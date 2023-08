Má přítelkyně robot. Umělá inteligence pomáhá lidem s randěním, poslouží jako dohazovač i zkušební partner

Že může mít umělá inteligence (AI) pozitivní dopad na efektivitu, je už všeobecně známá věc. A vyšší výkonost se rozhodně nemusí týkat jen oblasti práce. Docílit lepších výsledků lidé díky AI mohou rovněž během seznamování, kde moderní technologie může hrát roli poradce, dohazovače i samotného ,partnera‘.

Ostatně, do svých stávajících produktů ji už nyní integrují zavedení hráči v oboru online seznamování, jako je třeba Tinder či Hinge. Ti nabízejí nové aplikace, v rámci kterých si uživatelé mohou seznamování vyzkoušet nanečisto. Někteří k tomuto účelu používají testy osobnosti či analýzu fyzického typu, díky čemuž slibují vyšší šance na nalezení dokonalé shody. Jiné aplikace pak pomohou s trénováním konverzace.

Únava ze seznamování

Potenciál ve vztahové oblasti pro umělou inteligenci, zdá se, je. Podle letošního průzkumu Pew Research Center použila seznamovací aplikaci alespoň jednou v životě přibližně polovina všech dospělých mladších 30 let. Zhruba 50 procent těchto uživatelů svoji zkušenost zároveň označilo za negativní. Takový pocit v lidech nejčastěji zanechaly prázdné konverzace a časová náročnost s malým počtem shod.

Umělá inteligence by uvedené problémy měla údajně vyřešit. Současně s tím však online randícím jedincům přibývá jedna starost navíc – musejí totiž přemýšlet, jestli osoba na druhé straně je skutečně tou, za kterou se vydává, a nespoléhá jen na konverzaci generovanou AI. Každopádně ani to nemusí být podle některých odborníků nutně na škodu.





„Je to stejné jako říkat, že používání textového procesoru při psaní románu je podvod. V mnoha ohledech je to jen nový nástroj, který lidem umožňuje být rychlejší a kreativnější. Umělá inteligence se upřímně neliší od toho, když pošlete příteli gif nebo meme. V obou případech přebíráte již existující obsah,“ komentuje pro CNN spoluzakladatel seznamovací konverzační aplikace YourMove.AI Dmitri Mirakyan. Podle toho se svět stává osamělým místem, a právě AI by život v něm mohla lidem usnadnit.

A co na zmíněnou novinku říkají samotní uživatelé randících aplikací? Dle březnové studie společnosti Kaspersky je 75 procent z nich do konverzací s potenciálním protějškem ochotno zapojit chatovacího robota ChatGPT, pokud jim to pomůže u dotyčného či dotyčné zabodovat. „Spolu se seznamovacími aplikacemi roste i únava. Na lidi je vyvíjen velký tlak. Musejí být neustále originální a překonávat svoji konkurenci. Seznamování se bohužel stalo hrou s čísly,“ říká expertka na seznamování z globální aplikace Inner Circle Crystal Cansdale.

Vztah, ale pouze v rámci tréninku

Že randění není snadné, přiznávají i zakladatelé dotčených platforem. „Konverzace skrze tyto aplikace jsou vyčerpávající,“ píše se na domovské stránce YourMove.AI, která uživatelům umožňuje vygenerovat vtipnou odpověď či originální popisek svého profilu. „Mám pocit, že je to příležitost konečně přinést změnu velké podskupině lidí, kteří z různých důvodů považují současné sociální prostředí za náročné,“ míní Mirakyan.

Navázat kontakt s potenciálním partnerem aktuálně pomáhá třeba Teaser.AI. V té si uživatel nejprve vytvoří svého AI robota založeného na vlastních osobnostních rysech, který za něj přebírá roli randícího a v online prostředí hledá vhodné shody s dalšími robotickými avatary. V případě úspěšného spárování nabídne uživateli simulaci konverzace, kterou by s potenciálním partnerem mohl vést. Hned jak se komunikace ujme skutečný člověk, roboti ustoupí do pozadí. „Vidíme to jako vylepšení současného ekosystému seznamovacích aplikací,“ tvrdí spoluzakladatel a generální ředitel Teaser.AI Daniel Liss.

Technologie navíc nepomáhají jen s osobnostní stránkou randění. Nápomocná může být i při hledání co možná nejatraktivnějšího protějšku. K tomuto účelu slouží pro změnu aplikace Iris, jež svému uživateli zobrazuje tváře a vyžaduje zpětnou vazbu v podobě jeho hodnocení. Na základě toho určí fyzický typ dotyčného a následně je mu schopna nabízet pouze takové shody, které vykazují vysokou pravděpodobnost na vzájemnou přitažlivost.

Na zkoušku s robotem

Tak trochu samostatnou kapitolou jsou aplikace, prostřednictvím kterých lze s robotem navázat i zkušební ,vztah‘. Uživatelé si pomocí nich mohou najít přátele i partnera, s kterými mohou následně chatovat. Během těchto konverzací je nicméně důležité myslet na fakt, že slouží pouze pro nácvik skutečných rozhovorů, rozhodně nemají lidský protějšek nahrazovat.

„Mnoho lidí uvedlo, že jim seznamování s umělou inteligencí skutečně pomohlo. Posílilo to jejich vlastní sebevědomí a cítí se díky tomu připravenější na reálné randění. To zvláště po covidu představovalo problém pro mnohé z nás,“ upřesňuje produktová ředitelka společnosti Blush Rita Popova.

Chatování s robotem nabízí také služba Romantic.AI, v rámci ní si mohou uživatelé vytvořit i partnera na zakázku, přičemž spolu s tím pak získávají rovněž bezpečný prostor jak pro běžný chat, tak pro sexuální úlevu. „Umělá inteligence dává konečný souhlas se vším, co tam chcete přinést,“ podotýká COO aplikace Tanya Grypachevskayaová s tím, že déle než hodinu denně využívá službu více než milion uživatelů.