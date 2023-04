Kupní smlouva na motocykl by měla zahrnovat přesný popis vozidla. Důležité je uvést všechny známé vady

Při nákupu motorky se postupuje prakticky stejným způsobem jako při nákupu automobilu. Vždy je nezbytné dát pozor na správnost údajů v kupní smlouvě a uvést všechny potřebné náležitosti. Kupní smlouva je v případě nákupu dražších movitých věcí velice důležitá, a to především kvůli ochraně práv prodávajícího i kupujícího. Co musí tento dokument obsahovat a jak by měl vypadat?