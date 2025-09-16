Generativní umělá inteligence mění podobu filmové, seriálové i reklamní tvorby. V Česku se otevírá první AI Studio

Generativní umělá inteligence (AI) má své první specializované studio v Česku. Produkční společnost Barletta spouští Barletta AI Studio, které propojuje tradiční filmové řemeslo s moderními nástroji syntetické tvorby obrazu a zvuku, multimodálních AI modelů a procedurální postprodukce. Její ambicí je změnit způsob, jakým se v tuzemsku přemýšlí o AI v reklamě, filmu i originální tvorbě.
Studio přináší prostor pro nové a méně nákladné způsoby vyprávění. Jeho šéfem se stal Filip Racek, který na projektu spolupracuje s dalšími klíčovými lidmi z Barletty – Matějem Chlupáčkem, Majou Hamplovou a Tomem Hodboděm.
„AI pro nás znamená mít k dispozici celý virtuální filmový štáb, herce i postprodukční studio díky kombinaci několika nástrojů a samozřejmě odpovídajících schopností lidí, kteří je ovládají. Umělou inteligenci neberu jako konec kreativity, ale přesně naopak, jako začátek úplně nové úrovně kreativního přemýšlení a hlavně zpracování, protože jedinou hranicí teď zůstává naše vlastní představivost,“ dodává Racek s tím, že implementace nových nástrojů posune dál celou tvorbu.
Ta se dlouhodobě zaměřuje na hrané i animované filmy a seriály, často v mezinárodních koprodukcích. Barletta se podílela například na oceňovaných snímcích Život k sežrání či Úsvit a na seriálech jako Iveta nebo Dcera národa. Vedle filmové a seriálové tvorby realizuje také reklamní kampaně, hudební videoklipy a brandové projekty pro evropské i globální značky.