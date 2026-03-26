Méně sedadel, zato s vyššími výdělky. Ekonomická třída v letadlech se postupně zmenšuje ve prospěch tříd prémiových

Pokud dnes letecké společnosti modernizují svá dopravní letadla nebo kupují nová, oproti minulosti často požadují jednu velkou změnu – větší podíl prémiových sedadel. Může za to především fakt, že zájem o luxusnější cestování v posledních letech roste, což dokazují i nejnovější data Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA).
„Mezinárodní cestování byznys a první třídou vzrostlo v roce 2024 o 11,8 procenta, což překonalo růst globálního cestování ekonomickou třídou. Celkový počet mezinárodních cestujících v prémiových třídách činil v roce 2024 116,9 milionu lidí, což představuje asi šest procent celkového počtu mezinárodních cestujících,“ uvedla IATA v tiskové zprávě.
Podle stejných dat zůstala největším trhem pro mezinárodní prémiové cestování Evropa s 39,3 miliony pasažérů ročně. Na starém kontinentu letělo „byznysem“ či první třídou meziročně o 8,1 procenta lidí více, zatímco nárůst počtu cestujících v ekonomické třídě byl za stejnou dobu jen 5,1procentní.
Kromě údajů IATA potvrzují vyšší poptávku po prémiových třídách i kroky a vyjádření velkých aerolinek. Německá Lufthansa postupně investuje do modernizace a zlepšení sedadel v byznysu a první třídě, švýcarský Swiss zavedl premium economy do letounů Boeing 777, zatímco KLM už v novějších dálkových strojích běžně nabízí kombinaci byznysu, premium economy a standardní ekonomické třídy. Vedení celé skupiny Air France-KLM pak zároveň před měsícem oznámilo, že za růstem jejích tržeb v posledním čtvrtletí loňského roku stály právě prémiové třídy.
Vyšší třídy dotují tu ekonomickou
Čistě z podnikatelského hlediska je pro aerolinky větší zájem lidí o přepychovější formy cestování samozřejmě skvělou zprávou. Podle listu The Wall Street Journal (WSJ) jsou totiž například sedadla v premium economy nejméně dvakrát dražší než sedačky v běžné ekonomické třídě, ačkoliv v letadle zabírají jen o trochu víc místa.
Důležitý je rovněž fakt, že nabídka jednotlivých tříd je díky premium economy či economy plus v dnešní době už celkem široká, takže uspokojí různě náročné klienty. Aerolinkám navíc prodej letenek ve vyšších třídách pomáhá dotovat místa v třídě ekonomické, která pak můžou být konkurenceschopnější vůči cenám nízkonákladových dopravců.
„Přepracované uspořádání sedadel v letadle leteckým společnostem poskytuje komplexní systém pro navýšení příjmů, který se dokáže dobře přizpůsobit různým druhům spotřebitelského chování. Zároveň ale dochází i k tomu, že se zmenšuje standardní ekonomická třída,“ uvedli analytici z datové firmy Visual Approach Analytics.
Většina sedadel už bude prémiová
Kromě Evropy je vyšší zájem o prémiové třídy, a s ním spojený úbytek sedadel v třídě ekonomické, patrný také ve Spojených státech. Od ledna 2020 v zemi vzrostl počet sedadel v business a first class na vnitrostátních letech o 27 procent, zatímco počet „ekonomických sedaček“ se za stejné období zvýšil pouze o desetinu.
Třeba aerolinka Delta Air Lines si nedávno objednala nejméně 30 letadel Boeing 787–10 Dreamliner pro dálkové a mezinárodní lety, kde budou prémiové třídy větší než u předchozí generace letounů. Na druhou stranu platí, že už nyní dodávané stroje A330–900neo a Airbus A350–900 mají u Delty vysoký poměr prémiových sedadel, který v průměru dosahuje až 40 procent.
Ještě optimističtější je konkurenční aerolinka United. Ta se chystá uvést na trh novou verzi Boeingu 787–9 Dreamliner s vylepšeným interiérem, což v praxi znamená, že naopak jen asi 40 procent sedadel bude ve standardní ekonomické třídě, zatímco zbytek připadne na byznys, premium economy a economy plus.
„Když jsem před 28 lety začínal v oboru letectví, šlo jen o to dostat se z bodu A do bodu B. V posledních letech je ale tento obor podstatně složitější, za čímž stojí právě i rozvoj prémiových tříd,“ podotkl Nat Pieper, obchodní ředitel dopravce American Airlines, který zavedl sedadla premium economy na vnitrostátních letech už v roce 2016 a dnes je společností, jež nabízí poměrově nejvíc luxusních sedaček napříč celým tamním trhem.