme, aby obyvatelé bydleli ve svých domech,“ konstatoval Athanasiou.

Místo hangáru zážitkové centrum

V loňském roce začaly práce na souboru luxusních vil s názvem Cove Residences, následně Lamba zahájila výstavbu další bytové oblasti, a sice Little Athens. Už v roce 2022 bylo v Ellinikonu otevřeno třeba zážitkové centrum, jež vzniklo rekonstrukcí jednoho z původních hangárů. Jeho cílem je oslavit historii místa a představit některé z ekologických technologií, které budou podle zakladatelů hrát klíčovou roli ve městech budoucnosti.

Mezi další priority developerů patří výstavba již zmíněné luxusní nákupní čtvrti Riviera Galleria, jež bude stát hned vedle mrakodrapu. V této lokalitě bude podle společnosti Retail Insight Network sídlit 70 předních módních značek. Ostatně, možná i proto se podle britského bulvárního deníku Daily Mail někteří místní obyvatelé obávají, že jim v sousedství vyroste nová „mini Dubaj“.

Zda se tak stane, či nikoliv, pochopitelně ukáže až čas. Sám Athanasiou je každopádně přesvědčen, že projet sklidí úspěch a naláká návštěvníky Athén jak na jejich staré skvosty, tak i modernu. „Existuje nějaká šance, že by se lidé dozvěděli o místě s mrakodrapem, pěti výškovými budovami i kasinovým resortem a rozhodli se nenavštívit zároveň Akropoli? Nebo opačně, je zde důvod proto, aby zůstávali jen v Akropoli, když se jim řekne o takovémto místě nacházejícím se poblíž?“ uzavřel Řek řečnicky.