Méně sedadel, zato s vyššími výdělky. Ekonomická třída v letadlech se postupně zmenšuje ve prospěch tříd prémiových

Byznys
Jan Boháč
Dnes
Čím dál více cestujících je ochotno si připlácet za kvalitnější zážitek na palubě letadla. Aerolinky na tyto trendy reagují, a to tak, že ubírají počet míst v klasické ekonomické třídě a místo nich navyšují kapacitu tříd ostatních. Luxusnější sedadla totiž dopravcům zcela logicky přinášejí i výrazně vyšší zisk.

Pokud dnes letecké společnosti modernizují svá dopravní letadla nebo kupují nová, oproti minulosti často požadují jednu velkou změnu – větší podíl prémiových sedadel. Může za to především fakt, že zájem o luxusnější cestování v posledních letech roste, což dokazují i nejnovější data Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA).

„Mezinárodní cestování byznys a první třídou vzrostlo v roce 2024 o 11,8 procenta, což překonalo růst globálního cestování ekonomickou třídou. Celkový počet mezinárodních cestujících v prémiových třídách činil v roce 2024 116,9 milionu lidí, což představuje asi šest procent celkového počtu mezinárodních cestujících,“ uvedla IATA v tiskové zprávě.

Podle stejných dat zůstala největším trhem pro mezinárodní prémiové cestování Evropa s 39,3 miliony pasažérů ročně. Na starém kontinentu letělo byznysem či první třídou meziročně o 8,1 procenta lidí více, zatímco nárůst počtu cestujících v ekonomické třídě byl za stejnou dobu jen 5,1procentní.

Kromě údajů IATA potvrzují vyšší poptávku po prémiových třídách i kroky a vyjádření velkých aerolinek. Německá Lufthansa postupně investuje do modernizace a zlepšení sedadel v byznysu a první třídě, švýcarský Swiss zavedl premium economy do letounů Boeing 777, zatímco KLM už v novějších dálkových strojích běžně nabízí kombinaci byznysu, premium economy a standardní ekonomické třídy. Vedení celé skupiny Air France-KLM pak zároveň před měsícem oznámilo, že za růstem jejích tržeb v posledním čtvrtletí loňského roku stály právě prémiové třídy.

Vyšší třídy dotují tu ekonomickou

Čistě z podnikatelského hlediska je pro aerolinky větší zájem lidí o přepychovější formy cestování samozřejmě skvělou zprávou. Podle listu The Wall Street Journal (WSJ) jsou totiž například sedadla v premium economy nejméně dvakrát dražší než sedačky v běžné ekonomické třídě, ačkoliv v letadle zabírají jen o trochu víc místa.

Důležitý je rovněž fakt, že nabídka jednotlivých tříd je díky premium economy či economy plus v dnešní době už celkem široká, takže uspokojí různě náročné klienty. Aerolinkám navíc prodej letenek ve vyšších třídách pomáhá dotovat místa v třídě ekonomické, která pak můžou být konkurenceschopnější vůči cenám nízkonákladových dopravců.

„Přepracované uspořádání sedadel v letadle leteckým společnostem poskytuje komplexní systém pro navýšení příjmů, který se dokáže dobře přizpůsobit různým druhům spotřebitelského chování. Zároveň ale dochází i k tomu, že se zmenšuje standardní ekonomická třída,“ uvedli analytici z datové firmy Visual Approach Analytics.

Většina sedadel už bude prémiová

Kromě Evropy je vyšší zájem o prémiové třídy, a s ním spojený úbytek sedadel v třídě ekonomické, patrný také ve Spojených státech. Od ledna 2020 v zemi vzrostl počet sedadel v business a first class na vnitrostátních letech o 27 procent, zatímco počet „ekonomických sedaček se za stejné období zvýšil pouze o desetinu.

Třeba aerolinka Delta Air Lines si nedávno objednala nejméně 30 letadel Boeing 787–10 Dreamliner pro dálkové a mezinárodní lety, kde budou prémiové třídy větší než u předchozí generace letounů. Na druhou stranu platí, že už nyní dodávané stroje A330–900neo a Airbus A350–900 mají u Delty vysoký poměr prémiových sedadel, který v průměru dosahuje až 40 procent.

AIT26

Ještě optimističtější je konkurenční aerolinka United. Ta se chystá uvést na trh novou verzi Boeingu 787–9 Dreamliner s vylepšeným interiérem, což v praxi znamená, že naopak jen asi 40 procent sedadel bude ve standardní ekonomické třídě, zatímco zbytek připadne na byznys, premium economy a economy plus.

„Když jsem před 28 lety začínal v oboru letectví, šlo jen o to dostat se z bodu A do bodu B. V posledních letech je ale tento obor podstatně složitější, za čímž stojí právě i rozvoj prémiových tříd,“ podotkl Nat Pieper, obchodní ředitel dopravce American Airlines, který zavedl sedadla premium economy na vnitrostátních letech už v roce 2016 a dnes je společností, jež nabízí poměrově nejvíc luxusních sedaček napříč celým tamním trhem.

