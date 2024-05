Letní sezóna ve znamení nových leteckých spojení. Česká letiště letos očekávají nárůst počtu odbavených cestujících

Jedním z typických znaků nastávajícího léta je i to, že spousta Čechů již má o svých plánech na zahraniční dovolenou u moře víceméně jasno. A ačkoliv se někteří z nás vydají do plážových destinací vlastním autem, velká část lidí využívá služeb cestovních kanceláří, jež své klienty do vzdálenějších zemí většinou přepravují letecky.

Dobrou zprávou je, že kromě největšího vzdušného přístavu v Česku, kterým je samozřejmě pražské Letiště Václava Havla, cestovky stále častěji nabízí i odlety z tuzemských regionálních letišť – tedy z Brna, Ostravy, Karlových Varů, Pardubic a Českých Budějovic. Všechna zmíněná letiště přitom letos hlásí meziroční nárůst počtu destinací, což by se mohlo projevit také v nárůstu počtu odbavených cestujících.

Širokou škálu přímých letů má nově v nabídce například konkrétně ostravské letiště Leoše Janáčka. „Cestující se mohou během letní sezóny vydat do celkem 29 destinací, z toho bude 11 novinek. Jedná se třeba o lety do španělské Málagy s Ryanairem nebo do Podgorice v Černé Hoře s Air Montenegro. Společnost Smartwings pak bude nově létat do Lamezia Terme v Itálii, albánské Tirany, na Kanárské ostrovy, do Enfidhy v Tunisku, egyptské Marsa Matruh, do tureckého Dalamánu, Murcie ve Španělsku nebo na Thassos a do Chanie v Řecku,“ uvedla pro Euro.cz vedoucí sekce marketingu a PR ostravského letiště Kateřina Pustějovská.

Velký počet nově nabízených destinací značí, že cestovní kanceláře tomuto vzdušnému hubu skutečně věří. Dá se proto předpokládat, že zde opět výrazně vzroste počet odbavených cestujících, který loni dosáhl necelých 343 tisíc. Podle Pustějovské má být letošní sezóna skutečně rekordní, přičemž branami letiště by mělo projít více než 400 tisíc pasažérů.





Z Brna třeba až na Mauricius

Slibná očekávání má od letošní sezóny také letiště v Brně. To nabídne lidem celkem 33 destinací včetně čtyř novinek oproti loňskému roku. „Cestující budou moci využít dvou pravidelných linek do londýnského Stanstedu a italského Bergama. Mezi úplné novinky patří například egyptské letovisko Marsa Matrouh, turecký Dalamán či Larnaca na Kypru. V zimě pak přibude novinka z řad exotiky, a to Mauricius,“ sdělila za brněnské letiště PR konzultantka Karolina Gnědin.

Změn každopádně doznalo i samotné brněnské letiště: „Letos jsme investovali například do parkoviště. Kapacitně jsme ho rozšířili a dále se zaměřili na úpravu organizace dopravy pro snadnější průjezd a orientaci. Posílili jsme závorový systém formou navýšení počtu vjezdů a výjezdů z parkoviště a dále navrhli nový navigační systém formou rozzónování.“ Kromě toho v moravské metropoli investovali do rozšíření střední stojánky, modernizace technického vybavení pro odbavení letadel či nakladače kontejnerů pro cargo přepravu.

Vloni brněnské letiště přepravilo rekordních 686 tisíc cestujících, což bylo meziročně zhruba o 200 tisíc více. Dosáhnout dalšího navýšení tak bude složitější, ale mohlo by se to povést. „Věříme tomu, že chuť cestovat lidi neopustila, a doufáme, že letošní sezóna bude přinejmenším stejně nabitá jako ta předchozí,“ vysvětlila Gnědin.

Místo Ruska nové chartery

Velmi dobrou sezónu letos vyhlížejí rovněž na letišti v Karlových Varech. To bylo dříve orientované především na pravidelné linky do Ruska, ty ale kvůli agresi, které se dopouští na sousední Ukrajině, skončily. Letiště se tedy začalo soustředit především na zřízení charterových spojení k moři.

