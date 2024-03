Letecká společnost Smartwings spustí v květnu novou pravidelnou linku z Prahy do tureckého Izmiru

Aerolinky Smartwings opět rozšiřují seznam destinací, které budou v letošní hlavní sezóně dostupné přímými lety z Letiště Václava Havla. Už 30. května tak společnost zahájí pravidelné spojení mezi Prahou a tureckým Izmirem. Lety do města ležícího na pobřeží Egejského moře mají být cestujícím k dispozici dvakrát týdně, v pondělí a ve čtvrtek.





Let QS1198 bude odlétat z Letiště Václava Havla Praha vždy v 19:00 s příletem do Izmiru ve 22:35 místního času. Pro zpáteční let QS1199 počítá letový řád s odletem v 23:25 místního času a na Letišti Václava Havla letadlo přistane v 01:10 po půlnoci následujícího dne. Linka bude obsluhována letadlem Boeing 737 s kapacitou 189 míst.





Na trase mezi Prahou a třetím největším tureckým městem přitom Smartwings budou mít konkurenci. Od 5. června do 29. září nabídne přímé spojení také aerolinka SunExpress, která chce rovněž létat dvakrát týdně.

Nová linka do Izmiru bude už 74. přímou destinací z českých letišť, kterou Smartwings nabídne během letního letového řádu. K dalším letošním novinkám této aerolinky patří již oznámená spojení do řeckých Atén, italského Brindisi, La Palmy na Kanárských ostrovech či do Ponty Delgady na Azorech. I díky těmto linkám by měla celková kapacita Smartwings vzrůst v porovnání s loňskou letní sezónou o zhruba 16 procent.