Konec ohňostrojů v Čechách? Města omezují kvůli novele zákona pořádání silvestrovských oslav, v Ostravě a Zlíně si rachejtle ujít nenechají

Novela, která výrazně změní podobu letošních silvestrovských oslav. I tak by se dala popsat aktuální verze zákona o pyrotechnice, jež od letošního prvního prosince výrazně zpřísnila podmínky pro používání většiny zábavní pyrotechniky. Hlavním cílem této legislativní úpravy je omezit hluk a zmírnit negativní dopady ohňostrojů na lidi i zvířata.
Asi nejzásadnější změnou nových pravidel je zákaz odpalování ohňostrojů silnějších kategorií F2 až F4 v okruhu 250 metrů od takzvaných citlivých míst — například nemocnic, domovů pro seniory, útulků, zoologických zahrad nebo chovů zvířat, a to včetně stanovišť včelstev. V takovéto zóně už člověk bude moci legálně užít maximálně prskavky nebo bouchací kuličky, jakákoliv větší pyrotechnika tam není povolena.
Tím však nová omezení ani zdaleka nekončí. Silnější pyrotechnika už může být prodávána pouze v kamenných obchodech, nikoliv ve stáncích na trzích. Jednotlivé obce navíc dostaly pravomoc přijímat vlastní, ještě přísnější vyhlášky, což může v praxi znamenat zákaz všech ohňostrojů na velké části jejich území.
Pokuta až půl milionu korun
Všichni ti, kteří se kvůli silvestrovským ohňostrojům nechtějí dostat do konfliktu se zákonem, si letos budou muset zkontrolovat, zda se nenacházejí právě v některém z ochranných pásem. To lze ověřit třeba v mapové aplikaci Ministerstva zemědělství. Pokud se přitom na danou oblast omezení vztahuje, je nutné zvolit buď méně hlučnou pyrotechniku kategorie F1, nebo se za odpálením rachejtlí přesunout jinam.
Nerespektování nových pravidel se může značně prodražit. Policie České republiky totiž během silvestrovských oslav plánuje posílení hlídek. „Jelikož novela zákona o zábavní pyrotechnice zavedla nová ochranná pásma kolem různých míst, lze předpokládat, že v této souvislosti přibydou také oznámení o událostech či počet přestupků. V rámci výkonu služby se tedy zaměříme i na dodržování ochranných pásem, která platí od 1. prosince,“ sdělila pro Euro.cz tisková mluvčí policie Irena Brodská.
O jak vysokých finančních trestech za odpálení ohňostroje v zakázané zóně může být řeč? To samozřejmě závisí hlavně na posouzení zakročujícího policisty, jenž smí na místě uložit pokutu ve výši až 10 tisíc korun. V případě vážnějšího porušení bude ale věc oznámena správnímu orgánu, kde už může být sankce výrazně vyšší. „O přestupcích na úseku zákona o pyrotechnice hovoří § 63, který za porušení zákazu zacházení s pyrotechnickými výrobky v ochranných pásmech ukládá pokutu 500 tisíc korun,“ doplnila Brodská.
V Plzni ohňostroje nahradí videomapping
Novela zákona samozřejmě neomezí „jen“ domácí odpalování pyrotechniky, ale i velké ohňostroje, které pořádají města napříč celým Českem. Přístup jednotlivých radnic se přitom značně liší. Zatímco mnohé z nich už od centrálních ohňostrojů ustoupily před několika lety, další k tomu donutí právě až letošní zákon. Stejně tak se ale najdou obce, kde bude ohňostroj probíhat podobně jako doposud.
Co se týče největších českých měst, třeba v Praze, Brně, Liberci nebo Olomouci už radnice ohňostroje nepořádají několik let, což většinou zdůvodňují snahou o omezení hluku a úsporu peněz. „Dělobuchů a rachejtlí je nejen poslední den v roce všude kolem nad míru, takže absolutně není důvod přidávat další. S ohledem na životní prostředí, hygienu, zdraví lidí a zvířat i bezpečnost. A kdo jiný by měl mít rozum v první řadě než veřejná správa,“ řekl pro Liberecký deník tamní náměstek primátora pro kulturu, školství a cestovní ruch Ivan Langr.
V západočeské Plzni se ještě loni silvestrovské ohňostroje konaly, letos jim to ale překazila právě novela zákona o pyrotechnice, jelikož v těsné blízkosti náměstí Republiky jsou na střechách domů úly s včelami. Město už přitom nestačilo najít pro ohňostroj nové místo, takže letos se Plzeňané budou muset spokojit jen s videomappingem.
Beze změn se ohňostroj bude konat třeba v Ostravě, a to konkrétně v městské části Ostrava-Jih. Nový zákon pak neomezí ani zlínskou radnici. Ta stejně jako každý rok chystá novoroční ohňostroj na Gahurově prospektu, což je shodou okolností jedno z mála míst v centru města mimo zakázané zóny.
Zákazy se šíří po celém světě
Nutno zdůraznit, že Česká republika není ani zdaleka jedinou zemí na světě, která odpalování pyrotechniky legislativně omezuje. Asi nejpřísnější zákony má aktuálně Irsko, jež veřejnosti zcela zakazuje odpalování ohňostrojů kategorií F2 až F4. Výjimku mají pouze profesionálové, kteří musí získat speciální licenci od ministerstva spravedlnosti. Velmi podobný zákon nedávno schválil i parlament v Nizozemsku, platit ale začne až od roku 2027.
Poměrně přísné restrikce byly zavedeny rovněž v dalších částech světa. Odpalování ohňostrojů širokou veřejností je nelegální na celém území regionu Brusel, přičemž velmi přísná omezení platí také v mnoha městech napříč Itálií, Francií, Španělskem, Německem a Velkou Británií. Mimo Evropu jsou pak ohňostroje zakázány například v některých státech USA či Austrálie, ale také třeba v Chile nebo v Singapuru.
Na druhou stranu platí, že ačkoliv se společnost od zábavní pyrotechniky postupně odklání, stále existuje mnoho významných světových metropolí, ve kterých si ani letos velký městský ohňostroj ujít nenechají. Týká se to třeba Londýna, New Yorku, Sydney, Rio de Janeira nebo Šanghaje. Vzhledem k neustále rostoucímu počtu zákazů lze nicméně očekávat, že podobných akcí bude s každým dalším rokem méně a méně.