Moře je fajn, ale co Alpy či Skandinávie? Stále více Čechů vyráží kvůli horku na dovolenou do chladnějších destinací

Prakticky celé Česko se koncem června potýkalo s extrémními vedry, jež vyvrcholila naměřením nejvyšší teploty v historii země – 41,9 stupně Celsia v Doksanech nedaleko Litoměřic. Řada lidí v důsledku nich byla nucena omezit venkovní aktivity, nakoupit klimatizaci, potažmo trávit čas v místech, kde bylo alespoň o trochu chladněji.
A ačkoliv zmíněné tropy jsou už téměř dva týdny minulostí, ukazuje se, že v Češích vyvolaly natolik silnou averzi vůči horku, až se kvůli nim řada z nich rozhodla zcela změnit své letošní dovolenkové plány. Místo ještě rozpálenějšího jihu Evropy se vydávají do oblastí, kde extrémní vedra tolik nehrozí – třeba do Alp, Skandinávie, na Madeiru či do českých hor.
Změnili jste kvůli vedrům své plány na letní dovolenou?
Rostoucí popularita chladnějších destinací přitom není jen českou specialitou, je součástí celoevropského jevu označovaného jako „coolcation“, tedy dovolené v oblastech s nižšími teplotami. Tento trend potvrdil i loňský průzkum Evropské cestovní komise (ETC), v němž 81 procent Evropanů uvedlo, že klimatické změny jejich cestovní návyky už nějakým způsobem skutečně ovlivnily. Přibližně každý sedmý obyvatel EU si pak vybírá destinace s mírnějšími teplotami a podobný podíl lidí se záměrně vyhýbá místům náchylným k extrémnímu horku.
Prodeje letenek do Kodaně vzrostly o 75 procent
Nárůst zájmu Čechů o chladnější destinace potvrzují údaje několika tuzemských společností, které se zabývají cestovním ruchem. Třeba podle prodejních dat společnosti Student Agency letos meziročně vzrostla poptávka o letenky do norského Osla o 64 procent, na Island o více než polovinu a do dánské Kodaně dokonce o tři čtvrtiny.
„Češi zůstávají věrní osvědčeným letním destinacím u moře i oblíbeným evropským městům, současně ale vidíme rostoucí zájem o sever Evropy. Cestovatelé totiž stále častěji hledají příjemnější teploty a aktivní dovolenou mimo největší letní vedra,“ souhlasí Martina Hrnčířová, která má ve Student Agency na starost prodeje letenek.
Zástupci cestovní kancelář ČEDOK pak uvádějí, že zvýšený zájem o severnější destinace evidují už delší dobu. Podle tiskové mluvčí firmy Kláry Divíškové klienti tyto oblasti často volí pro poznávací zájezdy a zároveň je letní termíny lákají právě díky příjemnějším teplotám. Obvykle jde o dovolené plánované s větším předstihem, letos se to ale mírně změnilo.
„V posledních horkých dnech jsme zaznamenali posun v poptávce směrem k destinacím s celoročně stabilním a snesitelným klimatem, kde se klienti vyhnou extrémním vedrům. Velký zájem je například o ostrovy v Atlantiku, zejména Kanárské ostrovy a Madeiru, často v kombinaci s ostrovem Porto Santo. Nabízejí příjemné teploty bez extrémů a zároveň kombinaci relaxace a aktivního vyžití,“ doplňuje pro Euro.cz Divíšková.
Lákají také zážitky na vodě
Rostoucí trend „coolcation“ potvrzuje rovněž šéf zážitkového portálu Slevomat Tomáš Braverman. Vzhledem k nabídce firmy její zákazníci volí trochu jiné destinace, i oni se ale čím dál více poohlížejí po chladnějších lokalitách. Tuší totiž, že červnové supertropické teploty by se v následujících dnech či týdnech mohly do střední Evropy opět vrátit.
„Předpovědi počasí mluví jasně – čeká nás další vlna veder. Pro Čechy je to po nedávné zkušenosti jednoznačný signál k úniku z rozpálených měst. Třeba o jezera na severu Rakouska stoupl od vyhlášení druhé vlny veder zájem o deset procent. Poptávka vzrostla natolik, že v oblíbenosti dokonce předběhla tradiční Maďarsko,“ hlásí Braverman.
Zájem lidí o teplotně příjemnější lokality je podle něj patrný i u tuzemských dovolených. Místo klasických koupališť totiž Češi ve velkém vyhledávají hotely přímo u jezer nebo se stahují do lesů. „Nejvíce táhnou Beskydy, Špindlerův Mlýn a také polská strana Jizerských hor a Krkonoš, kam zamíří půlka těch, kteří vyrazí do Polska. Vedle zájmu o hory a jezera registrujeme rovněž obrovský zájem o adrenalinové zážitky na vodě, jako je rafting, canyoning nebo wakesurfing,“ uzavírá šéf Slevomat Group.