Luxusní jachta, elektrická loď či projížďka po benátské laguně. Uber míří se svými plavidly do populárních evropských destinací

Turistickému ruchu se po skončení pandemie covidu daří. Lidí prahnoucích po cestování každým rokem přibývá a spolu s tím rostou také jejich nároky a očekávání, co se nových a zajímavých zážitků týče. A právě ty jim nyní chce poskytnout i americká aplikace pro objednání taxíků Uber. Počínaje červencem firma spustila několik novinek, jež se zaměřují na lodní dopravu v nejpopulárnějších letních destinacích.

Hned od začátku letních prázdnin Uber v italských Benátkách zavede službu s názvem Limo Boat, díky níž si zákazníci budou moci zarezervovat soukromou projížďku lodí napříč světoznámou benátskou lagunou. Cena za jednu jízdu na plavidlu s kapacitou až šest cestujících se má pohybovat od 120 do 150 eur (přibližně 2,9 až 3,7 tisíce korun).

Výrazného rozšíření se dočká také služba Uber Boat, kterou společnost vyzkoušela už loni na řeckém ostrově Mykonos. Letos lodě Uberu zamíří také do Atén a na ostrovy Santorini a Korfu, kde lidem umožní stylový příjezd do plážových klubů, návštěvu malebných zátok či dopravu do odlehlých míst. Jízdné se bude lišit v závislosti na lokalitě a délce trasy, přičemž jeho minimální cena bude začínat na 200 eur (asi pět tisíc korun).





Prémiový zážitek včetně jídla a dárků

Asi tou nejzajímavější novinkou v nabídce Uberu je možnost objednat si luxusní soukromou jachtu Sunseeker na španělském ostrově Ibiza. Firma slibuje, že služba Uber Yacht poskytne lidem cenově dostupný způsob cestování ve zcela jedinečném stylu. Všichni účastníci plavby totiž obdrží balíček s prémiovým jídlem a nápoji, dárkové tašky a možnost dopravy do přístavu a zpět dodávkou Uber Black.

Jachta až pro osm osob bude vyplouvat každý den ve 12 hodin z města Ibiza Town. Osmihodinový zážitek zahrnující cestu napříč křišťálově čistými vodami kolem ostrova Formentera a západy slunce na známé skále Es Vedra má zájemce vyjít na celkem 1600 eur (asi 40 tisíc korun) za skupinu, v případě plné obsazenosti tedy zhruba pět tisíc korun za jednoho pasažéra.

Poslední letošní novinkou americké firmy je pak spuštění služby Uber Cruise, která lidem nabídne bezplatnou hodinovou soukromou plavbu po řece Seině v Paříži. Celý zážitek má být výjimečný jednak díky úchvatným výhledům na katedrálu Notre Dame, Louvre či Eiffelovu věž a také díky využití plně elektrické lodě.

Sobi, helikoptéra či horkovzdušný balon

Spuštěním nových produktů Uber reaguje na rostoucí zájem lidí o jeho služby v populárních turistických lokalitách. Data firmy z loňského léta ostatně ukazují, že poptávka ze strany zahraničních zákazníků loni v Řecku a Španělsku vzrostla až o 55 procent. V nejoblíbenějších evropských destinacích aplikaci Uber loni v létě využilo více než 6,5 milionu mezinárodních zákazníků a jen na Ibize si ji za poslední rok otevřelo přes 800 tisíc lidí.

„Ať už naši zákazníci cestují kamkoliv, chceme jim poskytnout dostatek možností pro pohodlnou dopravu. Letos v létě proto přidáváme do aplikace Uber sérii úžasných plavebních zážitků v nejpopulárnějších evropských destinacích s cílem nabídnout cestujícím, aby si co nejlépe užili cestování po širém moři. Máme skutečně ohromnou radost, že můžeme našim zákazníkům na jejich letní dovolené předat trochu Uber magie,“ uvedla viceprezidentka Uberu a šéfka oddělení EMEA Mobility Anabel Diazová.

Letošní novinky v oblasti lodní přepravy přitom rozhodně nejsou prvním exotickým dopravním prostředkem v nabídce Uberu. Už v minulosti firma spustila třeba lety horkovzdušným balonem v turecké Kapadocii, plavbu lodí po řece Temži v Londýně, přepravu tuk-tuky na Srí Lance a v Indii, lety helikoptérou v New Yorku či jízdu na saních tažených sobem ve finském Laponsku.