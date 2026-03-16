Konec digitálního Divokého západu. Regulace MiCA přináší po krachu FTX a LUNA přísnější pravidla pro krypto a větší ochranu investorů

Dříve pouhá experimentální technologie, dnes byznys, ve kterém se točí biliony. Proměna kryptoměn z kdysi okrajového odvětví určeného jen těm nejprogresivněji smýšlejícím nadšencům do jednoho ze stěžejních sektorů každé ekonomicky vyspělé země, trvala až neuvěřitelně krátce. Částečně i proto, že celý obor dlouho fungoval téměř bez pravidel.
Firmy, jež s bitcoinem a dalšími digitálními měnami obchodovaly, měly volnost v účetnictví, správě aktiv i auditech, v důsledku čehož trh svým způsobem připomínal jakýsi novodobý Divoký západ – místo s velkým prostorem pro inovace, ale i podvody a riskantní nakládání s prostředky klientů, jejichž důvěrou otřásla až série velkých krachů.
„Exemplárním příkladem je FTX. Platforma se chovala jako banka, klientské krypto považovala za své vlastní a měla k dispozici jen 10 procent prostředků na výběry. Zbytek investovala, pákovaly se pozice, a když přišel kolaps kryptoměny LUNA, došlo k likvidaci pozic FTX,“ objasňuje pro Euro.cz Juraj Forgács, šéf a zakladatel slovenské platformy Fumbi.
Nová pravidla hry
Že by příslušné autority měly na nastalou situaci reagovat, bylo více než zřejmé. Evropská unie tato volání vyslyšela a přišla s regulací MiCA (Markets in Crypto-Assets), která fungování kryptotrhu počínaje letoškem zásadně proměňuje. Část kryptokomunity ji sice vnímá jako digitální totalitu, zatímco další v ní vidí především posilování státního dohledu, pro běžného uživatele se ale díky tomu mnohé zjednodušuje.
Nově totiž musí být majetek klientů oddělen od majetku platformy. Ta navíc musí aktiva evidovat a denně uzavírat pod dohledem centrální banky. „Například ve Fumbi využíváme na úschovu kryptoměn Fireblocks, jedno z nejbezpečnějších řešení na světě. Aktiva jsou na oddělených adresách a na prostředky klientů nemůže v případě bankrotu sáhnout ani správce konkurzní podstaty. Nelze s nimi manipulovat bez vědomí klienta,“ vysvětluje Forgács.
Jak ověřit důvěryhodnost
Chce-li emitent a poskytovatel služeb spojených s kryptoaktivy v Evropě nadále podnikat, musí si zmíněnou licenci opatřit. Přechodné období pro ty, kdo o povolení zažádali až později nebo jej nedostali napoprvé, potrvá do konce června. Pakliže firma licenci nezíská, musí svoji činnost zastavit.
Co se samotných investorů týče, ti si důvěryhodnost dané kryptoplatformy mohou ověřit hned několika způsoby. Zda má jimi vyhlédnutá firma licenci MiCA, se dozví například na stránkách regulačního orgánu. Rovněž je možné zkontrolovat politiku úschovy aktiv a reakce na stížnosti.
Zisk licence je mimo jiné podmíněn tím, že regulované firmy nově nesmí slibovat konkrétní výnosy a musí reagovat na formální stížnosti – pokud by se tak nestalo, mohou se klienti obrátit na národní banku, v Česku tedy na ČNB. Regulace zároveň stanovuje i kapitálové požadavky, které musí platformy kvartálně splňovat. Pakliže se společnost dostane pod stanovenou úroveň rezerv, musí to řešit s regulátorem. Což je pro uživatele další varovné znamení.
„Pokud jste klient firmy, která licenci MiCa nezískala a ani o ni nezažádala, musíte doufat, že prostředky zobrazené na obrazovce tam opravdu jsou. Rozhodně je na místě pokusit se je přesunout na regulovanou platformu,“ radí Forgács.
Pozor na P2P výměny
Nové nařízení se týká rovněž bitcoinmatů – i v jejich případě se vyplatí ověřit, zda je provozován regulovanou entitou. Potíž je, že pokud ano, pak se člověku taková služba pochopitelně prodraží. Spready (rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou, pozn. red.) často dosahují deseti procent při nákupu a sedmi procent při prodeji, což je o hodně víc než u online služeb.
Před čím dalším by se lidé měli mít na pozoru? Dle Forgácse mimo jiné před takzvanými peer-to-peer výměnami, kdy si směňují krypto mezi sebou. Pokud by totiž začaly naplňovat definici podnikání, mohlo by se v takovém případě dokonce jednat o trestný čin. „Praktický problém je v tom, že krypto z takových výměn často pochází z nelegálních aktivit. Hackeři, kteří ukradli krypto, ho nemohou prodat na regulovaných platformách, protože jeho historie je zaznamenána v blockchainu. Podvodníci by o peníze přišli a byli by odhaleni. Proto se zaměřují na peer-to-peer trh. Pokud koupíte takové krypto, může vám jej platforma zmrazit a informovat policii, která zahájí vyšetřování.“ varuje.
Finanční gramotnost jako obrana
Nutno zdůraznit, že ani MiCA podle odborníků všechny problémy současného kryptotrhu zdaleka nevyřeší. Podvodné stránky, fake platformy a až příliš výhodné nabídky budou existovat i nadále. Navíc platí, že ještě větší nebezpečí číhá na lidi na sociálních sítích.
„My sami jsme našli desítky falešných stránek v Africe, okopírované 1:1. Reportovali jsme to registrátorům domén a ti na naše požadavky reagovali,“ dodává Forgács, podle kterého lze na velké množství scamu narazit na téměř všech existujících platformách bez ohledu na to, zda jej šíří uživatelé, boti, nebo jde o podvodné reklamy. I proto je nezbytné, aby člověk zůstával obezřetný a neustále zdokonaloval svoji finanční gramotnost.
Jasným „red flagem“ je, pakliže platforma nabízí nulové poplatky (s výjimkou zaváděcích akcí na tři měsíce). Regulace totiž stojí peníze, což se logicky musí někde projevit. V případě Fumbi, která získala MiCA ještě koncem loňského roku, to znamenalo rozšířit tým o dalších deset lidí.
„Krypto má obrovský potenciál, ale bez regulace by se nezbavilo pověsti hazardu. Nyní přicházejí jasná pravidla, dohled a ochrana klientů. Regulace není konec svobody, ale začátek dospělosti,“ uzavírá Forgács.