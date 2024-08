Low cost cestovatelé radí: Nepotřebné služby oželte a plánujte včas. Levná letenka neznamená i levnou dovolenou

Jestli pandemie v lidech napříč světem něco podpořila, tak je to bezesporu touha cestovat. Plány mnohých nadšenců však často brzdí finance. A tak zatímco někteří kvůli vysokým cenám dovolenou raději zcela oželí, jiní na jeden týden u moře šetří i po celý rok.

Vyrazit do zahraničí přitom může vyjít levněji než prodloužený víkend v Česku. Stačí dodržovat zásady low cost cestování, tedy takového cestování, v rámci kterého se pro jedinečné zážitky jsou lidé ochotní sem tam i uskromnit. Na to, jak při cestách do zahraničí co nejvíce ušetřit, jsme se ptali těch nejpovolanějších. Tedy cestovatelů, kteří mají s low cost cestováním dlouholeté zkušenosti.

Chybu dle nich Češi často dělají už v počáteční fázi celého procesu, kdy nákup letenky a plánování dovolené odkládají. „Že jsou letenky na poslední chvíli nejlevnější, je mýtus. Až na pár extrémních výjimek. Poslední místa se aerolinky naopak snaží prodat, co nejdráže to jde. Využívají poptávky ze strany lidí, kteří do té destinace opravdu potřebují a většinou nemají jinou alternativu,“ přibližuje pro Euro.cz Jiří Spolek, spoluzakladatel cestovatelského portálu s akčními letenkami Zaletsi.cz.

Výhodná koupě? Jen na první pohled

Ideální nákup pro letenku je dle Spolka dva až tři měsíce dopředu, někdy i déle. Stejné časové rozpětí pak doporučuje i cestovatelská dvojice, která se na internetu prezentuje jako Kája a Filip z @levneposvete. „V případě exotiky lze letenky kupovat klidně i rok dopředu – to je doba, kdy je low cost aerolinky prodávají za dobré ceny a zároveň se dají sehnat cenově dostupná ubytování,“ komentuje pro redakci Kája, která si nepřeje uvádět celé jméno.





Na druhou stranu nutno podotknout, že co se na první pohled jeví jako levné, za dobrou cenu nakonec vůbec být nemusí. Přesně to se za 10 let cestování naučil Jan Brunato, který je na sociálních sítích známý jako lowkosťák a se svými sledujícími sdílí tipy na levné dovolené. Zbrklé nakupování levných letenek či levného ubytování se dle něj může velice prodražit. Základem je tedy zkontrolovat hned dva faktory.

„Zaprvé, předem si zjistit, kolik stojí doprava z letiště do centra a naopak. U extrémně levných letenek za dvě nebo tři stovky se totiž stává, že cesta z letiště vyjde i na šest set až osm set korun. Druhým faktorem je pak ubytování,“ vypráví s tím, že to může být záludné převážně v hlavní sezóně. Jako příklad následně uvádí dovolenou na Mallorce, kdy ubytování kvůli velké poptávce může vyjít na několikanásobně více, než by stálo mimo sezónu.

„Třeba minulý rok sdílelo několik stránek zpáteční letenky z Prahy na Mallorcu za pětistovku. Skvělá cena. Jenže se to dělo v srpnu, kdy nejlevnější ubytování na týden stálo 23 tisíc. Navíc mělo nízké hodnocení,“ prozrazuje a následně doplňuje, že mu psalo mnoho lidí, kteří zakoupené letenky nakonec vůbec nevyužili.

Zároveň Brunato upozorňuje, že u nejlevnějšího noclehu může cena poskočit také kvůli velké vzdálenosti od centra. V některých destinacích se tak rozpočet na dovolenou automaticky navyšuje o dopravu po městě či poplatky za půjčení auta.

Že levná letenka neznamená nutně i levnou dovolenou, pak potvrzuje také Kája. „Například letenky do Londýna se dají běžně sehnat za 500 korun, ale za víkend tam člověk za ubytování, jídlo, dopravu a pár atrakcí velmi snadno utratí i 15 tisíc,“ říká a jako levnější alternativu zmiňuje makedonský Ohrid, kam se letenky dají běžně sehnat rovněž za 500 korun, přičemž zůstane-li tam dotyčný po stejné časové období jako v Londýně, za vše podstatné zaplatí jen další tři tisíce.

