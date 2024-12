Kde se plní přání dětem i dospělým. Santova vesnička v Laponsku nabízí jízdu sobím spřežením a další vánoční zážitky

Ačkoliv my Češi nedáme během Vánoc dopustit na Ježíška, mnoha dětem po celém světě nosí dárky Santa Claus. Tato legendární postava je díky populárním filmům spjata hlavně se Spojenými státy americkými, své oficiální sídlo má ale Santa už dlouhou dobu na severu Finska, odkud ostatně také pochází.

Takzvaná Santova vesnička neboli Santa Claus Village se nachází v laponském městě Rovaniemi ležícím přímo na hranici polárního kruhu. A právě zde se mohou děti i dospělí nejen osobně setkat se Santou, ale zároveň zažít mnoho dalších vánočních zážitků. Celý areál tohoto unikátního zábavního parku se totiž snaží působit dojmem, že se jedná o jediné „skutečné“ místo na světě, kde ikonický starý muž s velkými bílými vousy bydlí i pracuje.

A protože Santa je postavou, kterou zbožňuje kdekdo, o návštěvníky „u něj doma“ opravdu není nouze. Podle turistické kanceláře Rovaniemi se na místo každoročně vydá více než půl milionu lidí, a to rozhodně nejen v období vánočních svátků, nýbrž doslova během celého roku. Co všechno je možné v Santově vesničce spatřit?

Potkáte také paní Clausovou

Hlavní atrakcí pro všechny návštěvníky je bezpochyby, jak již bylo nastíněno, setkání se samotným Santou, s nímž si můžou děti i dospělí na chvíli promluvit v jeho stylově vybaveném srubu. Podle Financial Times se jedná o skutečně mimořádný zážitek, který si nenechalo ujít ani mnoho celebrit. Svou fotkou s „tím pravým“ Santou se může pochlubit třeba jezdec formule 1 Mika Hakkinen, americký moderátor Conan O’Brien nebo čínský prezident Si Ťin-pching. Je ovšem nutné zmínit, že ačkoliv samotné setkání je pro všechny zdarma, pořízení jedné fotografie zachycující tento moment stojí minimálně 40 eur (asi tisíc korun).





Kromě samotného Santy se mohou návštěvníci setkat také s jeho drahou polovičkou, tedy paní Clausovou. I ta si vždy najde pár minut svého času na popovídání s turisty, a to ve své vánoční chaloupce, která zároveň slouží jako kavárna.

Další populární aktivitou Santovy vesničky jsou samozřejmě zvířata. V malé zoo turisté narazí nejen na typické soby, ale také lamy, poníky, kozy, ovce, oslíky a králíky. A pokud by to někomu nestačilo, může si se sobi vyrazit na krátkou procházku, nebo se dokonce projet na sobím či psím spřežení. I tyto aktivity jsou ovšem poněkud dražší – třeba 35minutová jízda na sobím spřežení stojí minimálně 99 eur (téměř 2,5 tisíce korun) za osobu.

O životě elfů

Kromě manželů Clausových a všech jejich zvířat vesnička nabízí i spoustu dalších možností, jak trávit volný čas. Obzvláště mezi dětmi je oblíbené psaní dopisů či pohledů, na které následně v budově Santovy pošty dostanou speciální razítka, díky čemuž se z nich stává skutečně žádaný suvenýr.

Převážně pro děti je určen i další zážitek, jímž je takzvaná Akademie pro elfy. Jedná se o zhruba půlhodinovou interaktivní show, ve které se malí návštěvníci dozví vše podstatné o životě elfů, jejich zvycích i tajemstvích.

Posledním velkým lákadlem Santovy vesničky je pak takzvaný Svět sněhuláků. Jedná se o unikátní ledové království, jehož součástí je třeba bludiště a skluzavka z ledu nebo kluziště. A pokud by to někomu nestačilo, může si vychutnat jídlo nebo pití v restauraci, která je opět kompletně vyrobena z ledu.

Zimní pohádka něco stojí

Aby byl celý vánoční a zimní zážitek pro všechny návštěvníky ještě intenzivnější, začaly v poslední době v Rovaniemi a jeho okolí vznikat i unikátní ubytování, jež potěší především dospělé. Nezapomenutelnou noc tedy můžete poblíž Santovy vesničky strávit třeba v hotelu Arctic Snow, který je vyroben z ledu a ze skla. Největší zájem přitom turisté mají o přespání v iglú s prosklenou střechou, díky níž můžou obdivovat polární záři.

Luxusních rezortů s působivou atmosférou je ale poblíž mnohem více. Velmi oblíbené jsou například samostatně stojící chatky zasazené do krásné a jinak nedotčené přírody, jež kromě naprostého soukromí a působivých výhledů do krajiny poskytují také veškerý komfort 21. století. Důležitou součástí podobných hotelů navíc bývá i tradiční finská sauna a venkovní vířivka, která opět slibuje úžasné zážitky při pozorování polární záře.

Řečeno jinak, považujete-li se za opravdového milovníka Vánoc a zimních zážitků a postavou Santy Clause nepohrdáte, pak je návštěva jeho vesničky něčím, co byste si rozhodně neměli nechat ujít. Z Česka to navíc do Rovaniemi není až tak daleko, jelikož lze využít přímých letů do Helsinek a následně pokračovat letadlem nebo nočním vlakem až téměř na Santovo zápraží.

Menší vadou na celém výletu tak může být jen skutečnost, že návštěva vesničky a pobyt v luxusních hotelech rozhodně není příliš levným zážitkem, a to hlavně v období největšího zájmu turistů, tedy v prosinci. Pokud ale máte rádi Vánoce a chcete zažít něco opravdu výjimečného, nic lepšího pravděpodobně nenajdete. Koneckonců, sídlo Santa Clause – to oficiální – je na světě jenom jedno.