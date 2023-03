Nápad za milion? Koncept nafukovacích in-line bruslí z Brna podpořil i král 3D tiskáren Průša

Alespoň jeden vtip na téma drahých pohonných hmot slyšel v posledních týdnech pravděpodobně každý. A většinou končily všechny stejně: výměnou auta za levnější dopravní prostředek, typicky kolo, které pro pohyb po frekventovaných centrech měst volí stále více lidí. K bicyklům by však do budoucna mohla přibýt další ekonomicky i finančně šetrná jízdní varianta. Nafukovací in-linové brusle.

Seriál Od píky sleduje, jak se daří začínajícím podnikatelům se zajímavým byznysovým příběhem či nápadem na nový produkt nebo službu. Máte-li pro nás nějaký námět či víte o někom z vašeho okolí, kdo některou z těchto podmínek splňuje, budeme moc rádi, pokud se nám ozvete. Vaše náměty prosím posílejte na email redakce@euro.cz.

S nápadem na jejich zhotovení přišel Tibor Kučera se svou partnerkou a jedním dalším kamarádem, když během pandemie společně přemýšleli nad tím, jak se po městě rychle a bezpečně přepravovat na kratší vzdálenosti a zároveň si dopřát více pohybu. „Last Miles jsou brusle, které se pohodlně vejdou do běžného batohu s ostatními věcmi, a člověk je tak může mít častěji sebou, když se chce projet třeba jen část cesty,“ vysvětlil redakci Euro.cz Kučera s tím, že brusle lze obouvat přímo na boty, které má dotyčný již na sobě.

Nápad začínajících brněnských podnikatelů následně zaujal také zástupce moravské metropole, kteří ho podpořili grantem v programu Prototypuj a ověřuj. Trojice tvůrců se tak mohla pustit do dalšího vývoje. Momentálně hledají příznivce na crowdfundingové platformě HitHit, s jejichž pomocí chtějí spustit sériovou výrobu. Cílovou částku 200 tisíc korun stihli vybrat již několik dní před koncem kampaně.

Další podporu pak jejich projekt získal ze strany českého výrobce 3D tiskáren Josefa Průši. Slavný vývojář, miliardář a držitel ocenění EY Podnikatel roku 2021 přispěje na nové brusle 300 tisíci, a trojici navíc propůjčí i své zázemí dílny PrusaLab. Kromě všech výše zmíněných spolupracují na výrobě unikátních in-line bruslí rovněž studenti a vedoucí ateliéru Design obuvi Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, kteří pomáhají se střihem a návrhem návleku, či výrobci zdravotnických pomůcek.

Odolnost garantují záchranáři

Nahradit klasické in-line brusle, anebo se vyrovnat jejich speedové verzi, trojice nechtěla. Zároveň však usilovala o to, aby byl požitek z jízdy co nejautentičtější a materiál co nejvíce skladný. Bylo tedy nutné zapracovat na pevné opoře nohy, kterou u klasických bruslí zajišťuje pevný, typicky plastový skelet.

Ten v tomto případě nahradil nafukovací nylonový vak ze zdravotnického materiálu od firmy Ego Zlín. „Podobné řešení využívají například záchranáři, kteří pomocí nafukovacích dlah fixují končetiny zraněných při jejich převozu. Velkou výhodou tohoto způsobu je, že ve složeném tvaru návlek nezabírá téměř žádné místo a zůstává pouze rám s kolečky,“ vysvětluje další ze zakladatelů brněnské společnosti Filip Obritzhauser.

Nepromokavý vak, jehož míru zpevnění lze korigovat pomocí přítomného vzduchu, slibuje silnou odolnost proti poškození. Uživatel tak nemusí mít strach, že by se při nárazu do nějakého předmětu protrhl a vypustil.

„Samozřejmě je možné, že se návlek v extrémní situaci prodře nebo poškodí nějak jinak – například i při převážení nebo manipulaci. Počítáme však s tím, že jej bude možné měnit. Ať už kvůli opotřebení, nebo třeba změně designu,“ říká Kučera s tím, že momentálně je k dispozici v oranžové, modré a šedé barvě, přičemž brzy má přibýt i žlutá. Další vylaďování designu přijde údajně záhy: „V rámci první fáze jsme se soustředili především na vyřešení základní funkčnosti samotného řešení.“

Autentická jízda, pohodlí i terénní kolečka

Autentický zážitek z jízdy podpoří také kolečka o velikosti 68 milimetrů, která umožňují nejefektivnější skladování. V případě potřeby je lze stejně jako u běžných in-line bruslí jednoduše vyměnit. „Pro využití po nerovném terénu budou určitě vhodnější větší, 80milimetrová kolečka s rozdílnou tvrdostí,“ přibližuje Kučera.

Co se týče údržby, i zde uživatel uplatní postupy, které zná z běžných fitness bruslí. Last Miles totiž využívají zcela standardní komponenty. Kromě toho je nutné myslet na občasné dobití baterie kompresoru, který slouží pro nafukování návleku před jízdou. Na jedno nabití tak lze učinit hned stokrát. A pokud jde o znečištění vaku, s tím uživateli pomůže obyčejná voda.

Do budoucna chtějí nadějní konstruktéři zapracovat též na komfortu, a sice konkrétně na tom, aby se návlek nafukoval především tam, kde je potřeba. „Základní funkčnost máme vyřešenou velmi dobře, je to tedy teď spíše o hledání ideálního designu a střihu pro maximální pohodlí a zážitek z jízdy,“ konstatuje a dodává, že po skončení crowdfundingové kampaně budou v rámci akceleračního programu PrusaLab pracovat na dokončení sériové výroby. „Následně bychom se rádi zaměřili na představení produktu v zahraničí, kde vidíme pro Last Miles obrovský potenciál,“ uzavírá Kučera.