„V letní sezóně 2024 nabídneme cestujícím jedenáct linek do sedmi destinací. Jedná se o deset charterů cestovních kanceláří a jednu pravidelnou linku do Tel Avivu,“ zmínila jednatelka letiště Alice Justina Undus. Přímé linky budou z Karlových Varů směřovat třeba na oblíbené řecké ostrovy, do Bulharska, Tuniska či Turecka. Počet nových spojení je každopádně velkým úspěchem, protože ještě loni letiště obsluhovalo pouze tři charterové linky. Vedení očekává, že letos tamním terminálem projde zhruba 40 tisíc lidí, což bude oproti loňsku přibližně čtyřnásobný počet.

Na pardubickém letišti můžou pasažéři v letní sezóně využít přímých letů směřujících do 17 různých destinací. Vedle pravidelných linek do španělských měst Alicante a Girona provozovaných společností Ryanair se jedná o chartery obsluhované především aerolinkami Smartwings, které zamíří třeba do Egypta, Turecka, Tuniska, Bulharska či Řecka. I pardubické letiště si přitom oproti loňsku polepší hned o pět destinací.

Nováček nabídne šest destinací

Nejmladší české mezinárodní letiště, které svůj provoz spustilo teprve během loňského léta, se nachází v Českých Budějovicích. Zatímco v roce 2023 z něj cestující mohli vyrazit do tří destinací, letos se jejich počet zvýší na dvojnásobek. K řeckým ostrovům a Turecku nově přibude Mallorca, Bulharsko a Tunisko.

„Předpokládáme, že v tomto roce odbavíme na odletu a příletu 70 až 80 tisíc cestujících a dosáhneme více jak 400 pohybů letadel. Jedná se o skutečně skokovou změnu, jelikož loni jsme odbavili 10 tisíc cestujících při 56 pohybech letadel,“ podotkla vedoucí oddělení vnějších vztahů českobudějovického letiště Šárka Glaserová.

Podle ní se zároveň pasažéři letos mohou těšit na rozšířenou nabídku služeb. Na letišti přibyde třeba obchod COOP Jednota Kaplice, který bude nabízet balené potraviny, drogerii, léky, tiskoviny, drobnou elektroniku a další cestovatelské nezbytnosti. Pestřejší nabídku má zajistit také rozšíření gastroprovozu ve veřejné části terminálu.

V Praze očekávají výrazný nárůst

Ačkoliv regionální vzdušné přístavy letos shodně očekávají velmi úspěšnou sezónu, tahounem tuzemské letecké dopravy samozřejmě i nadále zůstane pražské Letiště Václava Havla. To letos nabídne přímé spojení do celkem 176 destinací, což představuje mírný nárůst oproti loňskému roku, kdy letiště odbavilo 13,8 milionu cestujících.

„Nově se z Letiště Václava Havla Praha bude létat do Astany, Tallinnu, Florencie nebo Verony. Přibydou také nová spojení do oblíbených dovolenkových destinací, jako je Brindisi, Izmir, La Palma a Ponta Delgada. V posledních dnech se pak na seznam nových linek přidala rovněž Káhira, Tbilisi a dálkové spojení do Pekingu,“ řekla tisková mluvčí pražského letiště Klára Divíšková.

Tuzemští cestovatelé mají podle ní největší zájem o klasické dovolenkové lokality v Egyptě, Španělsku, Turecku, Bulharsku a také v Itálii. Z konkrétních destinací vede Londýn s až 93 lety týdně. Do turecké Antalye míří 59 spojení týdně a do Paříže si pak cestující mohou vybrat až z 57 letů. Na těchto a mnoha dalších linkách přitom oproti loňskému roku došlo k navýšení frekvence letů. A i díky tomu pražské letiště očekává, že se letos počet odbavených cestujících výrazně zvýší.

„Předpokládáme, že za celý rok odbavíme přes 16 milionu cestujících. Kvůli válce na Ukrajině stále chybí přes jeden a půl milionu cestujících a šestnáct destinací z Ruské federace, Ukrajiny a Běloruska, které aktuálně nejsou provozované. Po jejich odečtení jsme prakticky na 100 procentech dosud rekordního roku 2019,“ uzavřela Divíšková.