Místo pár budov rovnou celý ostrov. V Abú Dhabí vzniká unikátní rezidenční projekt, který sází na kombinaci luxusu a zdravého životního stylu

Ideální místo pro život? Pro každého něco jiného. Ve Spojených arabských emirátech jsou přesvědčeni, že klíčem ke spokojenosti je především zdravý životní styl. Nehodlají kvůli tomu ale stavět pár nových budov, namísto toho se rozhodli zajít o pořádný kus cesty dál a jeho vyznavačům vyčlenit rovnou celý ostrov. Poblíž Abú Dhabí tak do roku 2029 vznikne unikátní developerský projekt jménem Fahid Island o rozloze 2,7 milionu metrů čtverečních s celkem šesti tisíci domy a byty, jejichž hlavním cílem je přispět ke zlepšení fyzické a duševní pohody svých rezidentů.
Za záměrem stojí společnost Aldar Development, vlastněná místní vládou. Celková hodnota projektu pak byla vyčíslena na částku 40 miliard dirhamů (asi 230 miliard korun). „Snažili jsme se zajistit, aby každé jednotlivé designové a komerční rozhodnutí vždy zohledňovalo i principy wellness. Chtěli jsme totiž dosáhnout toho, aby se lidé na ostrově cítili dobře a aby tento pocit podporovalo také celé okolní prostředí,“ cituje server CNN viceprezidentku zmíněné firmy Emma McCreery Breenovou.
Pěšky na nákupy i do školy
Koncept wellness architektury, která má aktivně podporovat fyzickou, emocionální a kognitivní pohodu lidí, rozhodně není ničím novým. Architekti se jím zabývají už delší dobu, protože výzkumy ukázaly, že prostředí, v němž žijeme, má na náš život zcela zásadní vliv. Což ostatně potvrdila třeba i nedávná studie MIT, podle níž fyzické a duševní zdraví pozitivně ovlivňuje mimo jiné přítomnost parků, kvalitní občanská vybavenost a také to, jak snadno se dá v dané čtvrti pohybovat pěšky.
Developeři stojící za výstavbou na ostrově Fahid se podobnými doporučeními inspirovali, takže středobodem projektu je desetikilometrový, centrálně umístěný park Berm. Ten má sloužit coby jakýsi „fitness a wellness koridor“, v němž obyvatelé kromě míst k odpočinku najdou rovněž běžecké dráhy a tři cyklostezky.
To hlavní ale pochopitelně představují domy a byty. Podél 11kilometrového pobřeží ostrova by měly vzniknout celkem tři rezidenční komplexy, v nichž zájemci najdou skromnější apartmány i velmi luxusní vily. Ceny bytů začínají na 1,9 milionu emirátských dirhamů (asi 10,9 milionu korun), u prémiových rezidencí se ale mohou vyšplhat až na 7,6 milionu (přibližně 43,8 milionu korun).
Obyvatelé ostrova budou mít samozřejmě přístup také k řadě služeb, od nákupního bulváru přes plážové kluby až po centra vodních sportů. Všechny tyto podniky přitom mají být přístupné prostřednictvím 15kilometrové sítě chodníků, jež bude z více než 70 procent ve stínu, což má rezidenty povzbudit k častější chůzi. Pěšky se ostatně mají dostávat do školy i studenti britské King's College School Wimbledon, která na ostrově otevře svoji vlastní pobočku.
Projekt získal zdravotní certifikaci
Že to developeři z Aldaru se zdravým životním stylem myslí vážně, dokazuje i akreditace z programu Fitwel, kterou Fahid Island získal jako vůbec první ostrov na světě. Program byl vyvinut americkým Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí a Úřadem pro všeobecné služby, přičemž jeho smyslem je hodnotit nové stavby na základě jejich dopadu na zdraví obyvatel. Emirátský projekt díky úspěchu v kategoriích, jako je fyzická aktivita, zdravé stravování, duševní zdraví a pohoda či snižování morbidity, získal od obou autorit maximální tříhvězdičkové hodnocení.
„Ostrov Fahid ukazuje celému světu, že zdraví lze záměrně začlenit do developerských projektů už od samého začátku. Díky tomu lze vytvářet místa, která nejen krásně vypadají, ale jsou také optimalizována pro to, aby v nich lidé prosperovali po celé generace,“ uvádí Joanna Franková, generální ředitelka Centra pro aktivní design.
A podobný názor zastává i Breenová z Aldaru: „Lidé si myslí, že wellness je to, když do budovy umístíte posilovnu, lázně, nebo místo pro uspořádání kurzů jógy. Tak to ale není. Podle nás jde hlavně o navrhování prostředí takovým způsobem, aby v něm lidé mohli žít zdravěji a aby se v něm cítili co možná nejlépe, ať už to pro ně znamená cokoli.“