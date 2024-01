Komu patří nejsilnější pasy? O prvenství v bezvízovém cestování se dělí hned šest zemí, Češi můžou vyrazit do 189 států

Americká společnost Henley & Partners zveřejnila výsledky svého pravidelného žebříčku The Henley Passport Index. Ten ukazuje, do kolika světových zemí mohou obyvatelé určitého státu vycestovat bez nutnosti pořídit si víza.

Na prvním místě seznamu se umístilo celkem šest zemí, jejichž pasy svým držitelům umožňují vstup do 194 ze 227 porovnávaných destinací. K dlouhodobým lídrům seznamu Singapuru a Japonsku se letos nově připojily také čtyři státy Evropské unie, konkrétně Španělsko, Německo, Francie a Itálie. O druhé místo se dělí Jižní Korea, Finsko a Švédsko s bezvízovým stykem do 193 destinací, na třetí pozici se pak umístily Dánsko, Irsko, Nizozemsko a Rakousko.

Z dalších velkých zemí se dařilo rovněž Spojenému království, které postoupilo na čtvrtou pozici. Austrálie a Nový Zéland zaujaly příčku šestou, přičemž hned za nimi skončily Spojené státy americké. Jednapadesátou pozici obsadilo Rusko, dvaašedesátou Čína, zatímco Indie se umístila až jako osmdesátá.





Český pas poprvé překonal ten americký

K deseti nejsilnějším cestovním pasům na světě patří v posledních několika letech i ten český. Letos se mu přitom podařilo svoji pozici znovu posílit, když z loňského sedmého místa udělal místo šesté a zařadil se po bok již zmíněné Austrálie a Nového Zélandu. V případě českého pasu se aktuálně jedná o jeho nejlepší umístění v historii, přičemž pokud jde o počet zemí, které díky němu mohou našinci volně navštívit, ten se vyšplhal na číslo sto osmdesát devět.

Oproti sousednímu Německu na prvním místě si Češi musí víza obstarat třeba právě při cestě do Austrálie, ale také do jihoamerické Guyany, Číny, Pákistánu a Vietnamu. Na druhou stranu mají silnější pas než Slováci, kteří mohou bezvízově vstoupit do 186 zemí, což je dostalo na devátou pozici. Oproti nim můžou Češi bez víza vyrazit i do takové Gambie, Lesotha nebo Jihoafrické republiky.

Zásadní změnou českého postavení v žebříčku je ale především skutečnost, že náš pas vůbec poprvé v historii překonal pas Spojených států amerických. Tento vývoj potvrzuje významné zlepšení na české straně a naopak dlouhodobou stagnaci na straně USA. Ještě v roce 2006 byl totiž americký pas na prvním místě, zatímco ten český se nacházel až na jednadvacáté pozici.

Nejhorší je opět Afghánistán

Hodnocení síly pasů provedla společnost Henley & Partners na základě údajů poskytnutých Mezinárodním úřadem pro leteckou dopravu (IATA). „Obecným trendem je směřování k větší svobodě cestování. Průměrný počet destinací, do nichž mohou cestovatelé vstoupit bez víz, se téměř zdvojnásobil z 58 v roce 2006 na 111 v roce 2024,“ okomentoval aktuální vývoj pro CNBC šéf zmíněné firmy Christian H. Kaelin.

Dlouhodobým trendem je ale i to, že se neustále zvyšuje propast v mobilitě mezi těmi na vrcholu a na konci indexu. Zatímco pasy s nejvyšším hodnocením umožňují bezvízové cestování do více než 190 destinací, na posledním místě seznamu je opět Afghánistán, jehož občané mají bezvízový přístup pouze do 28 zemí.

K největším ,skokanům‘ indexu v posledních letech patří Spojené arabské emiráty, které se z 55. pozice v roce 2014 vyšplhaly na aktuálně 11. příčku. Zásadní zlepšení ale v posledních letech zaznamenala také Čína a Ukrajina.

Země s nejsilnějším pasem na světě

Pořadí Země Počet destinací 1. Francie, Německo, Itálie, Japonsko, Singapur, Španělsko 194 2. Finsko, Jižní Korea, Švédsko 193 3. Rakousko, Dánsko, Irsko, Nizozemsko 192 4. Belgie, Lucembursko, Norsko, Portugalsko, Spojené království 191 5. Řecko, Malta, Švýcarsko 190 6. Austrálie, Česko, Nový Zéland, Polsko 189 7. Kanada, Maďarsko, USA 188 8. Estonsko, Litva 187 9. Lotyšsko, Slovensko, Slovinsko 186 10. Island 185

Zdroj: Henley Passport Index