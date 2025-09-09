„Zelené zlato“ jménem matcha. Svět šílí po japonském čaji, který mizí z pultů a zdražuje na historická maxima

Donedávna byla matcha, která se v Japonsku pije už asi od 12. století, doménou malých čajových obřadů, při nichž si její konzumenti vystačí jen se špetkou prášku. Nicméně díky sociálním sítím, které ji vynesly do role superpotraviny, se stala globálním fenoménem, jež se přidává do výrobků s příchutí zeleného čaje včetně zmrzliny, ovocných nápojů, latté a čokolád. Turisté v Japonsku po ní doslova šílí a producenti nestíhají držet krok s poptávkou. Výsledkem jsou historicky nejvyšší ceny, příděly v obchodech a nervozita mezi farmáři i zpracovateli.
Podle ministerstva financí vyvezlo Japonsko vloni zelený čaj za 36,4 miliardy jenů (více než 500 miliard korun), což je čtyřikrát více než před 10 lety. Celých 44 procent této produkce přitom směřovalo do Spojených států, převážně v podobě prášku, uvádí CNBC.
Nedostatek, příděly a vysoké ceny
Dle dat samotných prodejců zdražila matcha za poslední rok takřka dvojnásobně. Konkrétně organizace Global Japanese Tea Association hlásí, že cena tenchy, z níž se zmíněná matcha vyrábí, poskočila na jarní aukci v Kjótu o 170 procent na 8 235 jenů za kilogram (téměř 116 155 korun). Tím tak došlo hravě k překonání dosavadního rekordu z roku 2016, kdy se jedno kilo této suroviny prodávalo za 4 862 jenů (necelých 68 579 korun).
Jenže ani to dalšímu růstu poptávky nezabránilo, a tak se malé plechovky matchy čím dál hůř shánějí dokonce i v samotném Tokiu. Jednotlivé obchody sice zavádějí na nákup limity, aby zabránily hromadění zásob a odřízly neoficiální překupníky, leč ani to, zdá se, nepomáhá. Zásoby matchy se snižují i proto, že je tento artikl velmi vyhledávaným suvenýrem ze strany turistů, kteří do země vycházejícího slunce přijíždějí. A co se e-shopů týče, mnohé z nich jsou už měsíce vyprodané, za což „vděčí“ především americkým zákazníkům, kteří se takto chtějí předzásobit kvůli očekávaným clům.
Jak velkým fenoménem posledních měsíců matcha je, dokonale dokládá případ tokijského podniku Kaminari Issa. Firma prodává vše od matcha piva až po matcha větrníky, přičemž není neobvyklé, že u ní zákazníci přes e-mail poptávají zásilky i celé jedné tuny matchy najednou. „Jsme rádi, ale nemůžeme prodat víc, než kolik máme,“ říká manažerka Miku Sugawaraová s tím, že její obchod nabízí mletou matchu z úplně první sklizně, kdy jsou čajové lístky nejjemnější a nejkvalitnější. Stejně jako ostatní v oboru se ale obává, že extrémní vlna veder může příští sklizeň poškodit, což vyžene ceny ještě výše.
Matcha boom vs. výrobní limity
Konkurenční boj o dostatek zelené suroviny je natolik silný, že donutil největšího světového prodejce lahvového zeleného čaje Ito En založit novou specializovanou matcha divizi. Firma očekává, že její zahraniční tržby letos vzrostou o více než desetinu. Zároveň se od září chystá vybrané produkty zdražit, a to o 50 až 100 procent.
Gigant Ito En má smlouvy s farmáři na sedm tisíc tun běžného zeleného čaje ročně, ale jen na šest set tun tenchy. Nyní se proto firma snaží přesvědčit zemědělce, aby jí pěstovali více. Jenže ti se obávají, že by boom mohl brzy opadnout.
Další prioritou je rovněž zajištění dostatečného počtu mlýnů na mletí tenchy, což může vyžadovat nové investice. Samotné mletí je totiž velmi pomalé, na 40 gramů matchy padne celá hodina, protože rychlejší proces by zhoršil kvalitu výsledného produktu.
Podle Chitose Nagaové, která provozuje několik vlastních obchodů v Japonsku, Vietnamu a na Filipínách, je jediným řešením vzdělávat zákazníky o různých druzích matchy. Na dobrý šálek dle jejího názoru není nutný prémiový prášek. Jako správná podnikatelka už ale míří dál a tvrdí, že dalším hitem bude hojicha, což je jiný druh čaje s oříškovou chutí a nižším obsahem kofeinu. „Podívejte, dnes už mi zbyl jen jeden,“ uzavírá.