Módní doplněk, který může i zachránit život. Průšův akcelerátor uvedl na trh chytrou českou kabelku IRMA s alarmem proti útočníkům

Přestože za bílého dne bývá v ulicích českých měst zpravidla bezpečno, po setmění, respektive v pozdních večerních hodinách, už to kolikrát platit nemusí. Zvláště pro ženy, jež se rozhodly jít například ze zábavy domů zcela samy.

A právě na takovéto případy mysleli i Klára Šmakalová s Jakubem Stedinou – dva čeští designéři, kteří dali hlavy dohromady a navrhli něco, co by ženám mohlo s tímto věčným dilematem pomoci. Jde o chytrou kabelku IRMA kombinující elegantní a přizpůsobitelný design s pokročilými technologiemi pro jednadvacáté století.

Dělané na míru dnešní mládeži

IRMA není jen ledajaká kabelka, kterou lze koupil v jakémkoliv módním butiku. Vůbec ne. IRMA umí mluvit, nabíjet telefon, posvítit na cestu, ale také útočníkovi do očí a tím jej oslnit. Ba co víc, IRMA umí dokonce ještě přivolat pomoc, respektive dát o sobě hodně hlasitě vědět, a to prostřednictvím hlasitého alarmu, který je velmi obtížné vypnout.





Kabelka byla ve vývoji bezmála celý jeden rok, přičemž nyní byl spuštěn její oficiální prodej. Stalo se tak ve spolupráci s hardwarovým akcelerátorem PrusaLab, za nímž stojí firma Prusa Research známého 3D tiskaře Josefa Průši. A co že vlastně autory IRMY k jejímu vytvoření přimělo?

„První motivace byla moje dcera,“ okomentovala pro Czechcrunch Šmakalová. „Představuju si ji za 10 let, jak bude večer chodit ven, bude zarytě odmítat mít s sebou jakýkoliv bezpečnostní prvek a vracet se domů večer se sluchátky na uších, odtržená od okolní reality. Chtěla jsem mít možnost nabídnout jí něco smysluplnějšího, než jsou klíče mezi prsty,“ doplnila.

Aktuálně mají Šmakalová se Stedinou pro své zákazníky, respektive zákaznice k dispozici 66 kusů IRMY. Cena jedné kabelky vyjde na 19 666 korun.

Investorem je i sám Průša

Co vše ženy v nové multifunkční kabelce tvarované do oblíbeného „psaníčka“ naleznou? Ve skutečnosti toho je mnohem víc, než by se na první pohled mohlo zdát. Vedle integrované nabíječky, která udržuje mobil vždy připravený k užití, je to například praktické zrcátko, jež je nedílnou součástí každého takového doplňku. Kromě toho se v ní ale ukrývá i silné LED světlo či zmíněný výkonný alarm. Kabelka navíc disponuje i vyměnitelnou skořepinou, díky čemuž si její majitelka může uzpůsobit vzhled dle vlastního stylu.

„IRMA je skvělým příkladem, jak mohou technologické inovace a promyšlený design společně vytvořit produkt, který zaujme na první pohled a nabízí skutečnou přidanou hodnotu. Mám radost, že jsme mohli být součástí jejího vývoje a pomoci jí na cestě k zákazníkům,“ nechal se slyšet sám zakladatel zmíněného akcelerátoru Průša.

Ten během celého programu poskytl Šmakalové se Stedinou nejen zkušený vývojový tým, nýbrž i technologické zázemí, odborné konzultace a přístup k pokročilým výrobním technologiím. Následně se navíc rozhodl do slibného projektu zainvestovat vlastní peníze v řádu milionů korun, díky čemuž mohlo dojít k zahájení sériové výroby a uvedení produktu na trh.

IRMA není zdaleka jediným zajímavým projektem, který v PrusaLabu v poslední době podpořili. K nim se řadí například i startup Posedla vyrábějící, jak už sám název napovídá, 3D tištěná cyklistická sedla na míru, skládací kolečkové brusle Last Miles či autonomní robotické vozidlo pro přepravu zásilek na krátké vzdálenosti od firmy Vanilla Robotics.