Když banky nechtějí půjčit na vize. Platforma Threshold Capital pomáhá s rozvojem nadějných společností

Dosáhnout na potřebný kapitál je pro malé a střední technologické podniky velmi obtížnou misí. Často se jim totiž nepodaří získat bankovní financování a nepomůže jim ani rizikový kapitál.

Platforma Threshold Capital podnikatele Martina Bodockého, která se zabývá dluhovým financováním technologických společností, už vložila desítky milionů korun do sedmi projektů, jež mají velmi slibný růstový potenciál.

„Lokální technologické společnosti bojují s růstovým kapitálem. Nevlastní majetek ani budovy, a proto nesplňují základní kritéria úvěrového financování pro banky. Navíc z naší zkušenosti na trhu nenalézají finanční produkt, který by byl pro ně dostatečně jednoduchý, včetně podmínek a smluvní dokumentace. Proto v poslední době stoupá poptávka digitálních firem po transparentním financování,“ říká CEO Threshold Capital Bodocký.





Na středoevropský trh chce přinést atraktivní alternativu v podobě transparentního dluhového financování bez ztráty podílu a osobních záruk jednatelů či vlastníků jednotlivých firem.

Důležité jsou pravidelné reporty

Threshold Capital se zaměřuje na malé a střední společnosti z Česka a Slovenska, které jsou na trhu minimálně 24 měsíců a za posledních 12 měsíců generovaly tržby ve výši minimálně 250 tisíc eur (přes šest milionů korun). Financování je přitom nastaveno do 30 procent tržeb firem, a to v rozmezí od 25 tisíc eur do 250 tisíc eur. Každý dluh se splácí měsíčně a klienti mají různé možnosti flexibilního splácení při plánování dalšího růstu.

„Z podstaty jejich ekonomiky nás zajímají ty společnosti, které jsou schopny generovat zajímavé marže ve svém podnikání. Právě proto máme nastavenou nejen měsíční splatnost bez nutnosti zadlužení, ale také pravidelné reporty. Na jejich základě máme totiž přesná data o tom, jak se našim klientům v jejich podnikání daří,“ dodává Bodocký. Kromě financování navíc Threshold Capital firmám poskytuje i poradenství a podporu ohledně celého jejich financování.

Česká platforma už tedy investovala třeba do věrnostního CRM softwaru pro spotřebitele v cloudu Trifft, IoT aplikace pro digitální správu budov BeiT nebo do digitální online továrny Partory, která zjednodušuje dodavatelský řetězec pomocí umělé inteligence. Mezi její další klienty patří e-commerce nástroj pro optimalizaci prodeje Persoo, software pro videozpracování živého vysílání Comprimato, e-commerce Eyerim s širokou nabídkou brýlí či logistická aplikace Wereldo.

V plánu je vznik dalších produktů

Dosavadní klienti Threshold Capital si přitom vzájemnou spolupráci pochvalují. „Flexibilní financování jsme hledali opravdu dlouho. Zásadní pro nás byla možnost postupného čerpání, flexibilita a rychlost. To vše se nakonec spojilo právě v Threshold Capital,“ říká Miro Hachlinec, zakladatel a CEO společnosti BeiT.

Jeho pozitivní zkušenosti pak potvrzuje také CEO Trifft Loyalty. „Od první interakce s Threshold Capital jsme věděli, že na trh s rizikovým kapitálem přinášejí změnu, která odpovídá našim potřebám,“ uvádí Jakub Minks.

V budoucnu chce Threshold Capital vytvořit další produkty dluhového financování, které budou zaměřeny na růst digitálních společností, jako je třeba akviziční financování nebo spolufinancování s kapitálovými investory. Do konce roku plánuje firma zavést také dashboard finančního zdraví. Díky němu svým zákazníkům nabídne pohled na jejich společnost očima investičního partnera. „V Threshold Capital chceme být přeborníkem dluhového financování malých a středních inovativních firem v celém regionu střední Evropy,“ uzavírá Bodocký.