Lodní kufr nechte doma

Co jde s low cost cestováním ruku v ruce, je dle Spolka jednoznačně cestování nalehko – typicky pouze s příručním zavazadlem, či ještě lépe s malým batohem. Standardní kabinové zavazadlo letecké společnosti z ceny letenky totiž zpravidla odstranily a za jeho odbavení si tak člověk musí připlatit. Stejně jako za spoustu dalších „služeb“.

„Aerolinky mění byznys. A cena letenky už není to, na čem primárně vydělávají. Jsou to právě ony dodatečné služby jako velká příruční zavazadla, odbavení či společný seating. Velké aerolinky jako Ryanair a Wizz Air během evropských letů schválně rozsazují cestující, aby si za místa vedle sebe připlatili,“ upozorňuje.

Následně dodává, že když už si člověk za tyto služby z nějakého důvodu připlatit chce, měl by tak učinit rovnou, a to v rámci nákupu letenky. „Dodatečné služby fungují podobně dynamicky jako letenky – s blížícím se odletem a zaplňujícím se letadlem jejich cena roste,“ míní Spolek.

S datem odletu pak souvisí i další „trik“. Dle Káji z @levneposvete, která se cestováním na vlastní pěst zabývá už osm let, by se zájemci o low cost dovolenou neměli vázat na jeden konkrétní termín, ale ideálně být co nejvíce flexibilní. Otevření by rovněž měli být odletům ze sousedních zemí, třeba z letiště ve Vídni či Vratislavi (Wroclawi), kam se dá z Česka dopravit autobusem. „Například z Vídně se dá letět takřka kamkoli a za zlomek ceny,“ konstatuje Kája s tím, že ve srovnání s rakouskou metropolí je počet nízkonákladových přímých letů z Prahy jen omezený.

Dovolená s cestovkou? Ano, ale…

Tím náš seznam zásad nekončí. Pokud dotyčný nechce platit „zbytečné“ poplatky, měl by rovněž upustit od nutnosti cestovat s cestovní kanceláří. „Své benefity samozřejmě mají, stejně tak i svoji klientelu, ale pokud chce člověk ušetřit, tímto způsobem to nepůjde. Provize, které jim lidé zaplatí, jsou opravdu velké. Já jsem například zkoušela plánovat dovolenou na Zanzibaru pro dvě osoby a bez cestovní kanceláře jsem se dostala i o 80 tisíc níž,“ poodhaluje Kája, která není fanouškem ani last minute zájezdů.

Stejně tak by lidem nedoporučovala nákup letenek na stránkách přeprodejců, kdy může člověk ztratit nárok na kompenzaci zrušeného letu, či obecně nákup letenek, které nejsou v rámci jedné rezervace – dotyčný je tedy pořizuje zvlášť. Zde nevýhodu představují třeba nekryté přestupy. Problém může nastat v momentě, kdy je jeden z letů zrušen, protože v takovém případě člověk přijde také o peníze za let navazující, a to bez nároku na jejich vrácení. Za velkou chybu pak Kája považuje rovněž cestování v hlavní sezóně, kdy je všechno nejen dražší, ale také plné turistů.

V neposlední řadě lze dle ní ušetřit také na jídle, které si lidé na dovolené zajistí sami namísto toho, aby se spoléhali na hotelové služby s nezanedbatelným příplatkem. „Když si vezmeme třeba Milán, v celém městě je spousta malých krásných kaváren a pekáren se skvělou kávou, kde si člověk dá jídlo i kávu za dvě eura. Může mít svobodu v tom, kam chce jít, co si zrovna dá a zároveň nemusí jíst každý den jeden a ten samý bufet,“ míní s dodatkem, že to samé až na výjimky platí i pro polopenze a all-inclusive.

„Běžný člověk si stěží dovolí jednu dovolenou za rok, přičemž má pocit, že když na ni tak dlouho šetřil, musí na ní utratit majlant. My se na dovolené raději uskromníme a za cenu jedné tak můžeme absolvovat i čtyři,“ uzavírá Kája, která na low cost cestování vyzdvihuje také fakt, že si z něj odnáší autentické zážitky.