Kouzlo filmového plátna je zpět. Kinematografie míří k rekordním ziskům, i česká kina hlásí největší zájem diváků za poslední roky

Streamovací platformy jako Netflix či HBO Max dál soupeří o pozornost diváků, ale zdá se, že kouzlo stříbrného plátna zdaleka nevyprchalo. Po letech pandemického útlumu se kina znovu plní a rok 2025 má nakročeno stát se nejúspěšnějším filmovým rokem poslední dekády, alespoň ve Spojených státech.
Po horkém létě plném akčních trháků návštěvnost tamních kin na podzim sice zpomalila, ale zimní nabídka by měla opět roztočit prodeje vstupenek. Tržby by se tak mohly posunout podle aktuálních předpovědí odborníků nad devět miliard dolarů (188 miliard korun), tedy na nejvyšší úroveň od pandemie, uvádí CNBC.
„Domácí tržby jsou zatím zhruba o čtyři procenta vyšší než loni. Pokud se podaří tento náskok udržet, mohl by být rok 2025 pro filmový průmysl nejsilnějším obdobím od covidu,“ uvádí analytik společnosti Comscore Paul Dergarabedian s tím, že jejich odhady napovídají, že tržby kin od začátku roku dosáhly 6,5 miliardy dolarů (135,5 miliardy korun), zatímco ve stejném období loňska činily 6,3 miliardy (131,4 miliardy korun). Dosavadní rekord, který by letos mohl být překonán, představuje 9,05 miliardy dolarů (202,5 miliardy korun) z roku 2023.
Také Češi se vracejí do kin
Letos se ale daří i českým kinům, za první pololetí se návštěvnost podle Unie distributorů filmů zvýšila meziročně o 11 procent a tržby dokonce o 14 procent. Během léta ale nastal mírný pokles.
Jak pro Euro.cz uvedl mluvčí distribuční společnosti CinemArt Petr Slavík, do konce července byly letošní výsledky lepší než ty loňské: „Až následně v srpnu a září jsme zaznamenali pokles. Výsledky naší společnosti se ale zatím stále drží mezi distributory na prvním místě. Roky 2019 a 2018 byly z hlediska návštěvnosti výjimečné, proto se často hovoří o prudkém poklesu návštěvnosti kin po covidu. Na druhé straně je tento ukazatel stále nad úrovní let prvních 15 let tohoto tisíciletí.“
Očekávané trháky
Za první klíčový titul, který by měl nastartovat celoroční růst, považují analytici z firmyMacquarie akční film Tron: Ares od Disneyho. Následovat budou Čarodějka: Druhá část od studia Universal a animovaný Zootropolis: Město zvířat 2 také od Disneyho. Oba filmy by přitom podle odhadů Macquarie mohly v amerických kinech překonat hranici 250 milionů dolarů. Rok 2025 pak uzavře velkolepý Avatar: Oheň a popel.
„Podzim má obvykle své výkyvy, ale trojice filmů jako dvojka Čarodějky a Zootropolisu nebo další Avatar budou během sváteční sezony zásadní,“ zmiňuje analytik společnosti Fandango a zakladatel portálu Box Office Theory Shawn Robbins a dodává, že tržby by měly posílit i další filmy střední velikosti a žánrové alternativy. Mezi další očekávané premiéry patří i Černý telefon 2 od studia Universal, Predator: Nebezpečné území od Disneyho a 20th Studio, Běžící muž od Paramountu a Pět nocíu Freddyho 2 opět z dílny Universalu.
Rovněž návštěvnost českých kin závisí na kvalitě nabídky, nicméně mezi premiérami posledního letošního čtvrtletí jsou tituly, které by téměř jistě měly přilákat diváky před velká promítací plátna. „A nejsou to jen americké blockbustery, ale i lokální a nezávislé evropské filmy. CinemArt za týden uvede například nezávislou komedii Holky to chtěj pořád, která je modernizovaným zpracováním kultovního filmu Holky to chtěj taky,“ říká Slavík.
Další novinky i rostoucí návštěvnost
Podle odhadů Erica Handlera ze společnosti Roth Capital Partners by čtvrté čtvrtletí mohlo přinést tržby kolem 2,5 miliardy dolarů (52 miliardy korun), což by znamenalo meziroční růst o sedm procent. Celoroční výnos by tak dosáhl přibližně 9,1 miliardy (téměř 188 miliard korun), tedy o pět procent více než v roce 2024. Macquarie však odhaduje výsledky ještě optimističtěji, a to2,7 miliardy(necelých 21 miliard korun) za poslední kvartál a celkově 9,2 miliardy dolarů(522 miliard korun) za celý letošní rok.
„Také na diváky českých kin budou do konce roku čekat velké americké studiové filmy Čarodějka: Druhá část a SpongeBob: Pirátské dobrodružství. A rok 2026 odstartujeme česko-slovenskou komedií Dream Team od producentů hitu Jedeme na teambuilding,“ doplňuje Slavík.
Rovněž ve Spojených státech panují velká očekávání ohledně tržeb kin, která by se měla přenést i do roku 2026. Přispět by k tomu měly podle týmu analytiků Macquarie jednak dozvuky Avatara: Oheň a popel, stejně jako připravované trháky a populární tituly jako Super Mario galaktický film, Star Wars: Mandalorian a Grogu, Toy Story 5: Příběh hraček, Mimoni 3, Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa, Spider-Man: Zbrusu nový den, Avengers: Doomsday či Duna: Část třetí.