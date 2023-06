Hudbu nepustí, ale změří vám průtok krve. Unikátní zdravotní sluchátka dokážou předvídat mdloby, závratě nebo mozkovou mlhu

Americká firma STAT Health tento týden představila nové zařízení do uší s názvem STAT. Její unikátní sluchátko automaticky sleduje změny srdeční frekvence, krevního tlaku či průtoku krve, a to v situacích, když se lidé postaví. Takové informace jsou přitom užitečné pro pacienty, kteří trpí závratěmi a mdlobami či mozkovou mlhou. K tomu dochází třeba v důsledku nemocí, jako je dlouhý covid nebo syndrom posturální ortostatické tachykardie (POTS).

Zařízení sice není diagnostické a nenabízí žádnou formu léčby, i přesto ale může sloužit jako zdroj cenných dat. Potvrdil to také generální ředitel STAT Health Daniel Lee, podle něhož sluchátko poskytne pacientům přístup k informacím v reálném čase. To by jim následně mělo pomoci s rozhodnutím, kdy je nutné zdravotní problémy řešit a kdy by je naopak měli brát s nadhledem.

Uživatelé mohou naměřená data sledovat v aplikaci na svém mobilním telefonu a získávat tak informace o tom, jak životní styl ovlivňuje jejich aktuální zdravotní stav. Sluchátko navíc prokázalo, že umí předpovědět mdloby několik minut předtím, než k nim dojde. Což ostatně potvrdila i nezávislá studie zveřejněná v odborném časopisu Journal of the American College of Cardiology. Užitečné pak má být toto nové zařízení i pro doktory.

„U některých pacientů je velmi náročné přijít na to, že je s nimi něco špatně. Doktoři jim pak někdy tvrdí, že problém existuje jen v jejich hlavě, protože zkrátka nemají způsob, jak ho změřit. Nyní jsme ale přišli na metodu, s jejíž pomocí umíme potvrdit, že pacienti mají skutečné problémy,“ řekl serveru CNBC Lee.

Projekt podpořila i armáda

Lee spoluzaložil STAT Health v roce 2020 s Paulem Jinem. Startup sídlící v Bostonu se od té doby rozrostl na 12 zaměstnanců a od investorů zatím získal zhruba 5,1 milionu dolarů (přibližně 112 milionů korun). Kromě samostatného grantového financování ale firma obdržela peníze také od amerického letectva.

Motivací pro vybudování společnosti byl přitom podle Leeho zdravotní stav jeho otce, který kvůli srdečním problémům často omdlévá, což v jednom případě vedlo k pádu, jehož následkem si zlomil šest žeber. „Většinou tuto nevolnost prostě přečká, zároveň ale kvůli tomu není schopen předvídat, kdy skutečně omdlí. A právě to nás inspirovalo, abychom zkusili zjistit, jestli můžeme závažnost daného stavu nějak změřit,“ uvedl podnikatel.

Zařízení už je možné předobjednat

Sluchátko je velmi malé a připevňuje se do horního koutku ucha. Díky tomu zařízení nijak nepřekáží ostatním věcem, jež si lidé do uší dávají, jako jsou třeba klasická hudební sluchátka nebo sluneční brýle. Podle Leeho jej navíc lze nechat zapnuté prakticky nepřetržitě, a to včetně situací, kdy je člověk ve sprše nebo spí.

Zařízení se skládá z optického senzoru, akcelerometru, tlakového senzoru a senzorů teplotních. Jeho baterie vydrží přes tři dny, ale díky malému solárnímu panelu jej někteří uživatelé nebudou muset sundávat téměř nikdy: „Naše sluchátko je pohodlné, stabilní a má dobrou kvalitu signálu, zásluhou čehož bez problémů zvládne sbírat data u většiny běžných denních aktivit.“

Vedení STAT Health se dále nechalo slyšet, že své zařízení bude zatím uživatelům nabízet ve formě předplatného za 50 dolarů měsíčně (asi 1100 korun). Zároveň však plánuje, aby bylo možné náklady pro dlouhodobé předplatitele brzy snížit. Společnost od tohoto týdne přijímá rezervační zálohy ve výši jednoho dolaru za kus, což má lidem zajistit, že se k zařízení dostanou mezi prvními.

„Našim cílem je dát lidem nástroj k měření toho, co pro ně při jejich zdravotních problémech nejlépe funguje. Pokud se to povede, mohli by díky tomu žít po většinu času normálnější život,“ uzavřel Lee.